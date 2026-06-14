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В какой день лучше крестить ребенка: ответ священника поразил многих

Анна Косик
14 июня 2026, 05:23
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Священник объяснил, от чего должен зависеть выбор дня для крещения ребенка.
Назарий Бигун, ребенок в церкви
Какой день самый лучший для крещения ребенка / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/padre.nazarij.bigun

Вы узнаете:

  • Есть ли дни недели, в которые церковь запрещает крестить ребенка
  • Как родителям выбрать день для крещения ребенка

Для многих родителей важно крестить своего ребенка после рождения. Но некоторые из них не уверены, можно ли крестить малышей в определенные дни недели.

Согласно народным приметам, не самыми лучшими днями для крещения ребенка являются среда и пятница. Считается, что это дни скорби. Но так ли это на самом деле, узнал Главред.

видео дня

Когда лучше крестить ребенка

Священник ПЦУ и настоятель Свято-Андреевского храма Назарий Бигун в TikTok рассказал, что на самом деле в любой из семи дней недели можно крестить детей, церковных запретов на это нет.

"Выбирайте сами, какой день лучше для вас. В крещении нет никаких препятствий в какой-либо день, это не венчание, где есть определенные дни. Поэтому крестим детей в те дни, которые нам подходят", — подчеркнул священник.

Смотрите видео с объяснением священника:

@padrenazariibihun Ответ пользователю @Катюша Белоус Новая моя авторская рубрика "да или нет" представляет собой краткие ответы на вопросы прихожан в онлайн-формате. Есть вопросы ко мне, как к священнику? Задавайте в комментариях.#падреназарийбигун♬ Stories 2 - Danilo Stankovic

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О персоне: Назарий Бигун

Назарий Бигун — священник Православной церкви Украины, служащий в Киевской области. Он является настоятелем Свято-Андреевского храма в поселке Новое.

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