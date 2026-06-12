Доллар по 45: что будет дальше с курсом, ценами на продукты и топливо – Новак

Рост курса до 45 гривен за доллар неизбежно приведет к подорожанию топлива, продуктов и многих других товаров, отметил экономист Андрей Новак.

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Психологический барьер – 45 гривен за доллар – преодолен: Новак рассказал, есть ли поводы для паники / Коллаж: Главред

Доллар побил исторический максимум, и его курс 11 июня составил 45,26 гривен за доллар. Правда, уже 12 июня украинская национальная валюта немного укрепилась по отношению к американской. Новый курсовой рекорд традиционно вызвал беспокойство украинцев: не является ли это началом нового витка девальвации и насколько болезненно подорожание доллара ударит по ценам в магазинах и на АЗС.

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в интервью Главреду рассказал, почему курс преодолел психологическую отметку и достиг 45 гривен за доллар, что может обвалить гривну еще сильнее, каким будет курс до конца 2026 года, а также что после скачка курса произойдет с ценами на продукты питания и топливо в Украине.

Почему доллар подорожал и, соответственно, просела гривна? Какие факторы приводят к этому сейчас?

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Несмотря на громкие заголовки в СМИ о "рекордах курса доллара", "рекордах падения гривны", "рекордах девальвации гривны", оценивать колебания курса следует не абсолютными величинами, а относительными. Если посмотреть, на сколько процентов произошла девальвация гривны, когда доллар достиг 45, то изменения на самом деле не являются значительными, особенно учитывая то, что продолжается война. Причем горячая фаза войны длится уже пятый год, и Украина несет огромные человеческие и экономические потери.

С другой стороны, Национальный банк Украины благодаря масштабной внешней поддержке нашей страны имеет рекордные золотовалютные резервы – около 55 миллиардов долларов. Таких резервов у Украины не было даже в самые благополучные мирные годы. В лучшие мирные годы наши резервы составляли 21-22 миллиарда долларов, а сейчас – более 55 миллиардов.

При этом сейчас у нас значительно меньшие внешнеэкономические обороты из-за войны, ограниченных возможностей экспорта, нарушенной логистики и т. д. И при таких значительно меньших внешнеэкономических оборотах у нас рекордные золотовалютные резервы, что позволяет Нацбанку поддерживать стабильность курса национальной валюты. По моему мнению, он мог бы делать это даже лучше, чем сейчас.

Основной фактор, который сейчас толкает гривну вниз, – это война, отметил Новак / Фото: 53 ОМБ им. князя Владимира Мономаха

Так что, с одной стороны, есть объективные обстоятельства – война: и как для воюющей страны, ситуация с курсом гривны является относительно неплохой. Но, с другой стороны, учитывая рекордные резервы и масштабную внешнюю финансовую поддержку Украины, курс гривны можно было бы поддерживать еще более стабильным.

Поэтому основной фактор, который сейчас толкает доллар вверх, а гривну вниз, – это война, так как экспорт ограничен, а импорт постоянно растет.

Основная причина роста импорта – это, прежде всего, закупка вооружения, амуниции, энергетического оборудования из-за постоянных ударов по нашей энергосистеме, а также другой техники и оборудования, необходимых для ликвидации последствий почти ежедневных российских атак по всей территории Украины. Это заставляет нас значительно наращивать импорт различной продукции – от вооружения до гражданской техники и оборудования.

Когда импорт растет, а экспорт ограничен, возникает отрицательное сальдо внешней торговли. Но, опять же, учитывая наличие огромных золотовалютных резервов НБУ, курс гривны можно было бы поддерживать несколько лучше.

Несмотря на исторический максимум курса доллара, он пока остается в пределах показателей, заложенных в государственном бюджете на 2026 год: там предусмотрен среднегодовой курс на уровне 45,5 гривен за доллар. На сколько, по вашему прогнозу, доллар может вырасти до конца лета, на сколько – до конца года? Есть ли основания для неожиданных новых курсовых рекордов?

