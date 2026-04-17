Когда можно получить штраф за зимние шины летом: знают далеко не все

Характеристики зимних шин при высоких температурах значительно ухудшаются.

Штрафы за шины в Украине

Вы узнаете:

Можно ли использовать зимние шины летом

Предусмотрены ли штрафы за несоответствующие шины

Поскольку в Украине уже потеплело, многие водители спешат заменить зимние шины в автомобиле на летние. Однако есть и те, кто не спешит или вовсе не планирует менять колеса. Поэтому возникает вопрос: а можно ли ездить на зимней резине летом?

Существуют ли штрафы за зимние шины летом

Адвокат Евгений Булименко в комментарии РБК-Украина рассказал, что украинское законодательство по состоянию на весну 2026 года не содержит прямого запрета на использование зимних шин в летний период.

По его словам, отсутствие специальной нормы означает, что водители могут не бояться прямых штрафов за несезонную резину, но существуют скрытые юридические и финансовые угрозы, возникающие в случае аварии или обращения в страховую компанию.

Когда можно получить штраф за неправильные шины

Отмечается, что хотя прямых санкций за сезонность шин нет, ответственность может наступить косвенным путем.

Так, в случае ДТП пострадавшая сторона имеет право попытаться доказать, что именно использование неподходящих шин привело к аварии.

"Это позволяет квалифицировать ситуацию как эксплуатацию технически неисправного транспортного средства в соответствии со статьей 121 КоАП. Доказательство такого факта, как минимум, становится основанием для наложения штрафа на водителя", — отмечает адвокат.

Почему не стоит ездить на зимних шинах летом

Стоит отметить, что характеристики зимней резины при высоких температурах значительно ухудшают управляемость и тормозной путь автомобиля.

Также не стоит забывать об ускоренном износе протектора. Мягкая резина зимних шин в жаркие месяцы стирается гораздо быстрее, чем зимой.

Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина — украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

