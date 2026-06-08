Роковая ошибка: почему нельзя класть телефон под подушку

Телефон лучше держать подальше от подушки или одеяла из-за одной опасности.

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Держать телефон в постели опасно / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Почему телефон нельзя держать под подушкой

Можно ли оставлять телефон под прямыми солнечными лучами

Представить жизнь в современном мире без телефона сложно. Большинство людей носят его с собой повсюду, в том числе и засыпают с гаджетом. Однако это может быть опасно.

Главред узнал, почему нельзя класть телефон под подушку, особенно когда он заряжается. Об этом рассказала в TikTok Колайдер украинская блогерша Влада.

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По ее словам, батарея смартфона легко может перегреться, загореться или даже взорваться. Когда телефон заряжается, он становится горячее, а подушка или одеяло не выпускают тепло наружу.

"Особенно опасно, если зарядное устройство повреждено или неоригинальное. Так риск возгорания повышается в разы. Телефон или павербанк может загореться и от солнца. Поэтому не оставляйте свои гаджеты на подоконнике или в машине", — подчеркнула блогерша.

Смотрите видео с объяснением:

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Об источнике: Колайдер Колайдер — научно-популярный канал Суспільного, на котором блогеры и специалисты рассказывают интересные научные и исторические факты. В TikTok на страницу Колайдер подписаны более 37 тысяч пользователей.

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