Удар по многоэтажке в Ровенской области: два человека ранены, подробности

Мария Николишин
7 февраля 2026, 09:47обновлено 7 февраля, 10:22
В настоящее время в области отключено электричество, возможны проблемы с водоснабжением.
Удар по многоэтажке в Ровенской области: два человека ранены, подробности
Удар по Ровенской области / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Главное:

  • Россия атаковала Ровенскую область
  • Под удар попали жилые дома и критическая инфраструктура
  • По предварительной информации, два человека получили ранения

7 февраля страна-агрессор Россия атаковала Ровенскую область. В результате удара повреждения получили жилые дома и критическая инфраструктура. Также есть попадание в многоквартирный жилой дом. Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль.

"Ровенская область подверглась воздушной атаке врага. Имеются повреждения жилых домов и критической инфраструктуры. По предварительной информации, два человека получили ранения", - говорится в сообщении.

Он добавил, что в настоящее время в области отключено электричество. Могут возникнуть проблемы с водоснабжением. Службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

"Провел экстренное заседание областного ТЭБ и ЧС. Дал ряд поручений главам общин. В частности, задействовать все возможные альтернативные источники электроснабжения", - отметил начальник ОВА.

Позже Коваль рассказал о попадании в многоквартирный жилой дом.

"Вместе со всеми соответствующими службами нахожусь на месте происшествия. Сейчас продолжается обследование дома, попавшего под вражескую атаку. По предварительной информации, люди не пострадали. Коммунальные службы общины уже начали работы по восстановлению", - подытожил он.

В ГСЧС рассказали, что в результате российской атаки повреждены три жилых дома.

"Возникли пожары. На местах происшествий работают спасательные службы и правоохранители, которые фиксируют последствия очередного вражеского удара", - говорят спасатели.

  • Удар по Ровенской области 7 февраля
    Удар по Ровенской области 7 февраля фото: ГСЧС
Наращивание атак России

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак ранее предупреждал, что атаки России на Украину станут более массированными.

По его прогнозу, уже в первом квартале 2026 года РФ сможет запускать до 5 тысяч беспилотников в месяц.

Массированный удар по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, утром в субботу, 7 февраля, страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. В основном под ударом оказались западные области. Воздушная тревога была объявлена в большинстве областей.

В частности, в Киевской области в результате ночной вражеской атаки БПЛА в городе Яготин Бориспольского района возник пожар на территории складского комплекса. В настоящее время продолжается тушение пожара.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ночь на 7 февраля страна-агрессор Россия осуществила очередную массированную атаку на энергетические объекты Украины. Под ударом оказались подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ - это основа энергосети Украины. Враг нанес удар также по генерации: Бурштынской ТЭС и Добротвирской ТЭС.

Читайте также:

Об источнике: ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарной и техногенной безопасности, деятельности аварийно-спасательных служб, профилактики травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

