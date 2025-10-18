Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Одна ложка удобрения решает всё: как посадить малину осенью для богатого урожая

Анна Ярославская
18 октября 2025, 09:45
32
Многие садоводы жалуются, что после посадки малина не растет. Чтобы такой проблемы не было, ее нужно правильно посадить.
Малина, как посадить малину
Как посадить малину осенью / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Как правильно выкопать куст малины для осенней посадки
  • Какие удобрения и мульчу рекомендуется использовать
  • Какое оптимальное расстояние между кустами малины

Осень - это время для осенних посадок плодовых и ягодных растений, в том числе и малины. На Youtube-канал Procvetok рассказали, как правильно посадить малину осенью.

Если вам интересно, как приготовить натуральный стимулятор роста корней, читайте материал: Как укоренить любой черенок за один день: садовод назвала стопроцентный способ.

видео дня

Как посадить малину осенью

Чтобы иметь хороший урожай малины, ее нужно для начала правильно посадить. Малину можно использовать для посадки как свою собственную, просто размножив понравившийся сорт, либо сажать малину, приобретенную в питомнике.

Первое, что нужно знать: малина - это кустарник, у которого побеги живут два года. После плодоношения они отмирают. Единственный многолетний орган у малины – это её корневая система. Именно там закладываются почки, из которых потом вырастают новые плодоносящие побеги. При выкопке малины нужно постараться не повредить зону возле побегов. Сначала слегка обкопайте куст малины, поддевая со всех сторон. Таким образом вы сохраните как можно больше корневой системы, а это для укоренения на новом месте имеет очень важное значение. После этого можно аккуратно взять побеги и немножко ее потянуть, стряхнуть землю и убрать сорняки. Побеги удаляют или перед выкопкой, или сразу после нее.

Если вы покупаете малину, то она обычно продается с небольшой частью побегов - так называемыми "ручками". Их основное назначение состоит в том, чтобы было удобно при посадке размещать саженец в ямку. Если где-то корень поцарапался, порвался, то такие задиры нужно подрезать, выровнять. Ровные срезы всегда заживают гораздо быстрее и эффективнее, чем рваные.

Что положить в яму при посадке малины осенью

Следует помнить при посадке, что малина - это растение, которое любит богатые, хорошо удобренные, плодородные почвы.

Если у вас почва бедная, то желательно внести перед посадкой органику - перепревший навоз, хороший компост или торф нейтрализованный. Если же почва довольно плодородная, то можно ограничиться внесением традиционных удобрений перед посадкой. Например, суперфосфат, который способствует укоренению, или древесную золу, в которой содержится большое количество калия.

Расстояние между кустами выдерживают в пределах метра. Дело в том, что малина со временем займет всю предоставленную ей площадь.

Посадочная ямка должна быть такого же размера как и корневая система с небольшим запасом.

Глубина должна быть такой, чтобы при посадке побеги оказались немножко заглубленными.

На дно посадочной ямки вносится хороший перепревший компост. На каждую посадочную ямку достаточно приблизительно двух столовых ложек суперфосфата. Одну ложку кладут непосредственно в ямку, вторую ложку - в ту землю, которой вы будете засыпать.

Суперфосфат разлагается очень медленно, поэтому на будущий год этого внесенного удобрения вполне хватит с лихвой. И в следующий раз его нужно будет вносить через год или даже два.

Также в посадочную ямку нужно добавить приблизительно стакан золы, который мы разделяем точно так же: часть в ямку, часть - в ту землю, которой вы будете засыпать растения.Следует помнить, что растения не любят, когда их корни заворачиваются вверх. В этом случае они прекращают рост.

Если они завернулись, то их нужно повернуть вниз и немножко прикопать. Благодаря этому малина хорошо укоренится и будет расти активно.

При посадке нужно сделать так, чтобы земля просыпалась между корешками и там не образовывались пустоты.

Когда вы практически засыпали ямку, нужно немножко полить растение, чтобы вода вмыла почву между корнями. Уплотнять почву необходимо аккуратно, чтобы не сломать побег. Важно сформировать небольшой валик из почвы, чтобы при поливе вода не проливалась за пределы куста.

После того, как вы засыпали посадочную яму, вылейте оставшуюся часть воды. Когда она впитается, малину необходимо замульчировать и обрезать посадочные ручки.

Что использовать для мульчирования малины

Для мульчирования можно использовать нейтральный торф, либо слабокислый, хороший компост. Можно использовать и такие средства, как измельченная кора, либо щепа. Но самым благоприятным вариантом является торф и компост. Толщина мульчи должна быть не менее 7-10 сантиметров. В таком случае она прекрасно выполняет свои и питательные, и защитные функции.

Малину необходимо мульчировать практически ежегодно, ведь ее корневая система постоянно обновляется.

Стоит помнить, что малина очень требовательна к питанию. Подкормки, особенно органические, очень важны.

Смотрите видео - Как правильно посадить малину осенью:

Как писал Главред, правильный выбор места и подготовка почвы для посадки малины - это ключевые шаги, определяющие будущий урожай. Малина лучше всего растет на солнечных участках с достаточным доступом к свету. Если посадить ее в тень, то растение не сможет формировать хороший урожай. Детальнее читайте в материале: Для лучшего урожая: где правильно сажать малину - популярная ошибка.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

малина сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Громкие взрывы и пожар: дроны атаковали ключевой энергоузел России

Громкие взрывы и пожар: дроны атаковали ключевой энергоузел России

11:38Мир
Почему Украина не получит Tomahawk: в CNN раскрыли причину отказа Трампа

Почему Украина не получит Tomahawk: в CNN раскрыли причину отказа Трампа

10:05Война
Россияне ударили по учебному заведению в Запорожье - там возник пожар, детали