Чтобы прогнозировать курс гривны, нужно иметь базу для прогнозирования, а именно – курсовую стратегию. А с этим у нас большие проблемы: курсовой стратегии от НБУ у нас нет. Зато у нас есть тактический (или оперативный) подход под оригинальным названием "управляемый плавающий курс". Такие формулировки мне напоминают россиян с их конструкциями вроде "отрицательный рост". Вот и "управляемый плавающий курс" – это фактически ни о чем, особенно если это говорит Национальный банк Украины, который является единственным регулятором в этой сфере. Он существует как государственная институция, и мы, налогоплательщики, его содержим именно для того, чтобы он проводил денежно-кредитную политику, а не "плавал" по ней. Если же он просто "плавает" вместе с курсом, то возникает вопрос: зачем тогда вообще нужен Нацбанк, ведь плавающий курс у нас может быть и так, сам по себе.

Функция Нацбанка – проводить денежно-кредитную политику. Для этого он наделен соответствующими полномочиями.

По словам Новака, нет предпосылок для существенного обвала курса гривны / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Учитывая то, что вы говорили о наших рекордных золотовалютных резервах и реальной возможности сдерживать девальвацию гривны, можно сделать вывод, что нет оснований для существенного обвала гривны до конца 2026 года или других апокалиптических прогнозов?

Оснований для валютной паники или паники по поводу курса гривны сейчас нет. Гипотетически негативный сценарий мог бы возникнуть в случае очень серьезного ухудшения ситуации на фронте. Но на фронте, как мы видим, фактически произошел перелом в пользу Украины. Поэтому я не вижу чрезвычайных форс-мажорных обстоятельств, которые могли бы существенно подорвать курс гривны.

То есть мы и в дальнейшем будем находиться в пределах показателей, заложенных в бюджете – около 45,5 гривен за доллар?

Пока гривна держится в рамках прогнозного курса, заложенного в государственном бюджете. К тому же недавно в бюджет вносились изменения, но прогноз курса в них остался прежним. Это уже определенный положительный сигнал: резких срывов курса не ожидается.

В общем, сейчас нет оснований паниковать и бежать в обменники, чтобы покупать доллар по 45, пока он не стал еще дороже?

Те люди, у которых есть сбережения и которые привыкли видеть их только в иностранной валюте, вряд ли изменят свой подход. Для остальных сейчас нет особых оснований для рекомендаций типа: "Срочно покупайте валюту, потому что гривна скоро сильно упадет".

А как сейчас выгоднее хранить деньги: депозиты, ОВГЗ или наличный доллар?

Сначала нужно ответить себе на вопрос о том, чего вы хотите от своих сбережений – просто сохранить деньги или заработать. Если только сохранить, тогда лучше держать сбережения в иностранной валюте (как "под подушкой", то есть наличными, так и на счетах в банках), или в гривне, но обязательно на депозите в банке. Потому что сбережения в гривне "под подушкой" просто обесцениваются как минимум на уровень реальной инфляции.

Иностранная валюта пока что является лучшим инструментом защиты сбережений в условиях девальвации гривны.

Если же речь идет о защите от инфляции, то стоит рассматривать варианты депозитов или ОВГЗ, поскольку там начисляются проценты – так вы частично или полностью компенсируете инфляционные потери.

Если же ваша цель – зарабатывать, тогда нужно уметь работать на финансовом рынке с акциями, облигациями, криптовалютами. Но если вы в этом не разбираетесь, лучше этим не заниматься. Если хотите попробовать, то не вкладывайте туда сразу большие суммы.

Резких обвалов курса гривны не ожидается, заверил Новак / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Доллар по 45 – это, по вашему мнению, временное явление, или тенденция обесценивания гривны сохранится, и темпы девальвации вырастут?

Здесь все зависит от политики НБУ, а также от объемов импорта, которые будут нужны Украине. Например, если произойдут новые массовые обстрелы и масштабные разрушения энергетики или инфраструктуры, придется срочно закупать дополнительное оборудование за рубежом. Это увеличит спрос на валюту, что в конечном итоге может создать дополнительное давление на гривну и вызовет ее дальнейшую девальвацию. А дальше все будет зависеть от того, насколько активно НБУ будет гасить повышенный спрос на валюту. Поэтому линейно прогнозировать курс невозможно.

