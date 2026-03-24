Число жертв в регионах резко растёт: появились новые подробности удара по Украине

Юрий Берендий
24 марта 2026, 19:54
Россия нанесла массированный удар ударными беспилотниками по Украине; в ряде регионов зафиксированы попадания, число погибших и раненых растет.
Удар по Украине 24 марта — что известно о ситуации в регионах / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Россияне днем запустили по Украине более 550 дронов
  • Зафиксировано 15 прилетов

Днем 24 марта страна-агрессор Россия нанесла массированный удар дронами по Украине. В регионах растет количество раненых и погибших в результате российского обстрела. О деталях вражеской террористической атаки сообщили Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что во вторник, 24 марта, Россия осуществила одну из самых масштабных атак по Украине с применением ударных беспилотников. Только днем было зафиксировано более 550 вражеских дронов.

В Воздушных силах подчеркнули, что в целом за условные сутки — с 18:00 23 марта до 18:00 24 марта 2026 года — противник использовал почти тысячу беспилотников типов Shahed, "Гербера" и других.

В частности, по предварительным данным, в промежутке с 09:00 до 18:00 24 марта враг применил 556 ударных БПЛА.

Значительная часть дронов заходила с северного направления, в частности через Черниговскую и Сумскую области.

При этом география ударов в дневное время была шире, чем ночью: под атаками оказались Полтавская, Киевская, Николаевская, Винницкая области, а также западные регионы — от Хмельницкого до Львова.

"К сожалению, зафиксировано 15 попаданий. К отражению воздушного нападения привлечены все возможные средства противовоздушной обороны — пилотируемая авиация, зенитные дроны, РЭБ и наземная ПВО. По предварительным данным, по состоянию на 18:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 541 БПЛА противника. Боевая работа продолжается! Защитники украинского неба делают все возможное, чтобы максимально эффективно отражать воздушные атаки врага", – резюмируется в сообщении.

Ситуация в регионах

В результате вражеского удара по центру Ивано-Франковска погибли два человека. Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

Она выразила соболезнования семьям погибших. Еще четверо человек получили ранения, среди них — шестилетний ребенок, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

"Повреждены здания городского и областного роддомов, а также около 10 жилых домов. На месте работают все соответствующие службы", — указала она.

В результате российского удара по Львову количество раненых продолжает расти. Мэр города Андрей Садовый и глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщили, что в больницах города находятся уже 22 человека.

"Число (раненых, — ред.) растет. Пожарные тушат возгорание дома (в центре города, — ред.). Готовим жителей к эвакуации", — написал мэр города.

В Винницкой области также есть жертвы российской атаки дронов. По данным главы ОГА Натальи Заболотной, на данный момент зафиксирован один погибший и 13 раненых в результате массированного обстрела, все службы работают над ликвидацией последствий.

"На данный момент известно о повреждении 9 частных домов и двух многоэтажек. Также зафиксировано повреждение неработающего ресторана. Для ликвидации последствий привлечено 91 человек личного состава ГСЧС и 19 единиц техники", — указала она.

В Житомире в результате атаки ранена 12-летняя девочка, ее госпитализировали, врачи оказывают необходимую помощь.

"В результате атаки поврежден двухэтажный жилой дом, а в прилегающих зданиях взрывной волной выбило окна. Возгорание на месте попадания ликвидировали", - резюмировали в ГСЧС.

Напомним, как ранее сообщал Главред, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что во вторник, 24 марта, Россия нанесла один из самых мощных ударов, во время которого только днем было зафиксировано более 400 ударных беспилотников.

С ночи российские войска продолжают атаковать украинские города, используя дроны, баллистические и крылатые ракеты. Обстрелы продолжались непрерывно, а воздушная тревога днем охватила почти всю территорию страны. В частности, мощные взрывы прогремели в Виннице, Ивано-Франковске и Тернополе, сообщают местные администрации.

Еще в ночь на 24 марта Россия нанесла массированный комбинированный удар, применив различные типы вооружения, в частности беспилотники, баллистические и крылатые ракеты.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

