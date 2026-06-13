"Путешественника во времени" выдала модная вещь из будущего

На фотографии 1943 года заметили мужчину с предметом, похожим на мобильный телефон. Необычная деталь породила теории о путешествиях во времени.

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Некоторые люди уверены, что на фотографии запечатлен человек с мобильным телефоном / Коллаж Главред, фото: Facebook

Вы узнаете:

Почему обычный прохожий на старом фото стал мировой загадкой

Что заметили пользователи на снимке спустя десятилетия

Почему версию о путешественнике во времени обсуждают до сих пор

Старинная фотография, сделанная во время Второй мировой войны, вновь стала предметом оживленных дискуссий в интернете. Снимок привлек внимание пользователей благодаря необычной детали, замеченной на одном из прохожих.

Некоторые люди уверены, что на фотографии запечатлен человек с мобильным телефоном. По их мнению, это произошло за несколько десятилетий до появления подобных устройств. Об этом пишет Express.

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Загадочная деталь на старом снимке

Черно-белая фотография была сделана в 1943 году в Рейкьявике, столице Исландии. На ней изображена оживленная городская улица, заполненная местными жителями и американскими военнослужащими, которые находились в стране в годы войны.

На первый взгляд снимок выглядит вполне обычным. Однако внимание исследователей истории и любителей загадок привлек мужчина в светлом плаще, стоящий у витрины магазина. Он держит руку возле уха и, кажется, смотрит прямо в объектив камеры.

Черно-белая фотография была сделана в 1943 году в Рейкьявике / Фото: Facebook

Именно этот жест породил множество теорий. Некоторые пользователи предположили, что мужчина разговаривает по мобильному телефону, который официально появился лишь спустя десятилетия. Для сравнения, первый портативный мобильный телефон (Motorola DynaTAC 8000X) был представлен только в 1973 году.

Почему люди заговорили о путешествиях во времени

Фотография получила широкую известность после публикации в исландской группе старых фотографий в Facebook. Автор публикации с иронией заметил, что загадочный мужчина был "намного впереди своего времени в технологиях".

Пользователи сети заметили, что мужчина был "намного впереди своего времени в технологиях" / Фото: Facebook

После этого пользователи начали выдвигать самые необычные версии. Одни в шутку назвали неизвестного прохожего путешественником во времени. Другие вспомнили популярный научно-фантастический сериал "Доктор Кто", предположив, что снимок может быть своеобразным доказательством временных путешествий.

Какие объяснения предлагают скептики

Однако скептики считают, что объяснение гораздо проще. По их мнению, мужчина мог поправлять ухо, проверять карманные часы или держать в руке трубку для курения. Некоторые отмечают, что низкое качество старых фотографий нередко создает оптические иллюзии, заставляя видеть современные предметы там, где их на самом деле нет.

Несмотря на многочисленные версии, личность мужчины и то, что именно он держал возле уха, так и остаются неизвестными. Именно поэтому снимок продолжает вызывать споры даже спустя более 80 лет после того, как был сделан.

Ранее Главред писал о том, что военный пилот совершил "путешествие во времени". Мужчина заявил, что заглянул в будущее во время полета. Спустя годы детали его видения совпали с реальностью.

Также сообщалось о том, что "путешественник во времени" утверждает, что показал Землю после Третьей мировой войны. Пустые города и разрушенные здания напугали зрителей.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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