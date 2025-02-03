Как правильно посадить саженцы малины: соседи будут завидовать вашему урожаю

Что любит малина во время посадки весной - опытные специалисты рассказали важные советы.

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Что любит малина во время посадки / коллаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

Почему нельзя сажать малину в тени - какие риски для растения

Для чего замачивать малину в растворе фунгицида

Малина принесет богатый урожай, если следовать советам специалистов

Как правильно сажать малину, чтобы она не разрасталась в саду, ведь это будет только вызывать проблемы для ее плодородия - Главред собрал полезные советы.

Специалисты рассказали о том, что существуют проверенные методы, как избежать большого разрастания малины. Садоводы рекомендуют окружить малиновый сад растениями, которые станут конкурентами с малиной за питательные вещества и воду. Например, с помощью высадки щавеля удастся замедлить рост малины. Специалисты также сообщили, что в процессе роста щавель выделяет вещества, которые препятствуют образованию и сильному росту прикорневых отростков у малины.

Также хорошим блокатором разрастания малины является фасоль, как зеленая, так и спаржевая. У ее корней образуются бактерии, которые выделяют большое количество азота, поэтому он будет стимулировать рост зеленой массы малины, но одновременно и рост корней будет замедляться.

Где лучше сажать малину в тени или на солнце

Опытные садоводы советуют сажать саженцы малины в уютном месте, где будет достаточно солнца. Поэтому стоит отдавать предпочтение участкам, которые будут защищены от холодных сквозняков. Однако, не стоит сажать малину в полутени, ведь в таком случае она будет плодоносить значительно позже, а ягоды потеряет свой невероятный вкус и вид.

Для посадки малины необходимо выбирать места на ровных участках. Категорически не подойдут впадины и низины, ведь в таких местах застаивается холодный воздух и лишняя влага. Садоводы предупреждают, что в таких местах растения будут гораздо дольше расти и чаще будут страдать от грибковых болезней и часто подмерзают. Однако не спешите сажать малину на участках на значительном повышению, ведь тогда растение будет страдать от недостатка влаги, а это приведет к усыханию корневой системы малины.

В чем замочить малину перед посадкой

Многие опытные садоводы перед высадкой малины в землю, предварительно замачивают корневую систему саженцев в воде на 2 часа. В воду необходимо добавить системный фунгицид, а при необходимости, инсектицид для защиты от почвенных вредителей.

Также существует еще один метод, чтобы защитить саженцы малины. Стоит также замочить корневую систему саженцев на 1-2 часа только в воде, а затем, непосредственно перед посадкой, корни нужно погрузить в смесь воды, фунгицида, глины или гидрогеля. Эта смесь должна быть похожа на консистенцию жидкой сметаны и удерживаться слоем 1-2 мм на корнях. Это поможет защитить корни малины от пересыхания.

Что положить в лунку при посадке малины весной

Чтобы малина обильно уродила, опытные хозяйки на дно ямки добавляют перегной и смешивают его с землей, а затем сверху стоит посыпать слоем почвы, чтобы корни саженца не имели прямого контакта корневой системы с удобрением. После того как вы посадили саженец в ямку, следует постепенно засыпать землей его, осторожно уплотняя каждый слой. После этого нужно тщательно увлажнить почву. Для этого стоит хорошо полить саженец между слоями земли, подождать пока вода полностью впитается, а затем засыпать следующий слой.

Специалисты также советуют дополнительно после посадки малины замульчировать прикорневую зону соломой, некислым торфом или перегноем. Это поможет уменьшить испарение влаги из почвы и снизит скорость роста сорняков.

Смотрите видео о том, как правильно подкармливать малину весной:

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