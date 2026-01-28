Вторая ночь под ударами: РФ атаковала жилые дома и монастырь в Одессе, есть пострадавшие

Кратко:
- Одесса подвергается атакам вторую ночь подряд
- Под ударами РФ оказались жилые дома и религиозные сооружения
- В результате обстрела травмированы три человека
В ночь на 28 января Россия снова обстреляла Одессу. Оккупанты применили ударные беспилотники. Сегодня в городе объявлен день траура.
Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер сообщил, что в Одессе зафиксировано попадание БПЛА в частный жилой дом.
В Киевском районе Одессы беспилотник попал на территорию православного монастыря. В результате произошел пожар, оперативно локализованный силами спасательных служб. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, информация уточняется.
Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что Одесса находится под вражескими ударами вторую ночь подряд. Оккупанты атаковали жилые дома и религиозные постройки.
Травмированы три человека:
- 21-летний парень госпитализирован с осколочным ранением, состояние средней тяжести.
- Еще двоим мужчинам (67 и 80 лет) оказана необходимая помощь на месте. У них диагностирована черепно-мозговая травма и острая реакция на стресс, от госпитализации они отказались.
На местах работают все оперативные службы.
По словам Лысака, сегодня в Одессе – День траура.
"Город в скорби по тем, кого убила россия во время атаки в ночь на 27 января", - написал он.
Атака на Одессу 27 января 2026 - что известно
Как писал Главред, в ночь на 27 января российские оккупанты дронами атаковали Одессу и область. В Хаджибейском районе была разрушена часть жилого дома.
Оккупанты применили более 50 дронов. В результате пострадали жилые кварталы, гражданская инфраструктура и культурно-религиозные объекты.
По данным спасателей, повреждения зафиксированы в десятках жилых домов, многоэтажках, учебных заведениях, фитнес-центрах и частном транспорте. На нескольких локациях вспыхнули крупные пожары, были разрушены фасады зданий и выбиты окна.
Наибольший ущерб нанесен Одесскому профессиональному лицею строительства и архитектуры, где пожар оперативно ликвидировали.
Вражеский дрон также попал в молитвенный дом христиан евангельской веры.
В результате атаки погибли три человека. Пострадали еще 25 человек.
Кроме того, оккупационная армия повторно атаковала энергетический объект ДТЭК Одесские электросети в Одессе. Разрушения колоссальные, ремонтные работы требуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние.
