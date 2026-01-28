Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Вторая ночь под ударами: РФ атаковала жилые дома и монастырь в Одессе, есть пострадавшие

Анна Ярославская
28 января 2026, 07:37
351
Сегодня в Одессе – День траура по погибшим во время российской атаки в ночь на 27 января.
Атака дронов по Одессе 27 января 2026
Атака дронов по Одессе 27 января 2026 забрала жизнь троих людей / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Кратко:

  • Одесса подвергается атакам вторую ночь подряд
  • Под ударами РФ оказались жилые дома и религиозные сооружения
  • В результате обстрела травмированы три человека

В ночь на 28 января Россия снова обстреляла Одессу. Оккупанты применили ударные беспилотники. Сегодня в городе объявлен день траура.

Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер сообщил, что в Одессе зафиксировано попадание БПЛА в частный жилой дом.

видео дня

В Киевском районе Одессы беспилотник попал на территорию православного монастыря. В результате произошел пожар, оперативно локализованный силами спасательных служб. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, информация уточняется.

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что Одесса находится под вражескими ударами вторую ночь подряд. Оккупанты атаковали жилые дома и религиозные постройки.

Травмированы три человека:

  • 21-летний парень госпитализирован с осколочным ранением, состояние средней тяжести.
  • Еще двоим мужчинам (67 и 80 лет) оказана необходимая помощь на месте. У них диагностирована черепно-мозговая травма и острая реакция на стресс, от госпитализации они отказались.

На местах работают все оперативные службы.

По словам Лысака, сегодня в Одессе – День траура.

"Город в скорби по тем, кого убила россия во время атаки в ночь на 27 января", - написал он.

Атака на Одессу 27 января 2026 - что известно

Как писал Главред, в ночь на 27 января российские оккупанты дронами атаковали Одессу и область. В Хаджибейском районе была разрушена часть жилого дома.

Оккупанты применили более 50 дронов. В результате пострадали жилые кварталы, гражданская инфраструктура и культурно-религиозные объекты.

По данным спасателей, повреждения зафиксированы в десятках жилых домов, многоэтажках, учебных заведениях, фитнес-центрах и частном транспорте. На нескольких локациях вспыхнули крупные пожары, были разрушены фасады зданий и выбиты окна.

Наибольший ущерб нанесен Одесскому профессиональному лицею строительства и архитектуры, где пожар оперативно ликвидировали.

Вражеский дрон также попал в молитвенный дом христиан евангельской веры.

В результате атаки погибли три человека. Пострадали еще 25 человек.

Кроме того, оккупационная армия повторно атаковала энергетический объект ДТЭК Одесские электросети в Одессе. Разрушения колоссальные, ремонтные работы требуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Одесса Одесская область новости Украины новости Одессы война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Теряет людей быстрее, чем любая армия за 80 лет: во что обходится РФ война в Украине

Теряет людей быстрее, чем любая армия за 80 лет: во что обходится РФ война в Украине

09:01Война
Отключения света станут более продолжительными в феврале: Рябцев – о том, к чему готовиться Украине

Отключения света станут более продолжительными в феврале: Рябцев – о том, к чему готовиться Украине

09:00Интервью
В небе взрывы и вспышки, ПВО врага промахнулась: РФ атаковали две волны дронов

В небе взрывы и вспышки, ПВО врага промахнулась: РФ атаковали две волны дронов

08:43Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 28 января: Петухам повезет, Собакам нужна помощь

Китайский гороскоп на завтра 28 января: Петухам повезет, Собакам нужна помощь

Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

70% электромобилей в Украине заряжают дома, цены на зарядку снизятся - Китина

70% электромобилей в Украине заряжают дома, цены на зарядку снизятся - Китина

РФ стягивает тяжелую технику для штурма важного города: что происходит на фронте

РФ стягивает тяжелую технику для штурма важного города: что происходит на фронте

Отключение света в Украине — графики на 28 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 28 января (обновляется)

Последние новости

09:05

Испытания позади: у трех знаков зодиака жизнь пойдёт в гору к концу февраля 2026

09:01

Теряет людей быстрее, чем любая армия за 80 лет: во что обходится РФ война в Украине

09:00

Отключения света станут более продолжительными в феврале: Рябцев – о том, к чему готовиться Украине

08:47

Отключение света в Украине — графики на 28 января (обновляется)

