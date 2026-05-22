В Украине изменили правила бронирования военнообязанных

Что известно:
- В Украине изменили правила бронирования
- Система бронирования станет более прозрачной
- Изменились три критерия бронирования
В Украине изменили критерии бронирования военнообязанных для критически важных предприятий. Об этом в эфире телемарафона сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.
Он утверждает, что после изменений система бронирования станет более прозрачной и защищенной от злоупотреблений.
"Изменения касаются предприятий, учреждений и организаций, которые определяются как критически важные для функционирования экономики в условиях военного положения", — говорит Соболев.
Требования к зарплате
Статус критически важного предприятия с возможностью бронирования работников будет предоставляться в том случае, если средняя зарплата будет не менее 25 941 грн (три минимальные зарплаты). Исключение сделано для прифронтовых территорий. Там допускается средняя зарплата на уровне 21 600 грн.
Учет совместителей
Работники, работающие по совместительству и имеющие отсрочку от призыва, будут зачисляться в квоту бронирования один раз и по одному месту работы. Соответствующая норма вступит в силу в середине июня.
"Это должно предотвратить искусственное увеличение количества работников, которых предприятие может забронировать, и сделать квоту бронирования более привязанной к реальной потребности бизнеса в сохранении ключевых специалистов", — говорится на сайте Министерства экономики.
Критерии критичности
Центральные и региональные органы власти в течение трех месяцев будут пересматривать свои критерии определения предприятий как критически важных. Они будут согласованы с Министерством обороны и Министерством экономики Украины.
"Важно: на протяжении всего переходного периода уточнения и пересмотра критичности вплоть до принятия нового решения действующая критичность предприятий сохраняется. Также сохраняется действующее бронирование военнообязанных на этих предприятиях. Таким образом, у предприятий есть время, чтобы подтвердить свою критичность по обновленным критериям", — говорится в сообщении.
Мобилизация в Украине - последние новости
Как писал Главред, 30 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине еще на три месяца — до 2 августа 2026 года.
Председатель комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк заявила, что бронирование останется не только для работников промышленного комплекса, но и критически важных предприятий. К ним относятся и коммунальные предприятия.
Нардеп Руслан Горбенко сообщил, что в Верховной Раде пока не планируют снижать мобилизационный возраст, однако ситуация может со временем измениться.
Между тем посол Украины в Великобритании Валерий Залужный представил концепцию "умной" мобилизации, которая должна помочь стране выстоять в длительной войне.
Об источнике: Министерство экономики Украины
