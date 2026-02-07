Россия атаковала основу энергосети Украины: в Минэнерго сообщили о последствиях

Энергетики хоть и готовы приступать к восстановлению, но есть нюанс.

Шмыгаль рассказал, какие объекты попали под удар врага / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сообщил Шмыгаль:

Россия атакует энергетику Украины

Под ударом оказались две ТЭЦ, подстанции и воздушные линии

Энергетики пока не могут приступить к восстановлению

В ночь на 7 февраля страна-агрессор Россия осуществила очередную массированную атаку на энергетические объекты Украины. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, под ударом оказались подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ - это основа энергосети Украины. Враг ударил также по генерации: Бурштынской ТЭС и Добротвирской ТЭС.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

"Блоки АЭС были разгружены персоналом. По состоянию на данный момент по всей территории Украины применены 4,5–5 очередей графиков аварийных отключений, а в восточных и северных областях — специальные графики аварийных отключений", — говорится в сообщении.

Шмыгаль подчеркнул, что атака до сих пор продолжается, поэтому энергетики приступят к восстановлению, как только это позволит ситуация с безопасностью.

"Диспетчером "Укрэнерго" активирован запрос на аварийную помощь от Польши. Спасибо за стойкость и героизм наших военных и энергетиков", - добавил он.

В ДТЭК также сообщили, что Россия снова атаковала ТЭС ДТЭК в разных регионах. В результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанций.

"Это уже десятая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года. Всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 220 раз", - добавили в компании.

Отключения света снова станут более строгими

Главред писал, что по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, украинская энергосистема постепенно выходит из тяжелого энергетического периода, но это улучшение будет недолгим.

По его словам, впереди отечественную энергетику неизбежно ждет ремонтная кампания атомной генерации и сезонный летний пик потребления, что снова может опробовать энергосистему прочностью.

Российская атака 7 февраля - что известно

Напомним, Главред писал, что с ночи на субботу Россия атакует Украину ракетами и дронами. В основном под ударом оказались западные области. Воздушная тревога была объявлена в большинстве областей.

В Днепре в результате атаки есть повреждения на территории коммунального предприятия. Из-за удара разрушены здания, а также троллейбусы и другой автотранспорт.

Впоследствии стало известно, что Россия осуществляет очередную массированную атаку на объекты энергосистемы Украины. В результате нанесенных врагом повреждений – в большинстве регионов применены аварийные отключения.