Россияне ударили по учебному заведению в Запорожье - там возник пожар, детали

09:01Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар и евро безумно подорожает уже с 20 октября: новый курс валют

Доллар и евро безумно подорожает уже с 20 октября: новый курс валют

"Русский человек", напавший на украинцев в поезде в Швейцарии, задержан

"Русский человек", напавший на украинцев в поезде в Швейцарии, задержан

РФ приготовила 500 "Шахедов" и баллистику: в Украине повышенная угроза ударов

РФ приготовила 500 "Шахедов" и баллистику: в Украине повышенная угроза ударов

"Это Украина": в Луганске женщина отправила оккупантов вслед "за российским кораблем"

"Это Украина": в Луганске женщина отправила оккупантов вслед "за российским кораблем"

НАБУ 10 лет терроризировало невиновного и тихо закрыло дело: Бюро нужно распустить – эксперт

НАБУ 10 лет терроризировало невиновного и тихо закрыло дело: Бюро нужно распустить – эксперт

Последние новости

11:38

Громкие взрывы и пожар: дроны атаковали ключевой энергоузел России

11:37

Розовая шляпа, девушка на лимузине и лимоны: мемы про "Холостяк" взорвали сеть

11:04

Как сделать устаревшие деревянные шкафы более современными: Топ-8 способов

10:52

Цены растут несколько недель подряд: в Украине безумно подорожал один продукт

10:47

Китайский гороскоп на завтра 19 октября: Тиграм - вина, Собакам - обиды

Хочется верить, что Зеленский и Трамп наработают план принуждения Путина к переговорам - МережкоХочется верить, что Зеленский и Трамп наработают план принуждения Путина к переговорам - Мережко
10:34

Землю снова накроет масштабная вспышка: какими будут магнитные бури на выходные

10:21

"Мама не разговаривала со мной": Цимбалюк раскрыл причину двух разводов

10:05

Почему Украина не получит Tomahawk: в CNN раскрыли причину отказа Трампа

09:45

Одна ложка удобрения решает всё: как посадить малину осенью для богатого урожая

Реклама
09:01

Россияне ударили по учебному заведению в Запорожье - там возник пожар, деталиФотоВидео

08:59

Путин готовится волнами атаковать Украину: в ГУР предупредили украинцев

08:10

Прогноз о войне на 2026 год – к чему готовиться Украине и Россиимнение

08:05

Реальные переговоры с РФ: Зеленский сказал, какой вопрос будет самым сложным

06:10

Переговоры о мире: на что действительно нужно обращать вниманиемнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках со старушкой за 51 секунду

05:32

Гороскоп на завтра 19 октября: Близнецам - увлекательный вечер, Рыбам - убытки

05:00

Послание Вселенной: пять знаков зодиака ждет настоящий всплеск счастья

04:12

Выла от беспомощности: запроданка Тодоренко оказалась одна с тремя детьми

03:30

Герань и другие цветы оживут за один день: как приготовить чудо-удобрение дома

02:46

Почему кот выбирает спать вместе с вами: ветеринары назвали трогательную причину

Реклама
01:45

Переживают за других больше, чем за себя: самые сострадательные знаки зодиака

00:37

Здоровье придет на весь год: что нужно сделать 18 октября, приметы

17 октября, пятница
23:46

РФ приготовила 500 "Шахедов" и баллистику: в Украине повышенная угроза ударов

23:19

Что с собой делает предательница Ани Лорак: "На замок"

23:05

Встреча Зеленского и Трампа состоялась: о чем договорились

23:01

Они не ломаются годами: названы три недорогих, но надежных корейских кроссовера

22:47

"Русский человек", напавший на украинцев в поезде в Швейцарии, задержан

22:35

"Много буллинга и унижения": участница "Холостяка" разнесла шоу

22:32

Стиральная машина не заплесневеет: что нужно делать после каждой стирки

22:26

"Гармонии не бывает": жена Влада Ямы сделала признание про отношения с танцором

22:05

"Ну ты пес": Леся Никитюк обалдела от образа Цимбалюка на премьере "Холостяка"

22:04

Абитуриентам на заметку: как выбрать университет и не пожалеть

21:51

"Очень стильный костюм": Трамп засыпал комплиментами ЗеленскогоВидео

21:45

гаджеты, которые могут навсегда испортить ваш ноутбук

21:36

"Кремль уже в панике": в Раде рассказали, что Украина получит от Трампа

21:03

Чей на самом деле Луганск: казаки, восстание и выбор 1991 года

21:01

"Холостяк" уже выбрал свою фаворитку - первые детали

20:54

Трамп не уступил Путину в вопросе Tomahawk для Украины - CNN раскрыло детали

20:53

Трамп попросит Зеленского присоединиться к их встрече с Путиным в Венгрии - CBS News

20:38

Трамп встретил Зеленского в Белом доме: первые подробности

Реклама
20:19

Сильный ливень и II уровень опасности: Украину накроет настоящий Армагеддон

20:12

Как хоронили людей до и после крещения Руси - забытые ритуалы древних славянВидео

20:01

СМИ узнали, что у Эминема начался новый роман: кто она

19:22

"Добиться правды невозможно": клиентам ПриватБанка не поступают деньги

19:16

От мира до тупика: El Mundo назвало пять сценариев войны в Украине

19:10

Зачем Трамп хочет встречи с Путиным?мнение

18:58

"Это Украина": в Луганске женщина отправила оккупантов вслед "за российским кораблем"

18:23

Обидчик может сильно пожалеть: что будет, если обидеть человека по дате рождения

18:11

Вопрос передачи "Томогавков" Украине поставлен на паузу - нардеп Чернев

17:38

Доллар и евро безумно подорожает уже с 20 октября: новый курс валют

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять