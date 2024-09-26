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Для лучшего урожая: где правильно сажать малину - популярная ошибка

Юрий Берендий
26 сентября 2024, 12:37
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Правильно выбранное место и качественная подготовка почвы являются основными факторами, обеспечивающими обильный урожай. Главред выяснил, куда сажать малину.
Для лучшего урожая: где правильно сажать малину - популярная ошибка
Где правильно сажать малину для лучшего урожая - популярная ошибка / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Правильный выбор места и подготовка почвы для посадки малины - это ключевые шаги, определяющие будущий урожай. О том, как правильно расположить малину на участке рассказала профессиональная садовод и автор YouTube канала "Дом и приусадебный участок" по имени Надежда.

В каком месте любит расти малина

Эксперт Надежда отмечает, что малина лучше всего растет на солнечных участках с достаточным доступом к свету. Если посадить ее в тень, то растение не сможет формировать хороший урожай.

"Участок должен быть солнечный, потому что если полутень, то, конечно, урожая того не будет", - подчеркивает она.

Где в огороде посадить малину

Блогер "TV Ofis" добавляет, что важно хорошо подготовить поле перед посадкой. Он советует сажать малину после зерновых культур, чтобы почва была рыхлой и готовой для развития корневой системы.

"Перед тем, как сажать малину, нужно хорошо разработать поле. Малину очень хорошо сажать после зерновых. Чем лучше разработана земля, тем лучше для саженцев", - отмечает он.

Смотрите видео о том, где в огороде посадить малину:

Что известно о YouTube канале "TV Ofis"

YouTube канал "TV Ofis" специализируется на контенте о сельском хозяйстве, в частности, посадке и уходе за растениями, такими как малина и другие плодово-ягодные культуры. Видео на канале включают полезные советы по выбору места для посадки, техники ухода, а также демонстрацию процессов обработки почвы и выращивания культур.

Как правильно расположить малину на участке

Малина любит нейтральную, хорошо удобренную почву. Надежда рекомендует добавлять в почву древесную золу, чтобы улучшить структуру земли и сбалансировать уровень кислотности.

"Малина любит нейтральную почву. У нас почва слабокислая, поэтому мы уже подготовили себе древесную золу, поскольку она не только дает макро-микроэлементы для нашей почвы, но еще и раскисляет ее", - объясняет эксперт.

Где нельзя сажать малину

Если почва недостаточно плодородная, рекомендуется внести компост или перегной.

Надежда на своем видео показывает, как правильно выкопать траншею для малины, заполнить ее органическими удобрениями и перемешать все с основной массой почвы.

"Мы выкопали траншею, внесли перепревший компост и древесную золу, добавили суперфосфат из расчета 30-50 г на квадратный метр. Все хорошо перемешали, теперь наш участок готов для посадки", - комментирует она.

Как правильно посадить малину

Глубина посадки - критический аспект, на который стоит обратить внимание. Надежда рекомендует сажать малину на глубину 6-8 см, чтобы не повредить корневые почки, которые весной образуют новые побеги.

"Должна быть такая глубина траншеи или ямки, чтобы наши корешки можно было прикопать на глубину 6-8 см, не более. Если мы прикопаем глубже, то корневые почки могут просто не пробиться через слой почвы", - объясняет она.

Смотрите видео о том, как правильно посадить малину:

Как ухаживать за малиной после посадки

После посадки малина нуждается в обильном поливе, а также мульчировании, чтобы сохранить влагу и защитить корни от перепадов температур. Надежда советует использовать компост или торф для мульчирования, но следить, чтобы мульча не касалась стебля растения.

"Мульча должна быть сантиметров 5, но важно, чтобы она не попадала возле стебля. Это продлит осень для нашей малины на две недели", - делится своим опытом эксперт.

Как ухаживать за малиной весной

После зимы необходимо обрезать старые побеги и оставить молодые побеги, которые появятся весной.

Надежда рекомендует весной обрезать старый ствол у самой земли, чтобы молодые ростки могли хорошо развиваться.

"Весной у нас здесь вырастут молодые побеги. И когда они уже выбросят на цвет, мы этот старый побег срезаем у самой земли", - объясняет она.

Как располагать рядки с малиной

Для оптимального развития малины Надежда советует размещать ряды с севера на юг. Это обеспечит равномерное освещение каждого растения в течение дня.

"Нужно сделать рядочки, как вы решили сделать у себя малинник с севера на юг. Это позволяет, чтобы каждое растение обогревалось солнечными лучами", - отмечает она.

Что известно о YouTube канале "Дом и приусадебный участок"?

YouTube канал "Дом и приусадебный участок" - это канал хозяйки, которая делится собственными советами по уходу за различными растениями на огороде и в саду. На этот канал уже подписались более 169 тысяч пользователей.

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