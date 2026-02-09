Свет становится дефицитом: новые графики отключений для Днепра и области на 10 февраля

Кратко:
- 10 февраля в Днепропетровской области ограничивают электроэнергию
- ДТЭК советует следить за обновлениями и планировать дела
- Павлоград имеет отдельный график для жителей ЦЭК
Во вторник, 10 февраля, в Днепропетровской области, как и по всей территории Украины, введут ограничения потребления электроэнергии. Графики отключений будут действовать в течение суток, при этом время и объемы ограничений могут корректироваться.
Как сообщили в ДТЭК, поставки электроэнергии будут ограничивать три раза в сутки в соответствии с очередями, определенными графиками. Энергетики советуют жителям следить за обновлениями и заранее планировать свои дела с учетом возможных отключений.
Графики отключений от ДТЭК для каждой очереди
Очереди 1.1, 1.2, 2.1, 2.2
- 00:00 – 02:30
- 06:00 – 13:00
- 16:30 – 23:30
Очереди 3.1, 3.2, 4.1, 4.2
- 00:00 – 06:00
- 09:30 – 16:30
- 20:00 – 24:00
Очереди 5.1, 5.2, 6.1, 6.2
- 02:30 – 09:30
- 13:00 – 20:00
- 23:30 – 24:00
Жители Днепра имеют возможность проверить точное время отключений электроэнергии по своему адресу через специальную онлайн-форму на официальном сайте ДТЭК.
Графики отключений от ЦЭК
В диспетчерском центре НЭК "Укрэнерго" уточнили, что для абонентов ЦЭК отключения будут происходить по установленным очередям с 00:00 до 24:00.
В то же время для жителей Павлограда, которые временно подпадают под другой график, будут действовать отдельные специальные очереди.
Очередь 1.1
- 00:00-01:30
- 03:00-12:00
- 14:00-22:00
Очередь 1.2
- 00:00-01:30
- 03:00-12:00
- 14:00-22:00
Очередь 2.1
- 00:00-05:00
- 09:00-16:00
- 18:00-24:00
Очередь 2.2
- 00:00-05:00
- 07:00-09:00
- 10:30-16:00
- 18:00-24:00
Очередь 3.1
- 00:00-03:00
- 05:00-07:00
- 09:00-18:00
- 19:30-24:00
Очередь 3.2
- 00:00-05:00
- 09:00-18:00
- 19:30-24:00
Очередь4.1
- 00:00-01:30
- 05:00-10:30
- 12:00-14:00
- 16:00-22:00
Очередь 4.2
- 00:00-03:00
- 05:00-11:00
- 12:00-14:00
- 16:00-24:00
Очередь 5.1
- 00:00-09:00
- 10:30-19:30
- 21:30-24:00
Очередь 5.2
- 01:30-09:00
- 10:30-19:30
- 21:30-24:00
Очередь 6.1
- 01:30-10:30
- 13:00-14:00
- 15:00-21:30
- 22:00-24:00
Очередь 6.2
- 01:30-10:30
- 14:00-21:30
- 22:00-24:00
График для Павлограда
1 очередь:
- 00:00 - 05:00
- 10:00 - 15:00
- 20:00 - 24:00
2 очередь:
- 05:00 - 10:00;
- 15:00 - 20:00
Расположение "Пунктов несокрушимости"
В Днепропетровской области продолжают функционировать "Пункты несокрушимости". Актуальную информацию об их адресах и режиме работы можно найти на официальном сайте областной военной администрации или на платформе nezlamnist.gov.ua.
Пункты размещены в помещениях районных военных администраций, старостатов и городских советов и работают в рабочее время. Здесь жители могут согреться, воспользоваться электроэнергией и водой, подзарядить мобильные устройства, выпить бесплатный чай и отдохнуть.
Отключение света - последние новости по теме
Как ранее писал Главред, 10 февраля во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для населения и графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщили в "Укрэнерго".
Также графики отключения света для Черкасской области будут действовать в течение всего дня 10 февраля. Ограничения применяются по команде НЭК "Укрэнерго". О том, когда не будет света в Черкассах и области 10 февраля, сообщило "Черкассыоблэнерго".
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание спецгрупп Государственной службы чрезвычайных ситуаций для быстрого ремонта сетей после атак РФ и программу "пакеты тепла". Об этом он заявил в своем вечернем обращении 8 февраля.
Читайте также:
- Штурмовики ВСУ уничтожили ДРГ и зачистили населенный пункт в Запорожье
- Мороз, снег и штормовой ветер: Украину накрывает волна похолодания
- Зеленский одобрил новые программы поддержки: какую помощь получат украинцы
Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред