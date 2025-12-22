Прорыв или подготовка к наступлению: в ВСУ объяснили, что задумал враг на Сумщине

Активность вблизи Грабовского привлекла внимание из-за нестандартного развития событий.

https://glavred.info/front/proryv-ili-podgotovka-k-nastupleniyu-v-vsu-obyasnili-chto-zadumal-vrag-na-sumshchine-10726292.html Ссылка скопирована

Отдельные действия противника на границе могут иметь значение / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, flickr

Кратко:

РФ вывезла гражданских из Грабовского на Сумщине

Масштабного наступления на этом участке не зафиксировано

Вблизи продолжаются отдельные локальные боестолкновения

Вывоз российскими войсками гражданских жителей из села Грабовское Сумской области не свидетельствует о подготовке полномасштабного наступления, а скорее имеет признаки локальной провокации, в частности с возможным информационным эффектом. Такую оценку озвучил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

В эфире телеканала Киев24 он отметил, что текущая ситуация на этом участке границы не выглядит как попытка развернуть новое направление наступления.

видео дня

"Это не похоже на какую-то попытку серьезно развить наступление и создать еще отдельное давление. Да, безусловно, там и поблизости есть отдельные боестолкновения, но по состоянию на сейчас это не выглядит как какое-то полномасштабное наступление. Это выглядит больше как какая-то одиночная провокация", - сказал он.

Контроль границы и угрозы диверсий

По словам Трегубова, Силы обороны должны постоянно контролировать пограничную зону с помощью беспилотников и быть готовыми к быстрому реагированию, в частности пехотными подразделениями, в случае попыток незаконного пересечения границы.

Отдельно он обратил внимание на проблему присутствия гражданского населения в прифронтовых районах, что существенно усложняет работу ВСУ.

"Настоящую проблему это составляет в тех случаях, когда там еще остается местное население и когда возникают такие ситуации, как в Грабовском. Мы стараемся всех эвакуировать, но это же невозможно делать принудительно. Если человек принципиально письменно отказывается от эвакуации, говорит "нет, я отсюда не пойду", то здесь мы, к сожалению, бессильны. А потом возникают такие ситуации. Вот это главная проблема по состоянию на сейчас", - пояснил он.

Сумы / Инфографика: Главред

В то же время Трегубов подчеркнул, что появление небольших диверсионных групп противника на незначительной глубине украинской территории является прогнозируемой угрозой.

"Вопрос в том, что по ним должно начать прилетать сразу в тот момент, когда они это делают", - добавил он.

Может ли Россия оккупировать Сумы - мнение эксперта

Сумы не являются приоритетной целью для России, поэтому угроза их захвата в краткосрочной перспективе остается минимальной. Такую оценку высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан.

По его словам, стратегический фокус РФ сосредоточен на совсем другом направлении - расширении так называемого сухопутного коридора, который должен соединить оккупированные территории Украины с Крымом. Именно там сейчас задействованы основные наступательные ресурсы российской армии.

Эксперт также обратил внимание на ситуацию в Курской области, где, по имеющейся информации, находится около 50 тысяч российских военных. В то же время эта группировка имеет оборонительный характер и предназначена прежде всего для защиты Курска и недопущения повторения операций ВСУ, а не для наступления на украинскую территорию.

Свитан отметил, что для реальной операции по взятию Сум России пришлось бы существенно нарастить силы на этом направлении - минимум в три-четыре раза, до 150-200 тысяч военных. Однако такой сценарий он считает маловероятным, поскольку ключевые ресурсы РФ уже задействованы на востоке и юге Украины.

Боевые действия в Сумской области - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, вечером 20 декабря издание "Кордон. Медиа" отметило, что российские военные прорвали границу на еще одном участке Сумской области и вошли в населенный пункт Грабовское Краснопольской общины.

Кроме того, российские оккупанты перешли государственную границу с Украиной на новом направлении и смогли продвинуться в направлении населенного пункта Грабовское в Сумской области. В пределах села Грабовское продолжаются боевые действия. Об этом говорится в сообщении Группировки Объединенных сил в Facebook.

Кроме того, безответственность военных в Грабовском Сумской области стала причиной прорыва российских оккупантов и захвата десятков гражданских.

Читайте также:

О персоне: Виктор Трегубов Виктор Трегубов - украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр". Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус. Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред