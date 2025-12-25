Китаю выгодна война в Украине: эксперт объяснил, когда Пекин изменит позицию

Китай ждет сложный экономический период.

Кратко:

Китай производит вооружение и технику для России, что приносит экономическую выгоду

Экономическая ситуация в КНР постепенно ухудшается

Европа сокращает сотрудничество с Китаем, а этот рынок является для Пекина ключевым

Китаю на данный момент выгодно продолжение войны, поскольку это поддерживает его экономику за счет производства вооружений и техники для России. Об этом во время чата на Главреде заявил военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

По его словам, несмотря на общее ухудшение экономической ситуации в Китае, война позволяет Пекину частично компенсировать потери за счет военных поставок. Однако уже в 2026 году Китай может столкнуться с серьезными экономическими трудностями.

"Европа не хочет торговать с Китаем, а этот рынок для него критически важен. Поэтому впереди у китайской экономики непростой период", — считает Романенко.

Эксперт подчеркнул, что позиция Пекина будет зависеть исключительно от собственных интересов. По его словам, Китай начнет активно действовать и делать заявления только тогда, когда это станет для него выгодно.

Мирные переговоры и заявления Зеленского - последние новости

Как писал Главред, мирный план, который Украина, США и Россия обсуждают уже второй месяц, насчитывает 20 пунктов. Кроме базового документа есть также и отдельные приложения по направлениям. Президент раскрыл основные пункты соглашения.

Во время общения с журналистами 24 декабря Зеленский заявил, что Украина вынесет мирное соглашение на ратификацию парламента или проведет всеукраинский референдум. Выборы в Украине могут произойти одновременно с референдумом.

Также Зеленский заявил, что мобилизацию в Украине могут отменить после заключения мирного соглашения.

Отметим, что президент США Дональд Трамп во время рождественского мероприятия заявил, что возвращается к активной работе над вопросами, которые связаны с Украиной, Россией и Китаем. По его словам, этой теме нужно уделять первоочередное внимание.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Будет ли подписан мирный план из 20 пунктов: мнение эксперта

Журналист Вадим Денисенко считает, что мирный план, который обнародовал Зеленский, не будет подписан.

"Этот документ точно не будет подписан. Россияне на него не пойдут. Американцы продолжат переговоры, исходя из более жесткой позиции Кремля и будут давить на Украину, в том числе и отказом от идеи об аналогии с 5 статьей НАТО", - отметил он.

По словам Денисенко, вопрос переговоров может снова стать частью противостояния демократов и республиканцев, что было бы глобальной проблемой для Киева.

"Путин пойдет на мирные переговоры в двух случаях: страх (у Трампа возможностей пока нет, а Китай не будет играть в игру США) или получения условий, которые он хочет достичь (территории, снятие санкций и возвращение в геополитику и, желательно, влияние на украинские выборы). Последний пункт, пока выглядит нереалистичным, а первые три он будет продавливать. Здесь особенно надо обратить внимание на визит Макрона в Россию (7.02.26), где, похоже, Макрон может сыграть роль некоего Чемберлена, как метко сказал один мой знакомый. Исходя из выше сказанного, я очень сомневаюсь, что мы уже у финиша", - добавил Денисенко.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

