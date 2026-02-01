Украина планирует спасаться от Шахедов 'малой' ПВО: эксперт оценил шансы на успех

Криволап объяснил, по какому принципу должна работать "малая" ПВО.

Что предусматривает "малая" противодроновая ПВО / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

Что сказал Криволап:

Украина будет пытаться бороться с дронами РФ по-новому

С помощью ИИ украинские дроны-перехватчики будут целиться прямо во вражеский дрон

Будет ли эффективной новая стратегия, пока неизвестно

Украина планирует развивать "малую" противодроновую противовоздушную оборону, чтобы бороться с дронами типа "Шахед" страны-агрессора России. Авиационный эксперт Константин Криволап 24 каналу рассказал, как эта ПВО может работать.

Минобороны Украины уже предложило создать сплошное радиолокационное поле с радарами, разработанными благодаря искусственному интеллекту. Эксперт отметил, что ИИ придется просчитывать, где в определенный момент может находиться вражеский Шахед, после чего туда будут нацеливаться украинские дроны-перехватчики.

Однако Криволап отмечает, что пока невозможно спрогнозировать, насколько эффективной будет новая концепция. Он считает, что сейчас нужно использовать больше легкомоторной авиации, запускать именно этот процесс.

"Нужны передвижные аэростаты, чтобы надежно с большой высоты (500 метров – 1,5 километра) видеть далеко эти "Шахеды" и понимать более точно, где они находятся. Тогда можно будет реализовывать на других принципах перехват. Сейчас у нас такого перехвата нет. Дроны прилетают в город, потом над ним мы начинаем их ловить", - добавил он.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

Украина усиливает борьбу с беспилотниками РФ - мнение специалиста

Главред писал, что по словам советника главы Минобороны по технологическим направлениям Сергея Бескрестнова с позывным "Флеш", компания SpaceX начала мешать россиянам использовать терминалы Starlink для ударов дронами по Украине.

Это делают по просьбе Минобороны Украины. Он также отметил, что подобные решения являются экстренными. Вскоре это может повлечь за собой более глобальные и продуманные решения.

Атаки дронов РФ на Украину - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские оккупанты нанесли удар дроном по многоэтажному дому в Белогородке Киевской области. В результате атаки погибли два человека и едва не погибла 4-летняя девочка.

Ранее стало известно, что 28 января российские войска осуществили очередную атаку на столицу. В Голосеевском районе Киева в результате попадания в торцевую часть жилого 17-этажного дома произошло незначительное разрушение кровли и стены технического этажа, повреждены окна верхних этажей.

Накануне сообщалось, что в ночь на 28 января Россия обстреляла Одессу. Оккупанты применили ударные беспилотники. В Киевском районе города беспилотник попал по территории православного монастыря.

О персоне: Константин Криволап Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и интернет-ресурсах авиационную тематику.

