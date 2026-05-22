Гниют и не краснеют: что нужно сделать, чтобы не остаться без помидоров

Если вовремя скорректировать уход, можно сохранить урожай и получить крупные здоровые томаты.

Помидоры гниют и не созревают

Многие украинцы сталкиваются с проблемой, когда помидоры начинают чернеть снизу, гнить и плохо созревать. Чаще всего речь идет о вершинной гнили — распространенной проблеме, которая может уничтожить значительную часть урожая.

Мы узнали, почему гниют помидоры и не краснеют, а также что нужно сделать, чтобы спасти растения.

Почему помидоры начинают гнить

Первые признаки проблемы обычно появляются на нижней части плодов. Сначала возникают светло-коричневые водянистые пятна, которые постепенно увеличиваются и превращаются в темные впалые участки. Со временем ткани начинают разрушаться, а плод загнивает.

Специалисты отмечают, что чаще всего причиной становится не инфекция, а нарушение питания растения — в первую очередь дефицит кальция во время формирования плодов.

Почему помидоры не краснеют

Когда растение испытывает стресс, все силы уходят на выживание, а не на созревание урожая.

К проблеме могут привести:

неправильный полив;

перепады температуры;

холодная почва;

переувлажнение;

избыток удобрений;

повреждение корней.

Особенно опасны резкие колебания влажности. После засухи обильный полив часто провоцирует гниение и плохое созревание томатов.

Что нужно сделать, чтобы спасти урожай

Главное правило — поддерживать стабильную влажность почвы. Помидоры не любят ни пересыхания, ни чрезмерного полива.

Также эксперты советуют:

регулярно мульчировать почву;

не перекармливать кусты азотом;

обеспечить хорошую циркуляцию воздуха;

удалять поврежденные плоды.

Если зараженные томаты оставить на кусте, они продолжат забирать силы у растения.

Что любят и чего не любят томаты / Инфографика: Главред

Чем подкормить помидоры от гнили

Для профилактики вершинной гнили важно обеспечить растения кальцием.

Хорошо помогают кальциевые подкормки, известкование кислой почвы и кальциевые опрыскивания.

При этом специалисты подчеркивают: опрыскивания работают только как дополнительная мера, а основной упор нужно делать на правильный уход и стабильный полив.

Какая почва нужна помидорам

Томаты лучше всего растут в рыхлой, хорошо дренированной почве с нейтральной кислотностью.

Слишком кислая земля мешает растениям усваивать кальций. Именно поэтому опытные огородники советуют заранее проверять pH почвы и при необходимости добавлять известь.

Почему важно правильно высаживать помидоры

Слишком ранняя посадка в холодную землю тоже может стать причиной проблем с урожаем.

Если корни плохо развиваются из-за холода, растение не получает достаточно питания, а плоды начинают деформироваться и гнить.

Смотрите видео о том, как спасти томаты от вершинной гнили:

