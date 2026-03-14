Басков окончательно потерял сына: что он сказал

Алена Кюпели
14 марта 2026, 08:21
Взрослый сын Баскова не выходит на связь со своим отцом-путинистом, который поддерживает войну.
Жена Баскова давно ограничила общение путиниста с сыном
Путинист и один из главных клоунов российской эстрады, который поддерживает военное вторжение России в Украину Николай Басков, окончательно потерял своего сына Бронислава, который родился в его первом и единственном браке со Светланой Шпигель.

Как пишут российские пропагандисты, пара развелась сразу же после рождения сына. Более того, бывшая супруга путиниста вывезла сына в Израиль и якобы запрещала артисту любое общение.

Как выглядит сын Баскова
Однако, похоже, что сын Баскова сам не хочет себе такого отца. Ведь молодому человеку уже 20 лет, а он и не думает искать любые контакты со своим отцом, ненавидящим Украину. Таким образом, похоже, что сын никогда не выйдет на контакт с Басковым, учитывая что тот ему не нужен был ни в маленьком возрасте, ни сейчас, когда он уже не зависит от матери.

Сам путинист говорить о ребенке он избегает. Ранее он сухо комментировал ситуацию словами "все сложно". Но как-то признался, что пытался наладить отношения, присылал сыну подарки, но Светлана не подпускала его к мальчику. Тогда Басков решил ждать, надеясь, что Бронислав вырастет и сам свяжется с родным отцом.

Путинист Басков пожаловался на состояние
Ситуацию водительства Баскова прокомментировал российский журналист Отар Кушанашвили. "С Машей Якимовой у меня самые большие проблемы. Вот как у Коли Баскова с сыном. Им тоже не дают видеться, Коля говорит: „Пусть он сам ко мне придет". Я тоже надеялся на зов крови", - сравнил он ситуацию со своим сыном и сыном Баскова.

О персоне: Николай Басков

Николай Басков - российский эстрадный и оперный певец, народный артист России, народный артист Украины (2004; лишён звания в 2022 году, из-за поддержки полномасштабной российской войны против Украины), пишет Википедия.

Певец с первых дней войны поддержал террориста Путина в его стремлении уничтожить Украину.

