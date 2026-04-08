Шины прослужат гораздо дольше: какое давление 'спасет' летнюю резину от износа

В апреле многие водители меняют в своих автомобилях зимние шины на летние. Однако, чтобы это делать, нужно знать не только правила и сроки переобувки, но и то, какое давление в шинах должно быть.
Главред решил разобраться, каким должно быть давление в летних шинах автомобиля.
Почему в шинах должно быть правильное давление
Эксперты Eurokoleso рассказывают, что критическим фактором для безопасного торможения и устойчивости автомобиля на горячем асфальте является правильное давление в летних шинах.
В частности, регулярная проверка давления помогает избежать перегрева и преждевременного износа протектора. В то же время поддержание заводских параметров гарантирует максимальную площадь контакта с дорожным покрытием в жаркий период.
Какова норма давления в летних шинах
Большинство автопроизводителей рекомендуют устанавливать давление в шинах на уровне 2,2–2,3 бара. Точное значение всегда указано на специальной табличке, которая обычно находится на стойке водительской двери или под люком бензобака.
Как температура влияет на шины
В жаркую погоду при температуре воздуха выше +25°C давление внутри шины во время движения автоматически повышается на 0,1–0,2 бара, поэтому не стоит накачивать колеса с запасом. Ведь чрезмерная жесткость перекачанного колеса ухудшает сцепление с покрытием и делает подвеску уязвимой к ударам на неровностях.
Как легко проверить давление в шинах — видео:
Об источнике: Eurokoleso
