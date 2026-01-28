В небе взрывы и вспышки, ПВО врага промахнулась: РФ атаковали две волны дронов

Российские власти пока молчат о последствиях атаки.

Что известно о ночной атаке на Россию / Коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me/andriyshTime

Что сообщил Андрющенко:

Россию и ТОТ ночью атаковали дроны

В результате атаки зафиксировано несколько попаданий

Российская ПВО ударила по жилым домам в Краснодарском крае

В ночь на 28 января в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Как сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, территорию РФ атаковали украинские дроны.

Они атаковали области РФ несколькими волнами. ПВО пытались отбивать дроны как в России, так и над временно оккупированными территориями Украины.

Атака на Ростовскую область

В пригороде Таганрога этой ночью прогремело около пяти взрывов. По данным очевидцев, под атакой был Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева.

Атака на Краснодарский край

Город Краснодар и Северский район Кубани атаковали дроны двумя волнами. Первая волна, по данным местных жителей, произошла около 01:00 ночи в Северском районе.

Всего было слышно не менее девяти взрывов, в небе наблюдали яркие вспышки. В результате атаки есть последствия на земле. Пресловутая российская ПВО повредила четыре частных дома в хуторе Свободный и станице Северская.

Вторая волна атаки произошла около 05:00 утра. Взрывы были слышны в Юбилейном микрорайоне Краснодара, поселке городского типа Яблоновский, а также в Северском районе Кубани.

"На данный момент официальный Краснодар не комментирует. Аэропорт Краснодара закрыт на прием и вылет самолетов уже более четырех часов", - добавил Андрющенко.

Также работа российской ПВО в ночь на 28 января фиксировалась в Брянске, Белгороде, Волгограде, Тамбове, Астраханской области и над оккупированным Крымом. Взрывы слышали жители оккупированных Мелитополя и Мариуполя.

Эксперт анонсировал серьезные удары по территории врага

Главред писал, что по словам главы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана, в результате ударов вглубь РФ Украина может достигать значительно лучших результатов.

Украина уже активизировала операции на территории страны-агрессора России. В частности, в deep strike задействованы СБС, СБУ и ГУР. А после того, как бывший глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов перешел на должность руководителя ОП, в Украине открылись новые перспективы.

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что недавние спутниковые кадры из Белгорода свидетельствуют о точном и масштабном ударе Украины по объекту, связанному с российским военно-промышленным комплексом.

Ранее Силы обороны в ночь на 19 января нанесли серию ударов по военным и стратегическим объектам РФ на временно оккупированных территориях Украины и в глубине российской территории.

Накануне также под удар попала нефтебаза "Жутовская" в Октябрьском районе Волгоградской области РФ. Объект привлечен к обеспечению топливом подразделений оккупационных войск, а степень нанесенного ущерба в настоящее время уточняется.

Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко.

