Штрафы до 68 тыс. грн за шашлык на природе: когда украинцев могут наказать

За некоторые нарушения даже грозит лишение свободы.

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Штрафы за шашлыки в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Где нельзя жарить шашлыки на природе

Какие штрафы предусмотрены за разведение костра

Летом многие украинцы любят отдыхать на природе. Однако мало кто знает, что за неправильно разведенный костер для приготовления шашлыков можно получить крупный штраф.

Главред решил разобраться, когда за шашлыки можно получить штраф.

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Где запрещено разводить костры и жарить шашлыки

Как пишет Судебно-юридическая газета, разводить костры запрещено в лесах в пожароопасный период вне специально отведенных мест, на территории природно-заповедного фонда, ближе чем в 30 метрах от зданий и сооружений, а также во дворах, парках и скверах, если там не оборудованы специальные места для этого.

Какие штрафы предусмотрены за разведение костра

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы. Так, за нарушение правил в лесу гражданам может грозить штраф от 1530 до 4590 гривен, а за нарушение в пределах населенных пунктов — от 340 до 1360 гривен.

Уголовная ответственность за разведение костра

За разведение костра можно получить не только штраф, но и уголовную ответственность, если из-за неосторожного обращения с огнем возникнет пожар, который приведет к значительному имущественному ущербу или нанесет вред здоровью людей.

В таком случае возможен штраф от 17 000 до 68 340 гривен, исправительные работы сроком до двух лет или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

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Ранее мы писали, что украинцы часто не подозревают, что привычные действия – от жевания резинки до остановки автомобиля из-за пустого бака – в некоторых странах могут стоить миллионы гривен штрафа или даже закончиться тюрьмой.

Кроме того, нарушение правил сбора древесины в парках и скверах также наказывается штрафами, ведь зеленые зоны являются важной частью благоустройства, которая находится под контролем местных органов. Самовольный сбор веток и древесины в общественных местах без разрешения приравнивается к административному правонарушению.

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Об источнике: Судебно-юридическая газета Судебно-юридическая газета (SUD.UA) — это украинское специализированное онлайн-издание, которое освещает новости судебной системы, правовые реформы, аналитику в сфере права и практику ЕСПЧ, предоставляя профессиональный контент для юристов, судей, адвокатов и всех, кто интересуется вопросами законодательства и правосудия.

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