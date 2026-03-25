В Одессе водитель открыл огонь из автомата по полицейским: первые подробности

/ коллаж: Главред, фото: скриншот

Поздно вечером 25 марта в Одессе при исполнении служебных обязанностей пострадали двое патрульных. Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, водитель автомобиля открыл огонь, когда правоохранители остановили его для проверки документов.

"В результате инцидента двое патрульных получили огнестрельные ранения. Сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь, состояние пострадавших уточняется", — отметили в полиции.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина находился в розыске за уклонение от мобилизации.

Для его задержания в Одессе и области введена специальная полицейская операция. К поискам привлечены следственно-оперативные группы, спецподразделения полиции и профильные службы. На месте происшествия продолжается работа правоохранителей по сбору доказательств и установлению обстоятельств нападения.

В Одессе водитель автомобиля открыл стрельбу по патрульным полицейским / Фото: скриншот sinoptik

