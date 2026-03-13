РФ готовит Искандеры и Калибры: названы сроки массированного обстрела Украины

Валерий Романенко не исключает, что РФ также будет применять баллистические ракеты.

РФ готовит новый массированный уда

Важное из заявлений Романенко:

РФ наносит по Украине четыре массированных удара в месяц

Массированный удар может произойти уже в течение выходных

Страна-агрессор РФ традиционно в течение нескольких последних лет наносит по Украине четыре массированных удара в месяц, заявил авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

Поэтому вполне вероятно, что очередной массированный удар может произойти уже в течение выходных, сказал он в комментарии УНИАН.

Эксперт напомнил о том, что в ходе удара 7 марта РФ использовала около 480 БПЛА разных типов и уточнил, что февраль отличался сверхнормативным количеством ракет, которые РФ запустила по Украине.

"Сейчас я ожидаю, что будет скромнее. Дело в том, что во время той атаки у россиян еще были какие-то надежды на холодную погоду. Для понимания динамики. Я сказал, что было 4 обстрела в месяц в среднем. Но в феврале впервые за всю войну было 6 массированных обстрелов за месяц. За последние 2 года лишь один или два раза было 5 обстрелов в месяц. В феврале – 6, когда самые сильные морозы", – пояснил он.

По словам аналитика, в последнее время россияне уже "берут ракеты со складов", а до этого они в целом выдерживали темп – сколько производили, столько и запускали. По его подсчетам, в течение февраля РФ также атаковала Украину 167 крылатыми ракетами, что также вдвое превышает производственные возможности России.

"В этом месяце все скромнее. Во время первого налета летели два "Циркона" и ни одной Х-101, Х-32, Х-59 или "Кинжала". Поэтому, скорее всего, во время следующего налета будут использовать все же ракеты Х-101, но в ограниченном количестве. И ракеты "Искандер-К". Не исключены и "Калибры", хотя они в этом месяце уже летали по нам. С "Кинжалами" у россиян проблема. За прошлый месяц они выпустили лишь три. Возможно, это связано с условиями эксплуатации самолетов МиГ-31К", – поделился он.

Собеседник не исключает, что РФ также будет применять баллистические ракеты. Однако их количество вряд ли превысит то, которое Москва применила во время удара 7 марта – 13 ракет. Он уверен, что в ближайшее время РФ может уменьшить количество "Шахедов" во время массированных ударов после поражения складов БпЛА РФ в районе донецкого аэропорта и заводу "Кремний Эл".

"В дальнейшем в этом месяце Шахедов будет меньше. И здесь в целом такая тенденция, что количество "Шахедов" у россиян не растет. Как оно было в сентябре 3200–3300, так оно и осталось – за прошлый месяц было выпущено 3220", – добавил Романенко.

О персоне: Валерий Романенко Валерий Романенко – авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О.К. Антонова. В качестве эксперта комментирует вопросы, связанные с авиацией, на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

