Рассада желтеет и вытягивается: два простых раствора спасут растения за пару дней

Вы узнаете:
- Чем полезен чеснок для рассады
- Как приготовить подкормку из лаврового листа и желатина
Если рассада начала желтеть и вытягиваться, если она выглядит слабой и чахлой — нужно срочно принимать меры. На Youtube-канале Сад, огород ПРО раскрыли рецепты подкормок, благодаря которым рассада станет крепкой и красивой буквально через несколько дней.
Садовод утверждает, что даже из слабой, вытянувшейся или желтеющей рассады можно вырастить толстые, низкие и коренастые растения, которые хорошо приживутся после пересадки и дадут обильный урожай. Эти подкормки не только питают рассаду, но и укрепляют ее иммунитет к болезням и стрессам.
Натуральная подкормка подойдет для рассады томатов, перца, огурцов, баклажанов, кабачков.
Первая подкормка содержит такие ингредиенты:
- 1 лавровый лист (порванный на мелкие кусочки);
- 1/3 чайной ложки желатина;
- 1 капля йода;
- 500 мл горячей воды.
В небольшой емкости смешайте лавровый лист, желатин и йод и залейте горячей водой.
Хорошенько размешайте и дайте настояться 4-5 часов до появления коричневатого оттенка.
Эту подкормку вносят по 2 чайные ложки готового раствора под каждый горшочек с рассадой.
Лавровый лист нормализует микробиом почвы, действует как натуральный дезинфектор (предотвращает грибки), содержит магний, цинк, фосфор и эфирные масла для роста.
Желатин содержит коллаген и белок – строительный материал, необходимый для формирования толстых и крепких стеблей.
Йод делает рассаду очень крепкой, препятствует вытягиванию, повышает иммунитет и устойчивость к стрессам.
Чесночная подкормка для предотвращения пожелтения рассады
Вторая подкормка готовится на основе чеснока. Вам понадобятся такие ингредиенты:
- 1 долька чеснока;
- 1 литр горячей воды.
Сначала измельчите чеснок и растворите чесночную кашицу в горячей воде, чтобы все питательные вещества перешли в воду. Раствор должен настояться несколько часов (можно и в течение ночи) для максимальной питательности, затем его необходимо процедить.
Вносите по одной столовой ложке раствора под каждый горшочек с рассадой, обязательно во влажную почву.
Чесночная подкормка моментально укрепляет рассаду, предотвращает и восстанавливает пожелтевшие листья, возвращая им зеленый цвет.
Также чеснок способствует развитию мощной корневой системы и делает рассаду приземистой, предотвращая вытягивание.
Смотрите видео - Какое удобрение использовать для рассады:
Ранее Главред писал, что делать, если рассада вытягивается - названы основные ошибки при выращивании рассады.
Вам также может быть интересно:
- Что посадить в тени: деревья, которые все равно дадут урожай
- Сорняки высохнут и превратятся в пыль: простой рецепт для огорода
- По два ведра смородины с куста: как приготовить лучшую подкормку из трех ингредиентов
