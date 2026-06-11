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"Ни в коем случае не шапочка": как правильно одевать ребенка в жаркие летние дни

Анна Косик
11 июня 2026, 05:20
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Существует несколько важных правил, которых должны придерживаться родители.
ребенок, педиатр
Ребенок не перегреется, если следовать рекомендациям специалиста / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Какой одежде для детей следует отдавать предпочтение летом
  • Какие головные уборы нужно надевать детям
  • В какие часы безопасно гулять с ребенком

Летняя жара в Украине уже началась. Это озадачило некоторых родителей, ведь не всегда легко понять, как одеть ребенка на улицу, чтобы ему было комфортно и избежать перегрева.

Однако Главред узнал, что врач-педиатр Ярослава Пидручняк в TikTok рассказала, как правильно одевать детей в летнюю жару и на что стоит обратить внимание родителям во время прогулок.

видео дня

Как одевать ребенка летом: главное правило

Выбор одежды для ребенка летом должен зависеть прежде всего от погодных условий. Не стоит чрезмерно утеплять малыша, даже если речь идет о грудничке.

"Независимо от того, 3 месяца ребенку или 3 года, когда на улице 30 градусов, нужна легкая свободная одежда из натуральной ткани в виде футболки, шорт, платья или боди", — отметила педиатр.

Какой головной убор нужен ребенку летом

Во время пребывания на солнце важно позаботиться о защите головы ребенка. При этом не все головные уборы одинаково подходят для жаркой погоды.

"Головной убор – это легкая панамка с широкими полями светлого цвета для защиты от солнца, но никак не шапочка", – подчеркнула специалист.

Когда гулять с ребенком в жару

Время прогулок в летний период также имеет значение для безопасности ребенка. В периоды наибольшей солнечной активности лучше избегать длительного пребывания на улице и планировать прогулки в более комфортное время.

Смотрите видео с объяснением педиатра:

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О персоне: Ярослава Пидручняк

Ярослава Пидручняк — врач-педиатр, которая в соцсетях делится полезными советами по уходу за детьми разного возраста. В TikTok у нее более 75 тысяч подписчиков.

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