Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Украине изменили правила бронирования военнообязанных

Ангелина Подвысоцкая
22 мая 2026, 22:29
google news Подпишитесь
на нас в Google
Министр экономики утверждает, что теперь система бронирования станет более прозрачной.
В Украине изменили правила бронирования военнообязанных
В Украине изменили правила бронирования / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Что известно:

  • В Украине изменили правила бронирования
  • Система бронирования станет более прозрачной
  • Изменились три критерия бронирования

В Украине изменили критерии бронирования военнообязанных для критически важных предприятий. Об этом в эфире телемарафона сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Он утверждает, что после изменений система бронирования станет более прозрачной и защищенной от злоупотреблений.

видео дня

"Изменения касаются предприятий, учреждений и организаций, которые определяются как критически важные для функционирования экономики в условиях военного положения", — говорит Соболев.

Требования к зарплате

Статус критически важного предприятия с возможностью бронирования работников будет предоставляться в том случае, если средняя зарплата будет не менее 25 941 грн (три минимальные зарплаты). Исключение сделано для прифронтовых территорий. Там допускается средняя зарплата на уровне 21 600 грн.

экономическое бронирование инфографика
Экономическое бронирование / Инфографика: Главред

Учет совместителей

Работники, работающие по совместительству и имеющие отсрочку от призыва, будут зачисляться в квоту бронирования один раз и по одному месту работы. Соответствующая норма вступит в силу в середине июня.

"Это должно предотвратить искусственное увеличение количества работников, которых предприятие может забронировать, и сделать квоту бронирования более привязанной к реальной потребности бизнеса в сохранении ключевых специалистов", — говорится на сайте Министерства экономики.

Критерии критичности

Центральные и региональные органы власти в течение трех месяцев будут пересматривать свои критерии определения предприятий как критически важных. Они будут согласованы с Министерством обороны и Министерством экономики Украины.

"Важно: на протяжении всего переходного периода уточнения и пересмотра критичности вплоть до принятия нового решения действующая критичность предприятий сохраняется. Также сохраняется действующее бронирование военнообязанных на этих предприятиях. Таким образом, у предприятий есть время, чтобы подтвердить свою критичность по обновленным критериям", — говорится в сообщении.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как писал Главред, 30 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине еще на три месяца — до 2 августа 2026 года.

Председатель комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк заявила, что бронирование останется не только для работников промышленного комплекса, но и критически важных предприятий. К ним относятся и коммунальные предприятия.

Нардеп Руслан Горбенко сообщил, что в Верховной Раде пока не планируют снижать мобилизационный возраст, однако ситуация может со временем измениться.

Между тем посол Украины в Великобритании Валерий Залужный представил концепцию "умной" мобилизации, которая должна помочь стране выстоять в длительной войне.

Другие новости:

Об источнике: Министерство экономики Украины

Министерство экономики Украины — бывшее министерство Украины, центральный орган исполнительной власти Украины. 9 декабря 2010 года реорганизовано в Министерство экономического развития и торговли Украины. С 20 мая 2021 года министром экономики Украины назначен Любченко Алексей Николаевич, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
мобилизация война в Украине мобилизация в армию Бронь от мобилизации
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине изменили правила бронирования военнообязанных

В Украине изменили правила бронирования военнообязанных

22:29Украина
Какой будет погода до конца мая в Украине: подробный прогноз

Какой будет погода до конца мая в Украине: подробный прогноз

22:27Синоптик
ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам: Генштаб раскрыл подробности

ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам: Генштаб раскрыл подробности

22:04Война
Реклама

Популярное

Ещё
О кондиционере можно забыть: как охладить комнату за считанные минуты

О кондиционере можно забыть: как охладить комнату за считанные минуты

Таро обещают плохие новости и большой доход: кого ждет ошеломительный июнь 2026

Таро обещают плохие новости и большой доход: кого ждет ошеломительный июнь 2026

Госдеп США одобрил важную оборонную сделку с Киевом: что известно

Госдеп США одобрил важную оборонную сделку с Киевом: что известно

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке двух детей за 29 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке двух детей за 29 с

Трех знаков зодиака ждет новый этап в жизни: кто выйдет на пьедестал

Трех знаков зодиака ждет новый этап в жизни: кто выйдет на пьедестал

Последние новости

23:12

Энн Хэтэуэй рассказала о подтяжке лица: в чем призналась актриса

23:01

О вьюнке можно забыть: как просто избавиться от надоедливого сорнякаВидео

22:45

Как живут Уильям и Кейт: принц рассказал о семейных шалостях

22:29

В Украине изменили правила бронирования военнообязанных

22:27

Какой будет погода до конца мая в Украине: подробный прогноз

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
22:04

ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам: Генштаб раскрыл подробности