Сейчас очередной психологический рубеж – 45 гривен за доллар – преодолен. Опыт предыдущего пересечения курсовых психологических барьеров свидетельствует о том, что, если откат и происходит, то он значительно меньше, чем был до этого. По крайней мере, пока продолжается война, такая тенденция сохранится.

Какие процессы повлечет за собой доллар по 45 гривен и выше? Что может подорожать? В частности, когда и на сколько могут вырасти цены на продукты и топливо?

Подорожание иностранных валют приводит к подорожанию импортных товаров. Есть один важный товар, который Украина импортирует почти на 100% – это топливо. Поэтому рост курса доллара и евро означает подорожание топлива. А топливо является составляющей себестоимости практически всех товаров и услуг. Соответственно, запускается цепная реакция роста цен по всей экономической системе.

Кроме того, подорожают непосредственно импортные товары, которых на украинском рынке очень много: техника, оборудование, строительные материалы, продукты питания, одежда, обувь и многое другое. Обычно это происходит с определенным временным лагом после скачка курса.

Насколько именно будут расти цены – зависит от уровня конкуренции на каждом конкретном рынке. Чем выше конкуренция, тем меньше будет повышение цен.

Доллар по 45 неизбежно повлечет за собой подорожание топлива в Украине, предупредил Новак / Фото: УНИАН

Если курс будет держаться на уровне плюс-минус 45 гривен за доллар, насколько может подорожать топливо?

Сейчас цены на топливо больше зависят не от курса, а от ситуации в Ормузском проливе и конфликта на Ближнем Востоке. Если Ормузский пролив будет разблокирован, цены на нефть пойдут вниз, а, соответственно, можно будет рассчитывать на определенное снижение цен на топливо.

Впрочем, как видим, прогнозировать развитие войны в Иране сейчас невозможно, потому что ситуация меняется чуть ли не каждую неделю. Сейчас снова происходит активизация этой войны, из-за чего снова немного выросли цены на нефть. Но пик мировых цен на нефть уже миновал, так как рынок уже адаптировался, и большинство поставщиков нашли другие пути транспортировки нефти. Пиковая цена на нефть позади. И те сценарии, которые предполагали рост цены на нефть до 120, 150 или даже 200 долларов за баррель, точно не реализуются. Однако высокая цена на нефть будет держаться на нынешнем уровне, пока Ормузский пролив заблокирован.

Скачок курса будет толкать цены на продукты вверх, но подорожание будет сдерживаться сезонным фактором, подчеркнул Новак / Фото: УНИАН

Цены на топливо влияют и на стоимость продуктов питания, даже тех, которые производятся или выращиваются у нас. Насколько ощутимо могут подорожать продукты, если курс будет 45 гривен за доллар?

Импортные овощи, фрукты или продукция длительного хранения подорожают, но это не произойдет мгновенно, потому что на складах всегда есть определенные запасы. Кроме того, большое значение имеет конкуренция на рынке конкретных продуктов.

Еще один важный фактор – сезонность. Сейчас существенно подешевела и продолжает дешеветь вся овощная группа. Так, например, если несколько недель назад огурцы или помидоры стоили 150-200 гривен за килограмм, то сейчас уже значительно дешевле. То есть сезонный фактор уже работает.

Для каждого продукта влияние курса будет разным – в зависимости от доли импорта, конкуренции и сезонности. Иными словами, если речь идет о продуктах питания, то курсовой скачок будет компенсироваться сезонным фактором и увеличением предложения на рынке. К счастью, на украинском продовольственном рынке преобладает отечественная продукция, а не импортная. Да, наши продукты не всегда дешевле импортных, особенно в фруктовом сегменте, но основные категории – хлебобулочные изделия, мясная и молочная продукция – преимущественно украинского производства.

О личности: Андрей Новак Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

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