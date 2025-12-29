Укр
ВСУ вышли из крупного города на востоке: Сырский раскрыл причину

Алексей Тесля
29 декабря 2025, 22:24
Экипажи дронов постепенно уходили в глубину, оставив тем самым без прикрытия пехоту, пояснил Александр Сырский.
ВСУ вышли из крупного города на востоке: Сырский раскрыл причину
Александр Сырский прокомментировал выход ВСУ из Северска / коллаж: Главред, фото: t.me/osirskiy, 128 ОГШБр

Главное:

  • ВСУ под давлением РФ пришлось постепенно отойти от Северска
  • Оборона города Северска стала проблематичной

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский заявил о том, что экипажам дронов ВСУ под давлением РФ пришлось постепенно отойти от Северска Донецкой области, поэтому пехота осталась без прикрытия и возникла необходимость отхода.

Как подчеркнул он в интервью Каналу 24, на территории Серебрянского леса, Белогоровки и Северска еще во время Второй мировой проходили тяжелые бои, поэтому там были построены укрепления. Эта местность состоит из господствующих высот.

видео дня

Главком ВСУ пояснил, что Северское направление долго было неприоритетным, поскольку у россиян не было возможности вести наступление, а в регионе продолжалась война действиями диверсионных групп, пехоты, Сил спецопераций.

"К сожалению, сосредоточение подразделений дронов оптоволоконным каналом управления, особенно с дальностью свыше 20 километров, привело к тому, что наши подразделения, расчеты, экипажи дронов постепенно уходили в глубину, оставив тем самым без прикрытия пехоту", - сказал главнокомандующий.

Северск
/ Инфографика: Главред

Сырский также отметил, что оборона города после этого стала проблематичной, поэтому было принято решение отойти на господствующие высоты.

"Там есть куда отходить. Враг пытается также воспользоваться этим, но не выходит. Планируются ответные действия на этом направлении. Это все, что я могу сказать об этом направлении", - добавил он.

Ситуация на фронте: прогноз генерала ВСУ

Военный аналитик, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко отметил, что стремление захватить крупные областные центры остаётся для России постоянной целью. По его мнению, такие города, как Днепр и Запорожье, представляют для Москвы особый интерес. При этом эксперт подчеркнул, что на данный момент у российских войск недостаточно ресурсов для их взятия.

Ситуация на фронте: новости по теме

Ранее сообщалось о том, что после потери Северска командиров двух бригад снимают за ложные доклады. Причиной увольнения являются ложные доклады командования о ситуации на позициях.

Напомним, ранее сообщалось о том, что военный предупредил об угрозе нового штурма РФ. Россияне в разы увеличили количество FPV-дронов на одном из направлений.

Как сообщал Главред, ранее российские оккупационные войска объявили о полной оккупации города Северск в Бахмутском районе Донецкой области.

О персоне: Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

ВСУ вышли из крупного города на востоке: Сырский раскрыл причину

ВСУ вышли из крупного города на востоке: Сырский раскрыл причину

22:24Украина
