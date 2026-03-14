РФ ударила по жилому кварталу в Запорожье: под завалами человек, подробности

Известно, что экстренные службы уже выехали на место происшествия.

Удар РФ по Запорожью

Кратко:

Россияне атаковали жилой квартал Запорожья

Поврежден многоквартирный дом, возник пожар

Один человек погиб, еще 10 — ранены

Днем 14 марта страна-агрессор Россия атаковала Запорожье. Под удар попал многоквартирный дом, под завалами может находиться женщина. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Поврежден многоквартирный дом, возник пожар — таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. Экстренные службы выехали на место происшествия", — говорится в сообщении. видео дня

Он добавил, что число пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье уже возросло до 7 человек, один человек погиб.

"Одна женщина в тяжелом состоянии, состояние остальных медики оценивают как среднее. Предварительно, одна женщина находится под завалами", — подчеркнул Федоров.

Последствия атаки на Запорожье — видео:

Позже глава ОВА добавил, что раненую женщину извлекли из-под завалов. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Кроме того, стало известно, что под завалами находились два человека.

"Только что их деблокировали экстренные службы. Сейчас раненым оказывается медицинская помощь", — подчеркнул Федоров.

На данный момент известно о 10 раненых. Среди них 17-летний юноша. Его состояние тяжелое.

Как сообщал Главред, в ночь на 14 марта страна-агрессор РФ в очередной раз нанесла массированный удар по Украине с применением различных видов вооружения. Под обстрел попала, в частности, Киевская область. В результате ударов погибли три человека, еще десять получили ранения.

Россия также атаковала дронами и ракетами Запорожье, Сумскую, Днепропетровскую, Харьковскую области и другие регионы. В частности, армия РФ целенаправленно атаковала объекты железной дороги. Российский беспилотник попал в пригородный поезд в Харьковской области.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной целью агрессора во время атаки стала энергетическая инфраструктура Киевского региона. Сейчас в Киевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях продолжается ликвидация последствий атаки. К работам привлечены все соответствующие службы.

О личности: Иван Федоров Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) — украинский политик, общественный деятель, глава Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года С 2020 года — мэр Мелитополя. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России, город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен главой Запорожской ОГА.

