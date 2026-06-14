В какой день лучше крестить ребенка: ответ священника поразил многих

Священник объяснил, от чего должен зависеть выбор дня для крещения ребенка.

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Какой день самый лучший для крещения ребенка / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/padre.nazarij.bigun

Вы узнаете:

Есть ли дни недели, в которые церковь запрещает крестить ребенка

Как родителям выбрать день для крещения ребенка

Для многих родителей важно крестить своего ребенка после рождения. Но некоторые из них не уверены, можно ли крестить малышей в определенные дни недели.

Согласно народным приметам, не самыми лучшими днями для крещения ребенка являются среда и пятница. Считается, что это дни скорби. Но так ли это на самом деле, узнал Главред.

видео дня

Когда лучше крестить ребенка

Священник ПЦУ и настоятель Свято-Андреевского храма Назарий Бигун в TikTok рассказал, что на самом деле в любой из семи дней недели можно крестить детей, церковных запретов на это нет.

"Выбирайте сами, какой день лучше для вас. В крещении нет никаких препятствий в какой-либо день, это не венчание, где есть определенные дни. Поэтому крестим детей в те дни, которые нам подходят", — подчеркнул священник.

Смотрите видео с объяснением священника:

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О персоне: Назарий Бигун Назарий Бигун — священник Православной церкви Украины, служащий в Киевской области. Он является настоятелем Свято-Андреевского храма в поселке Новое.

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