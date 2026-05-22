В Украине изменили правила бронирования военнообязанных

Министр экономики утверждает, что теперь система бронирования станет более прозрачной.

Изменились три критерия бронирования

В Украине изменили критерии бронирования военнообязанных для критически важных предприятий. Об этом в эфире телемарафона сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Он утверждает, что после изменений система бронирования станет более прозрачной и защищенной от злоупотреблений.

"Изменения касаются предприятий, учреждений и организаций, которые определяются как критически важные для функционирования экономики в условиях военного положения", — говорит Соболев.

Требования к зарплате

Статус критически важного предприятия с возможностью бронирования работников будет предоставляться в том случае, если средняя зарплата будет не менее 25 941 грн (три минимальные зарплаты). Исключение сделано для прифронтовых территорий. Там допускается средняя зарплата на уровне 21 600 грн.

Экономическое бронирование / Инфографика: Главред

Учет совместителей

Работники, работающие по совместительству и имеющие отсрочку от призыва, будут зачисляться в квоту бронирования один раз и по одному месту работы. Соответствующая норма вступит в силу в середине июня.

"Это должно предотвратить искусственное увеличение количества работников, которых предприятие может забронировать, и сделать квоту бронирования более привязанной к реальной потребности бизнеса в сохранении ключевых специалистов", — говорится на сайте Министерства экономики.

Критерии критичности

Центральные и региональные органы власти в течение трех месяцев будут пересматривать свои критерии определения предприятий как критически важных. Они будут согласованы с Министерством обороны и Министерством экономики Украины.

"Важно: на протяжении всего переходного периода уточнения и пересмотра критичности вплоть до принятия нового решения действующая критичность предприятий сохраняется. Также сохраняется действующее бронирование военнообязанных на этих предприятиях. Таким образом, у предприятий есть время, чтобы подтвердить свою критичность по обновленным критериям", — говорится в сообщении.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как писал Главред, 30 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине еще на три месяца — до 2 августа 2026 года.

Председатель комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк заявила, что бронирование останется не только для работников промышленного комплекса, но и критически важных предприятий. К ним относятся и коммунальные предприятия.

Нардеп Руслан Горбенко сообщил, что в Верховной Раде пока не планируют снижать мобилизационный возраст, однако ситуация может со временем измениться.

Между тем посол Украины в Великобритании Валерий Залужный представил концепцию "умной" мобилизации, которая должна помочь стране выстоять в длительной войне.

