Гниют и не краснеют: что нужно сделать, чтобы не остаться без помидоров

Многие украинцы сталкиваются с проблемой, когда помидоры начинают чернеть снизу, гнить и плохо созревать. Чаще всего речь идет о вершинной гнили — распространенной проблеме, которая может уничтожить значительную часть урожая.
Мы узнали, почему гниют помидоры и не краснеют, а также что нужно сделать, чтобы спасти растения.
Почему помидоры начинают гнить
Первые признаки проблемы обычно появляются на нижней части плодов. Сначала возникают светло-коричневые водянистые пятна, которые постепенно увеличиваются и превращаются в темные впалые участки. Со временем ткани начинают разрушаться, а плод загнивает.
Специалисты отмечают, что чаще всего причиной становится не инфекция, а нарушение питания растения — в первую очередь дефицит кальция во время формирования плодов.
Почему помидоры не краснеют
Когда растение испытывает стресс, все силы уходят на выживание, а не на созревание урожая.
К проблеме могут привести:
- неправильный полив;
- перепады температуры;
- холодная почва;
- переувлажнение;
- избыток удобрений;
- повреждение корней.
Особенно опасны резкие колебания влажности. После засухи обильный полив часто провоцирует гниение и плохое созревание томатов.
Что нужно сделать, чтобы спасти урожай
Главное правило — поддерживать стабильную влажность почвы. Помидоры не любят ни пересыхания, ни чрезмерного полива.
Также эксперты советуют:
- регулярно мульчировать почву;
- не перекармливать кусты азотом;
- обеспечить хорошую циркуляцию воздуха;
- удалять поврежденные плоды.
Если зараженные томаты оставить на кусте, они продолжат забирать силы у растения.
Чем подкормить помидоры от гнили
Для профилактики вершинной гнили важно обеспечить растения кальцием.
Хорошо помогают кальциевые подкормки, известкование кислой почвы и кальциевые опрыскивания.
При этом специалисты подчеркивают: опрыскивания работают только как дополнительная мера, а основной упор нужно делать на правильный уход и стабильный полив.
Какая почва нужна помидорам
Томаты лучше всего растут в рыхлой, хорошо дренированной почве с нейтральной кислотностью.
Слишком кислая земля мешает растениям усваивать кальций. Именно поэтому опытные огородники советуют заранее проверять pH почвы и при необходимости добавлять известь.
Почему важно правильно высаживать помидоры
Слишком ранняя посадка в холодную землю тоже может стать причиной проблем с урожаем.
Если корни плохо развиваются из-за холода, растение не получает достаточно питания, а плоды начинают деформироваться и гнить.
Смотрите видео о том, как спасти томаты от вершинной гнили:
Об источнике: The Spruce
The Spruce — это популярный американский онлайн-ресурс о доме и образе жизни, который предлагает практичные советы и вдохновение для улучшения вашего жилья, сада и бытовых задач. На сайте публикуются статьи и инструкции по декору, ремонту, садоводству, уборке и другим аспектам домашнего уюта, которые создаются экспертами и практикующими специалистами. The Spruce
Сайт входит в число ведущих ресурсов в категории "Дом и сад" и ежедневно помогает миллионам читателей находить полезную информацию для повседневной жизни, ремонта, дизайна и ухода за домом.
