"Ни в коем случае не шапочка": как правильно одевать ребенка в жаркие летние дни

Вы узнаете:
- Какой одежде для детей следует отдавать предпочтение летом
- Какие головные уборы нужно надевать детям
- В какие часы безопасно гулять с ребенком
Летняя жара в Украине уже началась. Это озадачило некоторых родителей, ведь не всегда легко понять, как одеть ребенка на улицу, чтобы ему было комфортно и избежать перегрева.
Однако Главред узнал, что врач-педиатр Ярослава Пидручняк в TikTok рассказала, как правильно одевать детей в летнюю жару и на что стоит обратить внимание родителям во время прогулок.
Как одевать ребенка летом: главное правило
Выбор одежды для ребенка летом должен зависеть прежде всего от погодных условий. Не стоит чрезмерно утеплять малыша, даже если речь идет о грудничке.
"Независимо от того, 3 месяца ребенку или 3 года, когда на улице 30 градусов, нужна легкая свободная одежда из натуральной ткани в виде футболки, шорт, платья или боди", — отметила педиатр.
Какой головной убор нужен ребенку летом
Во время пребывания на солнце важно позаботиться о защите головы ребенка. При этом не все головные уборы одинаково подходят для жаркой погоды.
"Головной убор – это легкая панамка с широкими полями светлого цвета для защиты от солнца, но никак не шапочка", – подчеркнула специалист.
Когда гулять с ребенком в жару
Время прогулок в летний период также имеет значение для безопасности ребенка. В периоды наибольшей солнечной активности лучше избегать длительного пребывания на улице и планировать прогулки в более комфортное время.
Смотрите видео с объяснением педиатра:
@dr_pidruchniak Как одевать детей летом? #дети#лето#детскаяодежда#декрет#новорожденный♬ оригинальный звук — Ярослава Пидручняк
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О персоне: Ярослава Пидручняк
Ярослава Пидручняк — врач-педиатр, которая в соцсетях делится полезными советами по уходу за детьми разного возраста. В TikTok у нее более 75 тысяч подписчиков.
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