21:49

На чемпионате Украины в гонке FPV-дронов с нагрузкой победил пилот McQueen на дроне F7 от F-Drones

21:23

"В нем появилась нежность": дочь Брюса Уиллиса рассказала, как изменился отецВидео

21:12

Гниют и не краснеют: что нужно сделать, чтобы не остаться без помидоровВидео

Реклама
20:20

"Было очень тяжело": Наталка Денисенко назвала свой идеальный вес

20:15

Трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и США приостановлены – Рубио

19:55

Они всегда получают всё: 10 женских имен, приносящих удачу

19:45

Не 60 гривен: эксперт раскрыл, сколько на самом деле должен стоить проезд в Киеве

19:38

Настоящий Армагеддон: Киевом пронесся ливень с градом, все плыветВидео

19:22

"От Bonjour до Au revoir": сериал "Эмили в Париже" завершится на шестом сезоне

19:19

Буданов делает невероятную работу, — американский блогер

19:14

По 10-20 гривен каждый месяц: у клиентов Ощадбанка исчезают деньги с карт

19:10

Денисенко назвал главный результат визита Путина в Пекинмнение

19:04

Анюткины глазки будут цвести и летом: что нужно сделать с цветами уже сейчас

18:46

Бабушка отказалась от особняка за миллионы у моря и сделала немыслимое

Реклама
18:12

Жителей города в Харьковской области призывают не выходить на улицу — детали

18:11

Вредители будут обходить грядку с помидорами: какие растения следует посадить рядом

17:43

Ученые раскрыли тайну пирамид, позволяющую "обманывать" даже силу природы

17:40

Путин отдал приказ организовать удар возмездия по Украине: что произошло

17:03

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке двух детей за 29 с

16:56

Ушел в СОЧ и угрожал поджогом: ВСП задержала "Полтавского палия"

16:44

Родители отправили детей в лес с повязками на глазах "за сокровищами"

16:41

Хозяев призвали опрыскать входную дверь лимоном в мае: в чём причина

16:33

Новый скачок доллара и евро: каким будет курс валют 25 мая

16:24

Урожай томатов некуда будет девать: что обязательно нужно сделать в мае

16:12

Голубая Луна скоро осчастливит трех знаков зодиака - кто они

15:59

Украинцев предупредили о сильном шторме: ожидаются грозовые ливни и шквалы

15:56

Термометры покажут рекордные значения: на Европу надвигается аномальная жара

15:47

Кот научился "говорить" и раскритиковал шумную музыку хозяйкиВидео

15:36

Поймут только украинцы: 11 сложных слов, которые сбивают с толку даже переводчиков

15:17

Мужчина бросил боевую гранату во двор многоэтажки в Житомире: как наказали злоумышленника

15:13

"Она съела все мои мозги": EL Кравчук рассказал о конфликте с Могилевской

15:12

Дроны РФ ударили по Полтавщине: вспыхнул пожар, есть разрушениеФото

15:10

В Венгрии сделали неожиданное заявление о мире в Украине — что сказали

15:05

Порошенко создал тыловой батальон, в который фиктивно зачислил почти полсотни подчиненных - ветеран

Реклама
15:05

Маршрутки могут подорожать до 35-40 гривен: Гречко — о новых тарифах на проезд в Киеве

15:00

Гороскоп Таро на завтра 23 мая: Овнам - действовать, Львам - удовольствие

14:58

Дарья или Дарина — лингвист объяснил, как правильно говорить на украинском языке

14:45

Игорь Кондратюк рассказал, сколько миллионов заработал за годВидео

14:33

"Состояние довольно тяжелое": как проходит лечение оленя Бориса после двух ДТП

14:29

Китайский гороскоп на завтра, 23 мая: Кроликам - суета, Петухам - срывы

14:19

"Укрепляем единство между военными, ветеранами и гражданскими", — ОВД отчитался за год работы

14:14

Хороший вариант: актриса Дизель Шоу рассказала, почему ее постоянно зовут замуж

14:13

Тарифы на проезд в Тернополе рекордно вырастут: сколько придется платить

14:13

Секретная функция овощечистки помогает быстро чистить картошкуВидео

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять