Прогремели десятки взрывов: беспилотники атаковали Краснодарский край и Курск

Очевидцы сообщали о звуках взрывов и жужжании моторов. Местные власти атаки не комментировали.

В ночь на 27 января страну-агрессора Россию атаковали беспилотники. Жители Славянского района Краснодарского края РФ и Курска пожаловались на серию мощных взрывов.

Воздушную тревогу в регионе объявили еще около полуночи. Российские мониторинговые каналы предупреждали о движении дронов курсом на область. "Росавиация" ввела ограничения в аэропорту Краснодара на посадку и вылет самолетов.

Как сообщает российский Telegram-канал Shot, более 10 взрывов было слышно в Славянском районе Краснодарского края. По словам очевидцев, работали силы ПВО.

По словам местных жителей, взрывы начались примерно в 01:40. Также в городе работала сирена воздушной опасности.

"Очевидцы утверждают, что слышали "басовитые взрывы и жужжание мотора" со стороны Азовского моря. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. Временные ограничения на прилёт и вылет воздушных судов введены в аэропорту Краснодара", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в ночь на 26 января дроны также атаковали Краснодарский край РФ. В сети сообщили об обстреле города Славянск-на-Кубани, где под ударом оказался НПЗ.

Атака на Курск

Кроме того, в ночь на 27 января жители российского Курска жаловались на атаку беспилотников. По информации местных каналов, взрывы в городе слышали около 01:00 часов, также очевидцы видели яркие вспышки в небе на фоне обстрела.

В целом жители Курска насчитали около 5-7 сильных взрывов в разных районах города. Данных о последствиях атаки на момент публикации не было. Российские власти обстрел не комментировали.

Атаки по территории РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 23 января в российской Пензе прогремела серия взрывов на фоне атаки беспилотников. Начался сильный пожар. В результате обстрела в Пензе загорелась местная нефтебаза "Пензанефтепродукт". Также под ударом оказалась ТЭЦ.

Вночь на 20 января дроны и ракеты атаковали российские города Орел и Белгород. Ракетный удар был нанесен по ТЭС "ГП Энергот". Начался сильный пожар.

В ночь на 13 января в российском Таганроге прогремела серия взрывов. После атаки дронов вспыхнул сильный пожар. По предварительной информации беспилотники поразили российский завод "Атлант-Аэро", который обеспечивает армию РФ FPV-дронами и системами РЭБ в войне с Украиной. Под удар также, вероятно, попал авиаремонтный завод ТАНТК им. Г.М. Бериева.

