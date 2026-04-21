Нетрезвый мужчина бросил гранаты в полицейских — есть раненые

Руслана Заклинская
21 апреля 2026, 13:28
Правоохранители задержали нападавшего.
Нетрезвый мужчина бросил гранаты в полицейских — есть раненые
Мужчина взорвал гранату во время задержания / Коллаж: Главред, фото: полиция Днепропетровской области

Что известно:

  • В Днепропетровской области мужчина бросил гранату в полицейских
  • Пострадали пять правоохранителей
  • Мужчину 1991 года рождения задержали

Во вторник, 21 апреля, в Днепропетровской области задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения бросил гранату в сторону полицейских. В результате взрыва ранения получили пять правоохранителей. Об этом сообщила полиция Днепропетровской области.

Инцидент произошел в селе Николаевка Синельниковского района около 06:30 утра. В полицию поступило сообщение о неадекватном поведении мужчины, который находился в состоянии алкогольного опьянения и заявлял, что имеет при себе взрывоопасные предметы.

На место прибыли полицейские Синельниковского районного управления, которые начали переговоры. Во время разговора мужчина также заявил, что якобы открыл подачу газа в помещении, чем создал реальную угрозу взрыва и жизни людей в соседних домах. Правоохранители приступили к задержанию, чтобы устранить угрозу.

"В ответ мужчина бросил в сторону правоохранителей два взрывоопасных предмета. Один из них не сработал, другой взорвался", - сообщили в полиции.

  • Мужчина взорвал гранату на Днепропетровщине
    Мужчина взорвал гранату на Днепропетровщине Фото: полиция Днепропетровской области
  • Мужчина взорвал гранату на Днепропетровщине
    Мужчина взорвал гранату на Днепропетровщине Фото: полиция Днепропетровской области
  • Мужчина взорвал гранату на Днепропетровщине
    Мужчина взорвал гранату на Днепропетровщине Фото: полиция Днепропетровской области
  • Мужчина взорвал гранату на Днепропетровщине
    Мужчина взорвал гранату на Днепропетровщине Фото: полиция Днепропетровской области

В результате взрыва гранаты ранения получили пять правоохранителей. Все они получили осколочные травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

Несмотря на ранения, правоохранителям удалось задержать местного жителя 1991 года рождения. Во время осмотра места происшествия взрывотехники изъяли фрагменты гранат и запал к ним.

В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы. Устанавливаются все обстоятельства инцидента и решается вопрос о правовой квалификации события.

Как сообщал Главред, 18 апреля в Голосеевском районе Киева произошла стрельба и захват заложников в супермаркете "Велмарт", которые правоохранители квалифицировали как теракт.

По данным Нацполиции, нападавший не имел украинского гражданства, однако его возможные связи с иностранными спецслужбами в настоящее время проверяет СБУ. Глава Нацполиции Иван Выговский сообщил, что мужчина был уроженцем Москвы, проходил службу в ВСУ с 1992 года, в частности в Одесской области, а в 2005 году вышел на пенсию. С 2017 года он проживал в Бахмуте.

После перестрелки в сети появилось видео, на котором полицейские покидают место происшествия, что вызвало волну критики. На этом фоне руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков объявил о своей отставке.

Об источнике: Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание общественной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

Новые детали, позор полиции и жесткие решения: что заявил Клименко о теракте в Киеве

Новые детали, позор полиции и жесткие решения: что заявил Клименко о теракте в Киеве

"В одно мгновение я остался ни с чем": "Флеш" показал последствия покушения РФ

"В одно мгновение я остался ни с чем": "Флеш" показал последствия покушения РФ

Новая угроза: Игнат раскрыл, как РФ управляет "Шахедами" в реальном времени

Новая угроза: Игнат раскрыл, как РФ управляет "Шахедами" в реальном времени

Желтые листья чеснока и лука снова позеленеют через два дня: чем достаточно полить

Желтые листья чеснока и лука снова позеленеют через два дня: чем достаточно полить

Терка будет резать как бритва: три домашних лайфхака для мгновенной заточки

Терка будет резать как бритва: три домашних лайфхака для мгновенной заточки

Гривня стремительно падает: новый курс валют на 21 апреля

Гривня стремительно падает: новый курс валют на 21 апреля

Карта Deep State онлайн за 21 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Морозы ударят с новой силой: синоптик назвал дату резкого потепления

Морозы ударят с новой силой: синоптик назвал дату резкого потепления

