Рассада желтеет и вытягивается: два простых раствора спасут растения за пару дней

Даже из слабой и чахлой рассады можно сделать толстую и коренастую.

Слабая рассада оживет за несколько дней: рецепт натуральной подкормки

Если рассада начала желтеть и вытягиваться, если она выглядит слабой и чахлой — нужно срочно принимать меры. На Youtube-канале Сад, огород ПРО раскрыли рецепты подкормок, благодаря которым рассада станет крепкой и красивой буквально через несколько дней.

Садовод утверждает, что даже из слабой, вытянувшейся или желтеющей рассады можно вырастить толстые, низкие и коренастые растения, которые хорошо приживутся после пересадки и дадут обильный урожай. Эти подкормки не только питают рассаду, но и укрепляют ее иммунитет к болезням и стрессам.

Натуральная подкормка подойдет для рассады томатов, перца, огурцов, баклажанов, кабачков.

Первая подкормка содержит такие ингредиенты:

1 лавровый лист (порванный на мелкие кусочки);

1/3 чайной ложки желатина;

1 капля йода;

500 мл горячей воды.

В небольшой емкости смешайте лавровый лист, желатин и йод и залейте горячей водой.

Хорошенько размешайте и дайте настояться 4-5 часов до появления коричневатого оттенка.

Эту подкормку вносят по 2 чайные ложки готового раствора под каждый горшочек с рассадой.

Лавровый лист нормализует микробиом почвы, действует как натуральный дезинфектор (предотвращает грибки), содержит магний, цинк, фосфор и эфирные масла для роста.

Желатин содержит коллаген и белок – строительный материал, необходимый для формирования толстых и крепких стеблей.

Йод делает рассаду очень крепкой, препятствует вытягиванию, повышает иммунитет и устойчивость к стрессам.

Чесночная подкормка для предотвращения пожелтения рассады

Вторая подкормка готовится на основе чеснока. Вам понадобятся такие ингредиенты:

1 долька чеснока;

1 литр горячей воды.

Сначала измельчите чеснок и растворите чесночную кашицу в горячей воде, чтобы все питательные вещества перешли в воду. Раствор должен настояться несколько часов (можно и в течение ночи) для максимальной питательности, затем его необходимо процедить.

Вносите по одной столовой ложке раствора под каждый горшочек с рассадой, обязательно во влажную почву.

Чесночная подкормка моментально укрепляет рассаду, предотвращает и восстанавливает пожелтевшие листья, возвращая им зеленый цвет.

Также чеснок способствует развитию мощной корневой системы и делает рассаду приземистой, предотвращая вытягивание.

Смотрите видео - Какое удобрение использовать для рассады:

Ранее Главред писал, что делать, если рассада вытягивается - названы основные ошибки при выращивании рассады.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: Youtube-канал Сад, огород Pro На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод.

