Взрослый сын Баскова не выходит на связь со своим отцом-путинистом, который поддерживает войну.

Жена Баскова давно ограничила общение путиниста с сыном

Путинист и один из главных клоунов российской эстрады, который поддерживает военное вторжение России в Украину Николай Басков, окончательно потерял своего сына Бронислава, который родился в его первом и единственном браке со Светланой Шпигель.

Как пишут российские пропагандисты, пара развелась сразу же после рождения сына. Более того, бывшая супруга путиниста вывезла сына в Израиль и якобы запрещала артисту любое общение.

Как выглядит сын Баскова

Однако, похоже, что сын Баскова сам не хочет себе такого отца. Ведь молодому человеку уже 20 лет, а он и не думает искать любые контакты со своим отцом, ненавидящим Украину. Таким образом, похоже, что сын никогда не выйдет на контакт с Басковым, учитывая что тот ему не нужен был ни в маленьком возрасте, ни сейчас, когда он уже не зависит от матери.

Сам путинист говорить о ребенке он избегает. Ранее он сухо комментировал ситуацию словами "все сложно". Но как-то признался, что пытался наладить отношения, присылал сыну подарки, но Светлана не подпускала его к мальчику. Тогда Басков решил ждать, надеясь, что Бронислав вырастет и сам свяжется с родным отцом.

Путинист Басков ждет своего взрослого сына

Ситуацию водительства Баскова прокомментировал российский журналист Отар Кушанашвили. "С Машей Якимовой у меня самые большие проблемы. Вот как у Коли Баскова с сыном. Им тоже не дают видеться, Коля говорит: „Пусть он сам ко мне придет". Я тоже надеялся на зов крови", - сравнил он ситуацию со своим сыном и сыном Баскова.

О персоне: Николай Басков Николай Басков - российский эстрадный и оперный певец, народный артист России, народный артист Украины (2004; лишён звания в 2022 году, из-за поддержки полномасштабной российской войны против Украины), пишет Википедия. Певец с первых дней войны поддержал террориста Путина в его стремлении уничтожить Украину.

