Одна ложка удобрения решает всё: как посадить малину осенью для богатого урожая

Многие садоводы жалуются, что после посадки малина не растет. Чтобы такой проблемы не было, ее нужно правильно посадить.

Как посадить малину осенью

Как правильно выкопать куст малины для осенней посадки

Какие удобрения и мульчу рекомендуется использовать

Какое оптимальное расстояние между кустами малины

Осень - это время для осенних посадок плодовых и ягодных растений, в том числе и малины. На Youtube-канал Procvetok рассказали, как правильно посадить малину осенью.

Как посадить малину осенью

Чтобы иметь хороший урожай малины, ее нужно для начала правильно посадить. Малину можно использовать для посадки как свою собственную, просто размножив понравившийся сорт, либо сажать малину, приобретенную в питомнике.

Первое, что нужно знать: малина - это кустарник, у которого побеги живут два года. После плодоношения они отмирают. Единственный многолетний орган у малины – это её корневая система. Именно там закладываются почки, из которых потом вырастают новые плодоносящие побеги. При выкопке малины нужно постараться не повредить зону возле побегов. Сначала слегка обкопайте куст малины, поддевая со всех сторон. Таким образом вы сохраните как можно больше корневой системы, а это для укоренения на новом месте имеет очень важное значение. После этого можно аккуратно взять побеги и немножко ее потянуть, стряхнуть землю и убрать сорняки. Побеги удаляют или перед выкопкой, или сразу после нее.

Если вы покупаете малину, то она обычно продается с небольшой частью побегов - так называемыми "ручками". Их основное назначение состоит в том, чтобы было удобно при посадке размещать саженец в ямку. Если где-то корень поцарапался, порвался, то такие задиры нужно подрезать, выровнять. Ровные срезы всегда заживают гораздо быстрее и эффективнее, чем рваные.

Что положить в яму при посадке малины осенью

Следует помнить при посадке, что малина - это растение, которое любит богатые, хорошо удобренные, плодородные почвы.

Если у вас почва бедная, то желательно внести перед посадкой органику - перепревший навоз, хороший компост или торф нейтрализованный. Если же почва довольно плодородная, то можно ограничиться внесением традиционных удобрений перед посадкой. Например, суперфосфат, который способствует укоренению, или древесную золу, в которой содержится большое количество калия.

Расстояние между кустами выдерживают в пределах метра. Дело в том, что малина со временем займет всю предоставленную ей площадь.

Посадочная ямка должна быть такого же размера как и корневая система с небольшим запасом.

Глубина должна быть такой, чтобы при посадке побеги оказались немножко заглубленными.

На дно посадочной ямки вносится хороший перепревший компост. На каждую посадочную ямку достаточно приблизительно двух столовых ложек суперфосфата. Одну ложку кладут непосредственно в ямку, вторую ложку - в ту землю, которой вы будете засыпать.

Суперфосфат разлагается очень медленно, поэтому на будущий год этого внесенного удобрения вполне хватит с лихвой. И в следующий раз его нужно будет вносить через год или даже два.

Также в посадочную ямку нужно добавить приблизительно стакан золы, который мы разделяем точно так же: часть в ямку, часть - в ту землю, которой вы будете засыпать растения.Следует помнить, что растения не любят, когда их корни заворачиваются вверх. В этом случае они прекращают рост.

Если они завернулись, то их нужно повернуть вниз и немножко прикопать. Благодаря этому малина хорошо укоренится и будет расти активно.

При посадке нужно сделать так, чтобы земля просыпалась между корешками и там не образовывались пустоты.

Когда вы практически засыпали ямку, нужно немножко полить растение, чтобы вода вмыла почву между корнями. Уплотнять почву необходимо аккуратно, чтобы не сломать побег. Важно сформировать небольшой валик из почвы, чтобы при поливе вода не проливалась за пределы куста.

После того, как вы засыпали посадочную яму, вылейте оставшуюся часть воды. Когда она впитается, малину необходимо замульчировать и обрезать посадочные ручки.

Что использовать для мульчирования малины

Для мульчирования можно использовать нейтральный торф, либо слабокислый, хороший компост. Можно использовать и такие средства, как измельченная кора, либо щепа. Но самым благоприятным вариантом является торф и компост. Толщина мульчи должна быть не менее 7-10 сантиметров. В таком случае она прекрасно выполняет свои и питательные, и защитные функции.

Малину необходимо мульчировать практически ежегодно, ведь ее корневая система постоянно обновляется.

Стоит помнить, что малина очень требовательна к питанию. Подкормки, особенно органические, очень важны.

