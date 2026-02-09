Дополнительные мегаватты найдены: в правительстве рассказали, когда графики станут мягче

Госэнергонадзор усиливает контроль за графиками отключений, чтобы обеспечить равные условия для всех граждан.

Правительство Украины пересматривает список объектов критической инфраструктуры, чтобы высвободить больше электроэнергии для населения. Из-за низких температур вторник и среда, как и сегодня, пройдут по сложным графикам, хотя днем систему частично поддерживает солнечная генерация.

По словам главы Минэнерго, больницы, водоканалы и социальные объекты остаются безусловным приоритетом и будут обеспечены электроэнергией.

"Остальные учреждения постепенно будут переведены на автономную работу и обеспечены генераторами. Такой шаг позволит высвободить больше электроэнергии для бытовых потребителей", — подчеркнул министр энергетики Денис Шмыгаль.

Он добавил, что правительство усиливает надзор за графиками отключений, чтобы обеспечить равные условия для всех потребителей. Шмыгаль сообщил, что уже дал соответствующее поручение Госэнергонадзору.

Когда ситуация в энергетике может улучшиться – прогноз эксперта

Ближайшие три недели зимы будут особенно сложными для энергоснабжения Украины из-за усиления морозов. По моему мнению, украинцам стоит заранее готовиться к возможным перебоям с электричеством.

Как отмечает глава энергетического комитета ВР Андрей Герус, пока российская сторона не готова к каким-либо договоренностям или "энергетическому перемирию", поэтому на внешнюю помощь полагаться не стоит.

В то же время я прогнозирую облегчение ситуации уже с середины февраля. Стабилизация энергосистемы будет обусловлена увеличением светового дня и более активной работой солнечных электростанций, что поможет снизить нагрузку на традиционную генерацию и сделает поставки электроэнергии более стабильными.

Как ранее писал Главред, Киев возвращается к временным графикам отключения света. Об этом в воскресенье утром, 8 февраля, сообщили в ДТЭК.

Кроме того, сотни тысяч украинцев оказались перед новым испытанием - экстремальные морозы накрыли страну именно тогда, когда российские удары снова парализуют энергетическую систему. По данным CNN, многие жители вынуждены проводить дни почти без света и тепла.

Напомним, что военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, комментируя массированные атаки РФ, отметил, что с повышением температуры воздуха интенсивность таких ударов может уменьшиться.

