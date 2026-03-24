В ряде городов Украины раздаются мощные взрывы, есть прилеты: что известно

Инна Ковенько
24 марта 2026, 17:28обновлено 24 марта, 18:02
Россия массированно атакует украинские города дронами-камикадзе; в Тернополе, Виннице и Ивано-Франковске раздались взрывы.
В Виннице, Ивано-Франковске и Тернополе раздались мощные взрывы.
В Виннице, Ивано-Франковске и Тернополе раздались мощные взрывы. / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Главное:

  • Россия массированно атакует украинские города ударными дронами
  • Взрывы прогремели в Виннице, Тернополе и Ивано-Франковске
  • Последствия вражеской атаки уточняются

Армия страны-агрессора РФ с ночи атакует украинские города ударными БПЛА, баллистическими и крылатыми ракетами. С утра обстрелы не прекращались, а днём тревога охватила почти всю территорию Украины.

В Виннице, Ивано-Франковске и Тернополе прогремели мощные взрывы. Об этом сообщают местные ОВА.

Атака на Тернополь — что известно

В 14:42 в Тернопольской области раздались первые взрывы. В 15:30 в Воздушных силах ВСУ сообщили о большом количестве БПЛА на юге Тернопольской области.

После 16:00 жители области снова услышали серию громких взрывов.

Мэр Сергей Надал призвал жителей оставаться в укрытиях. Местные СМИ пишут о попадании в административное здание.

В 17:30 мэр сообщил, что в городе на проспекте Степана Бандеры ограничили движение в обоих направлениях: не курсирует ни частный, ни общественный транспорт.

Атака на Тернопіль
Нападение на Тернополь / Фото: социальные сети

Что известно о взрывах в Ивано-Франковске

Примерно в 16:40 местные Telegram-каналы сообщили о движении БПЛА в сторону города. Через 10 минут раздались взрывы. Российские войска нанесли удар "шахидом". Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о работе ПВО в городе.

Местные СМИ сообщают о столбе дыма на месте попадания "шахеда" в центральной части Ивано-Франковска. Моніторингові канали пишуть, що, попередньо, у Франківську може бути пошкоджений пологовий будинок.

Взрывы в Виннице

Мэр Винницы Сергей Моргунов написал, что в городе прогремел взрыв. Он призвал жителей оставаться в безопасных местах до отбоя.

"В Виннице прогремел взрыв. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя. Просим не публиковать фото или видео с места происшествия. Любая лишняя информация может быть использована врагом", — говорится в сообщении.

По состоянию на 17:30 тревога в области продолжается уже 4,5 часа.

Удар по Украине 24 марта — что известно

В ночь на 24 марта страна-агрессор Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Оккупанты применили дроны, баллистические и крылатые ракеты.

Основное направление атаки – Полтава, Ивано-Франковская область (г. Калуш), Запорожье, Одесса, Черноморск, Южное, Шостка, прифронтовые территории.

Основная цель атаки – энергетическая инфраструктура в городах – Полтава, Наливайковка, Калуш (Ивано-Франковская область), Одесса, Южное, Запорожье.

По данным Воздушных сил ВСУ, радиотехническими войсками было зафиксировано 426 средств воздушного нападения. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 390 целей – 25 ракет и 365 беспилотников различных типов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что повреждения зафиксированы в 11 областях. В Запорожье и Полтаве пострадали многоэтажки, вспыхнули пожары. Около 40 дронов атаковали Шостку (Сумская область). В Харьковской области дрон попал в электропоезд.

Новость дополняется...

