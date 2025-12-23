Атака РФ была внезапной: военный сообщил о тяжелых боях в приграничье

Оккупанты просочились в украинское село и хотели захватить его полностью.

Что сообщил Трегубов:

Россияне внезапно зашли в Грабовское

Враг предпринял попытки прорыва к соседнему населенному пункту

В селе продолжаются бои между оккупантами и ВСУ

Оккупационные войска страны-агрессора России зашли на территорию села Грабовское, что в Сумской области, и предприняли попытку продвинуться в сторону населенного пункта Рясное.

Об этом в эфире "Суспільне. Студия" сообщил начальник отдела коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов. По его словам, в Грабовское прорвались около сотни оккупантов.

Как россияне атаковали село

Военнослужащий отметил, что атака оккупационных войск была внезапной и они сразу пытались захватить село с последующим продвижением в сторону Рясного.

"Сейчас российские подразделения закрепляются в южной части Грабовского. Украинские силы пытаются выбить их с занимаемых позиций. В селе продолжаются бои", - добавил он.

Трегубов добавил, что такие населенные пункты, как Грабовское, которые находятся непосредственно на границе с РФ и из которых можно пешком дойти до страны-агрессора, можно обезопасить только в случае создания зоны контроля украинских войск на несколько километров вглубь территории врага.

Что задумал враг на Сумщине

Главред писал, что ранее Виктор Трегубов успокоил украинцев, что вывоз российскими войсками гражданских жителей из села Грабовское Сумской области не свидетельствует о подготовке полномасштабного наступления.

Такие действия противника скорее имеют признаки локальной провокации, в частности с возможным информационным эффектом. Он также добавил, что текущая ситуация на этом участке границы не выглядит как попытка развернуть новое направление наступления.

Ситуация в Сумской области - последние новости

Напомним, Главред писал, что несколько дней назад появилось сообщение, что российские оккупанты перешли государственную границу с Украиной на новом направлении и смогли продвинуться в направлении населенного пункта Грабовское в Сумской области.

Впоследствии Зеленский сообщил, что в этом населенном пункте российские войска захватили 52 гражданских, среди них дети, а также взяли в плен 13 военных Сил обороны.

Ранее заместитель начальника Сумской ОВА Владимир Бабич рассказал, что в Грабовском жили люди, которые отказывались эвакуироваться на более безопасные территории Украины.

О персоне: Виктор Трегубов Виктор Трегубов - украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр". Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус. Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

