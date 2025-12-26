Россияне готовятся к штурму: военный предупредил об угрозе в одной области

Россияне в разы увеличили количество FPV-дронов на этом направлении.

Россияне накапливают силы / коллаж: Главред, фото: 127 отдельная бригада Сил территориальной обороны, Минобороны РФ

Главное из заявления военного:

Возросла активность оккупантов в Днепропетровской области

Россияне накапливают живую силу в Филийском лесу

Они планируют проводить штурмовые действия

В Днепропетровской области увеличилась активность российских оккупационных войск в направлении Новопавловки. Об этом сообщил автор Telegram-канала "Говорят Снайпер", военный Станислав "Осман" Бунятов.

Он отметил, что россияне накапливают живую силу в Филийском лесу для дальнейших штурмовых действий.

По его словам, также в разы возросло количество FPV-дронов, которыми оккупанты бьют по укрытиям украинских бойцов.

"В направлении Новопавловки (Днепропетровская область) кратно увеличилась активность врага, который накапливает живую силу в Филийском лесу для дальнейших штурмовых действий. Также кратно увеличилось количество FPV-крыльев, которые периодически бьют по нашим укрытиям, и "ждунов", работающих на путях подвоза/ротаций", - сказал Бунятов.

Возможность наступления РФ на Днепр

Военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко заявил, что цель по захвату областных центров перед Россией стоит всегда.

По его словам, Днепр или Запорожье были бы для россиян лакомым кусочком. Однако сил для захвата этих областных центров пока что у России нет.

"Мы видим, как непросто все складывается на Донбассе, поэтому посмотрим, какая будет динамика дальше, чтобы можно было прогнозировать дальнейшее ведение боевых действий в Запорожской и Днепропетровской областях", - добавил он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, воины 3 штурмового батальона 225 отдельного штурмового полка сообщили об освобождении пяти сел - Орестополь, Новоселовка, Сосновка, Хорошее и Вороное в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Аналитики DeepState заявляли, что российская оккупационная армия захватила полный контроль над городом Северск Донецкой области. Также под контроль РФ перешел и населенный пункт Грабовское в Сумской области.

В Генштабе подтвердили, что украинские Силы обороны отошли из города Северск в Донецкой области с целью сохранения жизни личного состава. Соответствующее решение приняли на фоне интенсивных боевых действий и значительного преимущества противника в живой силе и технике.

О персоне: Станислав Бунятов Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения". В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

