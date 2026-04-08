Шины прослужат гораздо дольше: какое давление 'спасет' летнюю резину от износа

Правильное давление помогает избежать перегрева и износа шин.

Каким должно быть давление в шинах автомобиля

Почему важно, чтобы в шинах было правильное давление

Когда давление в шинах может повыситься

В апреле многие водители меняют в своих автомобилях зимние шины на летние. Однако, чтобы это делать, нужно знать не только правила и сроки переобувки, но и то, какое давление в шинах должно быть.

Главред решил разобраться, каким должно быть давление в летних шинах автомобиля.

Почему в шинах должно быть правильное давление

Эксперты Eurokoleso рассказывают, что критическим фактором для безопасного торможения и устойчивости автомобиля на горячем асфальте является правильное давление в летних шинах.

В частности, регулярная проверка давления помогает избежать перегрева и преждевременного износа протектора. В то же время поддержание заводских параметров гарантирует максимальную площадь контакта с дорожным покрытием в жаркий период.

Какова норма давления в летних шинах

Большинство автопроизводителей рекомендуют устанавливать давление в шинах на уровне 2,2–2,3 бара. Точное значение всегда указано на специальной табличке, которая обычно находится на стойке водительской двери или под люком бензобака.

Как хранить шины / Инфографика: Главред

Как температура влияет на шины

В жаркую погоду при температуре воздуха выше +25°C давление внутри шины во время движения автоматически повышается на 0,1–0,2 бара, поэтому не стоит накачивать колеса с запасом. Ведь чрезмерная жесткость перекачанного колеса ухудшает сцепление с покрытием и делает подвеску уязвимой к ударам на неровностях.

Читайте также:

Об источнике: Eurokoleso Eurokoleso — магазин, предлагающий широкий выбор качественных и недорогих шин. Также он делится полезными советами по видам шин, рассказывает о правильной эксплуатации и уходе за колесами автомобилей.