08:43

В небе взрывы и вспышки, ПВО врага промахнулась: РФ атаковали две волны дронов

70% электромобилей в Украине заряжают дома, цены на зарядку снизятся - Китина70% электромобилей в Украине заряжают дома, цены на зарядку снизятся - Китина
08:36

Мини-Хардкисс: Юлия Санина показала, как теперь выглядит ее 10-летний сын

08:17

Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:07

В некоторых областях Украины перестали действовать графики отключений - причина

07:46

Новая болезнь после госпитализации: Елена Мозговая рассказала о своем состоянии

Реклама
07:37

Вторая ночь под ударами: РФ атаковала жилые дома и монастырь в Одессе, есть пострадавшие

06:48

РФ атаковала Запорожье, Киевщину, Кривой Рог: есть разрушения, жертвы и раненыеФото

06:10

Почему в Китае начались массовые чистки армейской верхушкимнение

05:47

Гороскоп на завтра 29 января: Тельцам - новое знакомство, Козерогам - отдых

05:13

Как понять, что отношениям пришел конец: 6 тревожных звоночков

04:30

Удача берет курс на них: три знака зодиака вступают в эру феерического изобилия

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с сумками за 71 секунду

03:31

Как сделать уютный дом без больших денег: ошибки, которые выдают дешевый ремонтВидео

03:02

Семья взяла ретривера щенком, но через 7 месяцев он поразил своим весом

02:35

В жизни трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто эти счастливчики

02:05

Неожиданный признак деменции: что большинство людей ошибочно игнорирует

Реклама
01:20

В Киеве и Одессе мощные взрывы после атаки дронов: названы места "прилетов"

01:04

"На меня кричал: "Ты не понимаешь": невеста Кулебы рассказала о его эмоциональном звонке

00:28

"Лучшее, что может быть в жизни": победительница "Холостяка" раскрыла пол ребенка

00:26

Более миллиона уничтоженных и раненых: раскрыты катастрофические потери РФ

27 января, вторник
23:40

Без подписи ЕС и войск США: Сибига о мирном плане по завершению войны

23:19

Когда могут перестать отключать свет: названы сроки улучшения ситуации

22:34

Почти никто не знает: скрытая функция обычного прибора на кухне меняет все

22:05

Когда и где в Черкасской области будут отключать свет - графики на 28 января

22:03

Света не будет до 9,5 часов: графики отключений для Львова и области на 28 января

21:34

Вагон выгорел дотла: РФ ударила по поезду с людьми, есть жертвы и раненыеФотоВидео

21:29

Ученые перевели Часы Судного дня: человечество ближе к "катастрофе"

21:27

Когда не будет света в Запорожье и области 28 января - обновленные графики отключений

21:26

Кий, Щек и Хорив никогда не существовали - кто и когда на самом деле основал РусьВидео

20:30

РФ провела разведку и готовит массированный удар: названы вероятные цели и сроки

20:27

Свет будут отключать по всей стране: украинцев предупредили о графиках на 28 января

20:18

В Киеве разоблачена международная сеть колл-центров: подозреваемые обманули тысячи граждан Турции и ЕС

20:14

Когда для Киева восстановят графики отключений света и какими они будут – КГВАВидео

20:10

Жизнь трех знаков зодиака круто изменится - кому 2026 год подарит счастьеВидео

19:43

Магазинный больше покупать не будете: рецепт домашнего майонеза за 1 минуту

19:39

Есть ли угроза тотального блэкаута: украинцам объяснили, к чему готовиться

Реклама
19:36

Россия смягчила условия завершения войны: появился важный нюанс в позиции Кремля

19:10

Когда в Украине подешевеет зарядка электромобилеймнение

18:49

"Президент готов": в МИД Украины сделали заявление о встрече Зеленского с Путиным

18:36

Раскрыт секрет самой странной иконы в Украине - как она выглядит и к чему там рыбаВидео

18:32

Ограничение поставок горячей воды: назван самый проблемный район Киева

18:30

Как сказать по-украински "когда я ем, я глух и нем" - два правильных вариантаВидео

17:56

Электрокары станут роскошью: эксперт объяснила, чего ожидать от цен в Украине

17:54

Арктический холод вернется в Украину - названа дата нового похолодания

17:50

"Наехала София Михайловна": Ротару спасла карьеру известного певца

17:40

Были участниками боевых действий: новые детали убийства полицейских на Черкащине

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять