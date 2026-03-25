Угроза "красного" уровня: РФ готовит комбинированную атаку в ближайшее время

Аналитики прогнозируют комбинированный удар с использованием авиации, ракет и ударных дронов.

Россия готовит новый удар по территории Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Кратко:

РФ готовит удар в ближайшие 48 часов

"Красный" уровень угрозы из-за баллистики

Зафиксированы массовые запуски дронов с нескольких направлений

Оккупационная армия РФ готовится к новому комбинированному удару по Украине. По информации мониторинговых каналов и аналитических ресурсов, атака может произойти в течение ближайших 48 часов. На этот период объявлен "красный" уровень угрозы из-за риска применения баллистического вооружения.

Признаки активизации стратегической авиации

Эксперты сообщают о косвенных признаках подготовки противника, в частности об активизации пунктов управления стратегической авиацией РФ и движении на аэродромах базирования бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22М3.

Несмотря на отсутствие зафиксированных боевых вылетов, текущая динамика может свидетельствовать о приведении сил в готовность к выполнению задач. Наибольшая активность в настоящее время наблюдается со стороны самолетов Ту-22М3.

Возможен комбинированный характер атаки

По оценкам аналитиков, возможный удар может иметь комбинированный характер с применением различных типов вооружения. Речь идет, в частности, об использовании бомбардировщиков Ту-22М3, баллистических ракетных комплексов "Искандер", истребителей МиГ-31К — носителей ракет "Кинжал", а также ударных беспилотников различных типов.

По состоянию на вечер зафиксированы пуски БПЛА с нескольких направлений. В частности, дроны-камикадзе запускали из районов Курска, Гвардейского и мыса Чауда. Наибольшая активность, по данным мониторинговых каналов, наблюдалась из Приморско-Ахтарска, откуда было зафиксировано около 20 групп "шахедов".

Ракета "Кинжал" / Инфографика: Главред

Как ранее сообщал Главред, россияне готовят на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения в Украине. К защите этих объектов нужно относиться ответственно. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Кроме того, вечером 24 марта вражеский дрон нанес удар по жилому дому на юге Одесской области. Возник пожар. Есть пострадавшая и, вероятно, еще один человек находится под завалами. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram.

Также днем, 24 марта, страна-агрессор Россия нанесла массированный удар дронами по Украине. В регионах растет количество раненых и погибших в результате российского обстрела. О деталях вражеской террористической атаки сообщили Воздушные силы ВСУ.

Что известно о МиГ-31 МиГ-31 – советский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия. Является модернизированным вариантом советского одноместного истребителя 1970-х годов МиГ-25. МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Группа из четырех самолетов МиГ-31 способна контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту до 1100 км. МиГ-31 имеет множество модификаций. Одной из них является МиГ-31К, который имеет на вооружении крылатые ракеты "Кинжал", пишет Википедия.

