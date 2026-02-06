Россияне массированно атакуют один город Украины - враг запустил ракеты и дроны

В Украине второй раз за утро объявили воздушную тревогу.

В пятницу, 6 февраля, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета российского истребителя МиГ. Мониторинговые каналы и Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной угрозе.

В 08:55 по всей стране завыли сирены. Через несколько минут военные предупредили о скоростной воздушной цели, которая летела в направлении Кропивницкого.

Около 09:07 Воздушные силы предупредили о новой группе ракет Кропивницкий.

Кроме этого, на город летят ударные дроны.

Также БПЛА фиксируют в направлении Николаева с севера и востока.

В 09:20 мониторинги сообщили о повторном взлете российского истребителя.

Между тем руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко написал, что Кропивницкий с утра под массированной атакой россиян. На город летят дроны и ракеты.

Новость дополняется...

