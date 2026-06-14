Где выгоднее хранить деньги в 2026 году: экономист назвал лучшие варианты

Экономист объяснил, в каких активах украинцам стоит хранить сбережения, чтобы защитить их от инфляции и девальвации гривни.

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Где выгоднее хранить деньги в 2026 году — объяснение экономиста / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Андрей Новак

Валюта является лучшим инструментом защиты денег от девальвации

Депозиты и ОВГЗ помогают компенсировать инфляционные потери

Для заработка на акциях или криптовалюте нужны специальные знания

Прежде чем выбирать инструмент для сбережений, стоит определиться с главной целью — сохранить средства или приумножить их. От этого зависит стратегия, которая будет наиболее эффективной в нынешних экономических условиях. Об этом сообщил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в интервью Главреду, отвечая на вопрос о том, как сейчас выгоднее хранить деньги.

По словам экономиста, для тех, кто прежде всего стремится обезопасить свои накопления от потери стоимости, ключевым остается выбор между национальной и иностранной валютой.

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"Если только сохранить, тогда лучше держать сбережения в иностранной валюте (как наличными, так и на счетах в банках) или в гривне, но обязательно на депозите в банке. Потому что сбережения в гривне "под подушкой" просто обесцениваются как минимум на уровень реальной инфляции", — сказал Новак.

Отдельно он оценил инструменты, которые могут помочь компенсировать потери от роста цен.

"Иностранная валюта пока что является лучшим инструментом защиты сбережений в условиях девальвации гривни. Если же речь идет о защите от инфляции, то стоит рассматривать варианты депозитов или ОВГЗ, поскольку там начисляются проценты – так вы частично или полностью компенсируете инфляционные потери", – отметил экономист.

Зато для тех, кто рассчитывает на более высокую доходность, подходы будут совсем другими. В таком случае придется работать с более рискованными финансовыми инструментами.

"Если же ваша цель – зарабатывать, тогда нужно уметь работать на финансовом рынке с акциями, облигациями, криптовалютами. Но если вы в этом не разбираетесь, лучше этим не заниматься. Если хотите попробовать, то не вкладывайте туда сразу большие суммы", — подчеркнул Новак.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине – последние новости по теме

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что гривня может укрепить свои позиции в межсезонье, хотя общий тренд на девальвацию сохраняется. Он подчеркнул, что июнь традиционно является периодом укрепления гривни, а сейчас на рынке не хватает свободной гривни для покупки валюты, что сдерживает колебания курса.

Отметим, что экономический эксперт Ярослав Романчук прогнозирует, что курс доллара может вырасти до 55-60 гривен в зависимости от состояния украинской экономики, но пока Нацбанк сдерживает девальвацию валюты, что также отражается на темпах роста ВВП.

Как ранее сообщал Главред, экономист Олег Устенко подчеркнул, что курс доллара может преодолеть психологическую отметку в 46 гривен уже до конца года, что напрямую повлияет на исполнение госбюджета и финансирование сектора безопасности.

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О персоне: Андрей Новак Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

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