Когда можно получить штраф за зимние шины летом: знают далеко не все

Вы узнаете:
- Можно ли использовать зимние шины летом
- Предусмотрены ли штрафы за несоответствующие шины
Поскольку в Украине уже потеплело, многие водители спешат заменить зимние шины в автомобиле на летние. Однако есть и те, кто не спешит или вовсе не планирует менять колеса. Поэтому возникает вопрос: а можно ли ездить на зимней резине летом?
Главред решил разобраться, можно ли ездить на зимних шинах летом в Украине.
Существуют ли штрафы за зимние шины летом
Адвокат Евгений Булименко в комментарии РБК-Украина рассказал, что украинское законодательство по состоянию на весну 2026 года не содержит прямого запрета на использование зимних шин в летний период.
По его словам, отсутствие специальной нормы означает, что водители могут не бояться прямых штрафов за несезонную резину, но существуют скрытые юридические и финансовые угрозы, возникающие в случае аварии или обращения в страховую компанию.
Когда можно получить штраф за неправильные шины
Отмечается, что хотя прямых санкций за сезонность шин нет, ответственность может наступить косвенным путем.
Так, в случае ДТП пострадавшая сторона имеет право попытаться доказать, что именно использование неподходящих шин привело к аварии.
"Это позволяет квалифицировать ситуацию как эксплуатацию технически неисправного транспортного средства в соответствии со статьей 121 КоАП. Доказательство такого факта, как минимум, становится основанием для наложения штрафа на водителя", — отмечает адвокат.
Почему не стоит ездить на зимних шинах летом
Стоит отметить, что характеристики зимней резины при высоких температурах значительно ухудшают управляемость и тормозной путь автомобиля.
Также не стоит забывать об ускоренном износе протектора. Мягкая резина зимних шин в жаркие месяцы стирается гораздо быстрее, чем зимой.
Что произойдет, если ездить на зимних шинах летом – видео:
Об источнике: РБК-Украина
РБК-Украина — украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред