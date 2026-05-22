Дроны РФ ударили по Полтавщине: вспыхнул пожар, есть разрушение

Главное:
- Россия атаковала Полтавскую область дронами
- В двух районах зафиксированы повреждения
- В результате атаки погибших и раненых нет
Ночью и утром 22 мая страна-агрессор Россия атаковала Полтавскую область дронами. В результате ударов сначала пострадало предприятие в Миргородском районе, там повреждено оборудование.
Об этом в Telegram сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич. Уже утром вражеский беспилотник упал на территории одного из предприятий Кременчугского района. В обоих случаях обошлось без жертв и пострадавших.
В ГСЧС Украины также подтвердили атаку. Спасатели Полтавщины оперативно ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня.
Около 12:30 в Воздушных Силах ВСУ сообщили об еще одной скоростной цели на Полтавщине, после чего, по данным Суспільного, в Полтаве местные жители слышали звуки взрыва. Однако пока официальных комментариев по этому поводу нет.
РФ изменила тактику обстрелов Украины дронами
Главред писал, что, по словам украинского аналитика из Института науки и международной безопасности Игоря Анохина, Россия стремится длительное время удерживать украинские города в состоянии тревоги, нарушать повседневную жизнь мирных жителей, а также наносить удары по энергетической и критически важной инфраструктуре.
Кроме того, возобновившиеся массовые атаки дешевыми беспилотниками создают огромную нагрузку на систему противовоздушной обороны по всей территории Украины.
Удары РФ по Полтавской области — последние новости
Напомним, Главред писал, что 14 мая армия РФ направила на Полтавскую область беспилотники "Герань-2". В результате попаданий в городе Кременчуг было повреждено более 10 транспортных средств и складские помещения автотранспортного предприятия.
Ранее, в ночь на 13 мая, российские оккупанты атаковали Полтаву. В городе наблюдались перебои с электро- и водоснабжением, а в жилых домах были выбиты окна.
Впоследствии стало известно, что в результате вражеского удара временно без электроснабжения остались более 6,5 тысячи бытовых потребителей и 548 юридических абонентов в Полтавской области.
Читайте также:
- Прикрывали сети "порноофисов": задержан замначальника Нацполиции Житомирщины
- Сколько лет нужно откладывать на квартиру в Ровно: какова ситуация в других городах
- Резкий рост цен на билеты в транспорте: в Киеве подсчитали стоимость проезда
О персоне: Виталий Дякивнич
Виталий Дякивнич — начальник Полтавской областной военной администрации, ранее занимавший должность главы Миргородской районной государственной администрации.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред