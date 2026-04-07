Водителей призывают перейти на японскую систему замены моторного масла - причина

Водителям рассказали, как можно значительно продлить срок службы автомобиля.

https://glavred.info/auto/voditeley-prizyvayut-pereyti-na-yaponskuyu-sistemu-zameny-motornogo-masla-prichina-10754633.html Ссылка скопирована

Когда менять моторное масло в автомобиле / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему нужно менять моторное масло в автомобиле

Что такое японский метод замены моторного масла

Ни для кого не секрет, что автомобиль нужно регулярно, своевременно и качественно обслуживать. Ведь именно это помогает избежать дорогостоящего ремонта. В частности, существует специальный график замены моторного масла.

Главред решил разобраться, как часто нужно менять моторное масло.

видео дня

Что известно о японском методе замены моторного масла

Издание Auto Swiat рассказывает, что японские водители придерживаются специфического графика обслуживания автомобилей, заменяя моторное масло каждые 5000 км.

Отмечается, что в Японии этот подход считается стандартом для сохранения ресурса двигателя, ведь соблюдение коротких интервалов позволяет существенно продлить срок эксплуатации.

"Механики не ждут появления первых признаков износа, а действуют на опережение для стабильной работы систем. Такой подход позволяет избегать серьезных поломок даже при больших пробегах", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Японии считают, что любое масло теряет защитные свойства значительно быстрее, чем заявляют производители. Поэтому замена масла два-три раза в год является обычной практикой для большинства автовладельцев.

Когда моторное масло теряет свои свойства

Эксперты говорят, что в условиях, когда автомобиль чаще стоит в пробках, чем движется по трассе, двигатель работает гораздо дольше, чем показывает одометр.

Кроме того, масло быстрее нагревается и теряет вязкость при длительной работе на холостых оборотах. Из-за этого реальный износ двигателя не всегда соответствует пройденным километрам.

Почему нужно менять моторное масло не реже одного раза в год – видео:

Об источнике: Auto Swiat Auto Swiat — это веб-сайт, посвященный автомобильной тематике. Он регулярно публикует автомобильные новости, описывает важнейшие изменения в дорожном законодательстве, дает советы по эксплуатации автомобилей и информацию о дорожной инфраструктуре.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред