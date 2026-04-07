Водителей призывают перейти на японскую систему замены моторного масла - причина

Ни для кого не секрет, что автомобиль нужно регулярно, своевременно и качественно обслуживать. Ведь именно это помогает избежать дорогостоящего ремонта. В частности, существует специальный график замены моторного масла.
Главред решил разобраться, как часто нужно менять моторное масло.
Что известно о японском методе замены моторного масла
Издание Auto Swiat рассказывает, что японские водители придерживаются специфического графика обслуживания автомобилей, заменяя моторное масло каждые 5000 км.
Отмечается, что в Японии этот подход считается стандартом для сохранения ресурса двигателя, ведь соблюдение коротких интервалов позволяет существенно продлить срок эксплуатации.
"Механики не ждут появления первых признаков износа, а действуют на опережение для стабильной работы систем. Такой подход позволяет избегать серьезных поломок даже при больших пробегах", — говорится в сообщении.
Кроме того, в Японии считают, что любое масло теряет защитные свойства значительно быстрее, чем заявляют производители. Поэтому замена масла два-три раза в год является обычной практикой для большинства автовладельцев.
Когда моторное масло теряет свои свойства
Эксперты говорят, что в условиях, когда автомобиль чаще стоит в пробках, чем движется по трассе, двигатель работает гораздо дольше, чем показывает одометр.
Кроме того, масло быстрее нагревается и теряет вязкость при длительной работе на холостых оборотах. Из-за этого реальный износ двигателя не всегда соответствует пройденным километрам.
Почему нужно менять моторное масло не реже одного раза в год
Об источнике: Auto Swiat
Auto Swiat — это веб-сайт, посвященный автомобильной тематике. Он регулярно публикует автомобильные новости, описывает важнейшие изменения в дорожном законодательстве, дает советы по эксплуатации автомобилей и информацию о дорожной инфраструктуре.
