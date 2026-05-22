Мужчина бросил боевую гранату во двор многоэтажки в Житомире: как наказали злоумышленника

По словам подрывника, около двух лет назад гранату Ф-1 ему передал знакомый в качестве расчета.

Мужчина взорвал гранату в Житомире

Мужчина в Житомире бросил гранату из окна дома

Виновный получил пять лет условного срока

Королевский райсуд Житомира признал виновным 44-летнего местного жителя, который во время застолья бросил гранату в открытое окно квартиры, после чего боеприпас взорвался у входа в многоэтажку и повредил припаркованный Renault Clio.

Приговор обнародовали 20 мая в Едином госреестре судебных решений. Мужчине назначили пять лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на три года. Об этом пишет "Суспільне Житомир".

Инцидент произошел вечером 19 января 2026 года. Согласно материалам суда, обвиняемый пришел в гости на улицу Бальзаковскую с оборонительной гранатой Ф-1, которую, по его словам, получил от знакомого два года назад в качестве "расчета" и хранил дома.

Во время распития алкоголя он взял боеприпас в руку и бросил через открытое окно на улицу. Взрыв нарушил покой жителей и повредил автомобиль, стоявшей у подъезда.

В суде мужчина полностью признал вину, заявил, что не может объяснить свой поступок, и рассказал, что после инцидента получил два ножевых ранения от одной из присутствовавших женщин и несколько дней провел в больнице. Он заверил, что больше не употребляет алкоголь, извинился перед владелицей авто и компенсировал ей 70 тысяч гривен ущерба. Потерпевшая подтвердила возмещение ущерба и отсутствие претензий.

Суд квалифицировал действия мужчины по статьям о незаконном хранении боеприпасов и хулиганстве с применением оружия. Окончательное наказание — пять лет лишения свободы — заменили испытательным сроком. В течение трех лет он должен являться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства или работы. Приговор может быть обжалован в течение 30 дней.

Сколько оружия у украинцев — что говорят в полиции

Глава Национальной полиции Иван Выговский в интервью РБК-Украина сообщил, что в Украине у граждан находится более 1,16 млн единиц оружия. В то же время точно подсчитать количество незарегистрированного оружия невозможно.

С начала полномасштабного вторжения полиция изъяла почти 20 тыс. единиц оружия, в частности автоматическое, нарезное и переделанное огнестрельное оружие, а также гранатометы, десятки тысяч гранат и миллионы патронов.

Кроме того, изъято тонны взрывчатых веществ и пороха. По словам Выговского, значительная часть оружия попадает в гражданский оборот из прифронтовых регионов.

Вооруженные нападения в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, в городе Золочев на Львовщине мужчина взорвал боевую гранату недалеко от местного стадиона. Правоохранители задержали злоумышленника.

Ранее в Хмельницкой области неизвестный открыл стрельбу по полицейским и скрылся. Инцидент произошел 15 мая в селе Терлевка Летичевской общины во время проверки документов у водителя, которого ранее лишили права на управление автомобилем.

Впоследствии правоохранители ликвидировали мужчину, открывшего огонь по полицейским во время исполнения служебных обязанностей. В результате нападения погиб 33-летний капитан полиции Сергей Черный. Его напарник получил ранения и находится в больнице.

Кроме того, в Житомире местные жители сообщают о группе подростков, которую связывают с серией краж и нападений. По данным полиции, речь идет о пяти парнях — трех братьях и двух их знакомых.

Об источнике: "Суспільне" Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также цифровые платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

