Им не нужен постоянный полив: какие цветы станут украшением клумбы даже в сильную жару

В жаркие и засушливые периоды цветы в горшках требуют гораздо большего внимания, чем цветы, растущие в грунте.

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Цветы, которые перенесут жару без постоянного полива / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

Вы узнаете:

Какие цветы хорошо переносят жару

Какие цветы могут долго обходиться без полива

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В жару, когда полив становится необходимостью, а проводить его не всегда есть возможность, садоводы все чаще переходят на растения, способные выдерживать длительное отсутствие влаги. О том, какие культуры не потеряют свой декоративный вид даже в самые засушливые периоды лета, сообщает The Associated Press.

В материале отмечается, что цветы в горшках требуют значительно больше воды, чем те, что растут в открытом грунте. В жаркие дни растения в контейнерах иногда приходится поливать два раза в сутки. Зато хорошо укоренившиеся засухо- и жаростойкие культуры способны самостоятельно добывать влагу, расширяя корневую систему.

Какой цветок называют главным растением засушливых садов

Настоящим фаворитом среди растений, способных долго обходиться без воды, эксперты называют эхинацею. После первого сезона, когда ей нужен лишь один полив для укоренения, она способна расти и цвести без дополнительной влаги. Рядом с ней хорошо себя чувствуют рудбекии, которые также сохраняют декоративность даже в продолжительную жару.

Какие цветы добавляют цвета, не требуя воды

Гайлардия покрывает клумбы желтыми, оранжевыми и красными соцветиями и легко переносит высокие температуры. Циннии тоже хорошо растут в жару, хотя при избыточной влажности могут поражаться мучнистой росой.

Отдельную группу составляют суккуленты — растения, накапливающие воду в листьях. Портулак образует яркие разноцветные цветы на полусукулентных стеблях, а среди других заслуживающих внимания видов называют опунцию, седум и делосперму.

Какие растения цветут до осени и привлекают насекомых

Лантана образует двух- и трехцветные соцветия и привлекает пчел и бабочек. Период ее цветения длится с конца весны до первых заморозков. Петунии, особенно сорта Supertunia, Tidal Wave и Laura Bush, отличаются устойчивостью к солнцу, хотя во время экстремальной жары нуждаются в обильном поливе. Их гибриды с калибрахоа лучше переносят солнечные ожоги.

Какие неприхотливые однолетники выдерживают жару

Космея остается одним из самых выносливых растений: ее перистые листья и ромашкообразные цветы разных оттенков хорошо себя чувствуют на солнце. Все виды подсолнухов также демонстрируют высокую устойчивость к жаре.

Бархатцы традиционно считаются одними из самых надежных летних цветов. Они бывают разной высоты и чаще всего цветут желтыми, оранжевыми или медно-красными оттенками. Однако существуют и необычные сорта цвета слоновой кости — "Килиманджаро", "Сахар и специи" и "Лунный свет".

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Об источнике: The Associated Press Associated Press (сокр. AP) — одно из крупнейших в мире информационных агентств США, всемирная новостная сеть. Агентство основано в мае 1846 г. по инициативе издателя газеты "Нью-Йорк Сан" Мозеса Бича. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. АП обслуживает тысячи СМИ (пресса, радио, телевидение) в разных странах, обменивается информацией со многими другими международными и национальными информагентствами, пишет Википедия.

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