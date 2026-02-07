Укр
Гул и облака дыма в небе, ПВО не справилась: Россию массированно атаковали дроны

Анна Косик
7 февраля 2026, 08:40
О последствиях налета дронов не смогли промолчать даже местные власти.
Последствия атаки на Россию
Что известно о последствиях атаки на Россию / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Главное:

  • Россию атаковали более 80 дронов
  • В результате атаки поражено предприятие
  • Продукция пораженного завода использовалась военными

В ночь на 7 февраля в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Минобороны РФ сообщило о якобы сбитых 82 украинских беспилотниках, большую часть из которых заметили над Волгоградской областью.

Между тем в Сети россияне активно рассказывали о том, что российская ПВО не справилась со всеми дронами и есть попадания на территории важного предприятия в одной из областей.

Что удалось поразить на территории РФ

Вблизи Твери этой ночью было шумно. По данным Telegram-канала Exilenova+, местные жители сообщили о ударе по Редкинскому исследовательскому химическому заводу, который является одним из крупных предприятий химпрома РФ.

"Завод производит специальные химические компоненты, в частности для авиационной и оборонной промышленности (добавки к топливу, технические химикаты, спецреактивы). Продукция использовалась в военных и двойного назначения программах РФ", - говорится в сообщении.

Удар по объекту был настолько мощным, что его даже не смогли скрыть местные власти. Губернатор Тверской области Виталий Королев заявил, что "в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание на одном из предприятий".

Эксперт анонсировал серьезные удары по территории врага

Главред писал , что Украина активизировала операции на территории страны-агрессора России. В частности, в deep strike задействованы СБС, СБУ и ГУР. А после того, как бывший глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов перешел на должность руководителя ОП, по словам главы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана, в Украине открылись новые перспективы.

После получения рычагов влияния именно на политику мы увидим более изощренные, комплексные операции с привлечением более широкого круга структур, ресурсов и инструментов. Поэтому есть все основания ждать значительно лучших результатов - в том числе и за рубежом

Удары вглубь РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины в течение января 2026 года нанесли серию успешных ударов по стратегическому полигону "Капустин Яр" в Астраханской области РФ.

Ранее украинские воины впервые в истории поразили российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепёк" непосредственно на территории РФ - в Белгородской области.

Тяжёлая огнемётная система залпового огня
Тяжёлая огнемётная система залпового огня "Буратино"/"Солнцепёк" / Инфографика: Главред

Накануне стало известно, что подразделения Сил обороны Украины поразили вражеский пункт управления БПЛА в районе населенного пункта Случевск Брянской области РФ.

Другие новости:

Об источнике: Министерство обороны России

Министерство обороны Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. Из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ внесено в санкционные списки США, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России Тверь взрыв в России атака дронов Удары вглубь РФ
Доллар и евро идут в крутое пике: озвучен курс валют на 9 февраля

Доллар и евро идут в крутое пике: озвучен курс валют на 9 февраля

Китайский гороскоп на завтра 7 февраля: Крысам - месть, Тиграм - потери

Китайский гороскоп на завтра 7 февраля: Крысам - месть, Тиграм - потери

Гороскоп Таро на завтра 7 февраля: Козерогу победа, Тельцу - неизбежность

Гороскоп Таро на завтра 7 февраля: Козерогу победа, Тельцу - неизбежность

Ольга Сумская жестко поплатилась за поддержку российского паспорта дочери

Ольга Сумская жестко поплатилась за поддержку российского паспорта дочери

В ряде областей Украины перестали действовать графики отключений света - причина

В ряде областей Украины перестали действовать графики отключений света - причина

