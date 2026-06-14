В какой день лучше крестить ребенка: ответ священника поразил многих

Вы узнаете:
- Есть ли дни недели, в которые церковь запрещает крестить ребенка
- Как родителям выбрать день для крещения ребенка
Для многих родителей важно крестить своего ребенка после рождения. Но некоторые из них не уверены, можно ли крестить малышей в определенные дни недели.
Согласно народным приметам, не самыми лучшими днями для крещения ребенка являются среда и пятница. Считается, что это дни скорби. Но так ли это на самом деле, узнал Главред.
Когда лучше крестить ребенка
Священник ПЦУ и настоятель Свято-Андреевского храма Назарий Бигун в TikTok рассказал, что на самом деле в любой из семи дней недели можно крестить детей, церковных запретов на это нет.
"Выбирайте сами, какой день лучше для вас. В крещении нет никаких препятствий в какой-либо день, это не венчание, где есть определенные дни. Поэтому крестим детей в те дни, которые нам подходят", — подчеркнул священник.
Смотрите видео с объяснением священника:
@padrenazariibihun Ответ пользователю @Катюша Белоус Новая моя авторская рубрика "да или нет" представляет собой краткие ответы на вопросы прихожан в онлайн-формате. Есть вопросы ко мне, как к священнику? Задавайте в комментариях.#падреназарийбигун♬ Stories 2 - Danilo Stankovic
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О персоне: Назарий Бигун
Назарий Бигун — священник Православной церкви Украины, служащий в Киевской области. Он является настоятелем Свято-Андреевского храма в поселке Новое.
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