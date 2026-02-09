Свет становится дефицитом: новые графики отключений для Днепра и области на 10 февраля

ДТЭК и ЦЭК представили суточные графики отключений электроэнергии по очередям.

Время и объемы ограничений могут меняться / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

10 февраля в Днепропетровской области ограничивают электроэнергию

ДТЭК советует следить за обновлениями и планировать дела

Павлоград имеет отдельный график для жителей ЦЭК

Во вторник, 10 февраля, в Днепропетровской области, как и по всей территории Украины, введут ограничения потребления электроэнергии. Графики отключений будут действовать в течение суток, при этом время и объемы ограничений могут корректироваться.

Как сообщили в ДТЭК, поставки электроэнергии будут ограничивать три раза в сутки в соответствии с очередями, определенными графиками. Энергетики советуют жителям следить за обновлениями и заранее планировать свои дела с учетом возможных отключений.

Графики отключений от ДТЭК для каждой очереди

Очереди 1.1, 1.2, 2.1, 2.2

00:00 – 02:30

06:00 – 13:00

16:30 – 23:30

Очереди 3.1, 3.2, 4.1, 4.2

00:00 – 06:00

09:30 – 16:30

20:00 – 24:00

Очереди 5.1, 5.2, 6.1, 6.2

02:30 – 09:30

13:00 – 20:00

23:30 – 24:00

Жители Днепра имеют возможность проверить точное время отключений электроэнергии по своему адресу через специальную онлайн-форму на официальном сайте ДТЭК.

Графики отключений от ЦЭК

В диспетчерском центре НЭК "Укрэнерго" уточнили, что для абонентов ЦЭК отключения будут происходить по установленным очередям с 00:00 до 24:00.

В то же время для жителей Павлограда, которые временно подпадают под другой график, будут действовать отдельные специальные очереди.

Очередь 1.1

00:00-01:30

03:00-12:00

14:00-22:00

Очередь 1.2

00:00-01:30

03:00-12:00

14:00-22:00

Очередь 2.1

00:00-05:00

09:00-16:00

18:00-24:00

Очередь 2.2

00:00-05:00

07:00-09:00

10:30-16:00

18:00-24:00

Очередь 3.1

00:00-03:00

05:00-07:00

09:00-18:00

19:30-24:00

Очередь 3.2

00:00-05:00

09:00-18:00

19:30-24:00

Очередь4.1

00:00-01:30

05:00-10:30

12:00-14:00

16:00-22:00

Очередь 4.2

00:00-03:00

05:00-11:00

12:00-14:00

16:00-24:00

Очередь 5.1

00:00-09:00

10:30-19:30

21:30-24:00

Очередь 5.2

01:30-09:00

10:30-19:30

21:30-24:00

Очередь 6.1

01:30-10:30

13:00-14:00

15:00-21:30

22:00-24:00

Очередь 6.2

01:30-10:30

14:00-21:30

22:00-24:00

График для Павлограда

1 очередь:

00:00 - 05:00

10:00 - 15:00

20:00 - 24:00

2 очередь:

05:00 - 10:00;

15:00 - 20:00

Очереди отключения электроэнергии / Инфографика: Главред

Расположение "Пунктов несокрушимости"

В Днепропетровской области продолжают функционировать "Пункты несокрушимости". Актуальную информацию об их адресах и режиме работы можно найти на официальном сайте областной военной администрации или на платформе nezlamnist.gov.ua.

Пункты размещены в помещениях районных военных администраций, старостатов и городских советов и работают в рабочее время. Здесь жители могут согреться, воспользоваться электроэнергией и водой, подзарядить мобильные устройства, выпить бесплатный чай и отдохнуть.

Отключение света - последние новости по теме

Как ранее писал Главред, 10 февраля во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для населения и графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Также графики отключения света для Черкасской области будут действовать в течение всего дня 10 февраля. Ограничения применяются по команде НЭК "Укрэнерго". О том, когда не будет света в Черкассах и области 10 февраля, сообщило "Черкассыоблэнерго".

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание спецгрупп Государственной службы чрезвычайных ситуаций для быстрого ремонта сетей после атак РФ и программу "пакеты тепла". Об этом он заявил в своем вечернем обращении 8 февраля.

