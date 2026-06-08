Ребенок засыпает за 5 минут: сеть поразил лайфхак от опытной бабушки

Бабушка показала, как быстро укладывает внука спать.

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Лайфхак от бабушки помог многим мамам / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как бабушка быстро уложила внука спать

Работает ли бабушкин метод на самом деле

Уложить ребенка спать — иногда задача со звездочкой, особенно когда речь идет о малышах до 3 лет. Но в соцсетях родители сейчас активно обсуждают видео 91-летней бабушки, которая показала простой трюк, как быстро усыпить ребенка.

Главред узнал, каким образом женщине удалось уложить ребенка и работает ли этот лайфхак у других родителей. Об этой истории в Instagram рассказала врач-педиатр и мама Даша Власенко.

видео дня

Как быстро уложить ребенка спать

По словам педиатра, секрет успешного укладывания от бабушки заключается в правильной технике. Она взяла внука на колени в позу объятий и делала ритмичные и довольно ощутимые похлопывания.

Власенко отметила, что опробовала такой метод укладывания на своей дочери Мие и он сработал. Вместо привычного укладывания за 40 минут, ее ребенок заснул за 5 минут.

Смотрите видео с лайфхаком:

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О персоне: Даша Власенко Даша Власенко — врач-педиатр, основательница медицинских центров "Мама Врач" в Харькове. В соцсетях она делится полезной информацией об уходе за детьми. В Instagram у нее более 180 тысяч подписчиков.

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