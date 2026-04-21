Нетрезвый мужчина бросил гранаты в полицейских — есть раненые

Правоохранители задержали нападавшего.

Мужчина взорвал гранату во время задержания / Коллаж: Главред, фото: полиция Днепропетровской области

Что известно:

В Днепропетровской области мужчина бросил гранату в полицейских

Пострадали пять правоохранителей

Мужчину 1991 года рождения задержали

Во вторник, 21 апреля, в Днепропетровской области задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения бросил гранату в сторону полицейских. В результате взрыва ранения получили пять правоохранителей. Об этом сообщила полиция Днепропетровской области.

Инцидент произошел в селе Николаевка Синельниковского района около 06:30 утра. В полицию поступило сообщение о неадекватном поведении мужчины, который находился в состоянии алкогольного опьянения и заявлял, что имеет при себе взрывоопасные предметы.

На место прибыли полицейские Синельниковского районного управления, которые начали переговоры. Во время разговора мужчина также заявил, что якобы открыл подачу газа в помещении, чем создал реальную угрозу взрыва и жизни людей в соседних домах. Правоохранители приступили к задержанию, чтобы устранить угрозу.

"В ответ мужчина бросил в сторону правоохранителей два взрывоопасных предмета. Один из них не сработал, другой взорвался", - сообщили в полиции.

В результате взрыва гранаты ранения получили пять правоохранителей. Все они получили осколочные травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

Несмотря на ранения, правоохранителям удалось задержать местного жителя 1991 года рождения. Во время осмотра места происшествия взрывотехники изъяли фрагменты гранат и запал к ним.

В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы. Устанавливаются все обстоятельства инцидента и решается вопрос о правовой квалификации события.

Теракт в Киеве - новости по теме

Как сообщал Главред, 18 апреля в Голосеевском районе Киева произошла стрельба и захват заложников в супермаркете "Велмарт", которые правоохранители квалифицировали как теракт.

По данным Нацполиции, нападавший не имел украинского гражданства, однако его возможные связи с иностранными спецслужбами в настоящее время проверяет СБУ. Глава Нацполиции Иван Выговский сообщил, что мужчина был уроженцем Москвы, проходил службу в ВСУ с 1992 года, в частности в Одесской области, а в 2005 году вышел на пенсию. С 2017 года он проживал в Бахмуте.

После перестрелки в сети появилось видео, на котором полицейские покидают место происшествия, что вызвало волну критики. На этом фоне руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков объявил о своей отставке.

Об источнике: Национальная полиция Украины Национальная полиция Украины — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание общественной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

