РФ атаковала 11 областей Украины: президент раскрыл количество жертв

Зеленский заявил, что для атаки россияне задействовали более 390 дронов и 34 ракеты.

Россия атаковала 11 областей Украины

Ключевые тезисы Зеленского:

РФ использовала для атаки на Украину более 390 ударных дронов и 34 ракеты

Повреждена жилая и транспортная инфраструктура в 11 областях

Погибли 4 человека, десятки ранены

В ночь на 24 марта Украина пережила очередную масштабную атаку России. Враг применил сотни ударных единиц, нанеся удары по жилой и транспортной инфраструктуре. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Всего было более 390 ударных дронов и 34 ракеты различных типов — баллистические, крылатые, управляемые авиационные. И эти цифры однозначно говорят о том, что нужно больше защиты жизни от российских ударов", - отметил глава государства. видео дня

По его словам, под ударом оказались 11 областей. Наиболее критическая ситуация зафиксирована в Запорожье и Полтаве, где повреждены обычные многоэтажки и вспыхнули пожары. Кроме того, по Шостке в Сумской области россияне запустили почти 40 дронов, а в Слатыно Харьковской области дроном ударили по электропоезду.

"На данный момент известно, что четыре человека, к сожалению, погибли во время атаки. Мои соболезнования родным и близким. Еще десятки ранены, среди них есть дети", - заявил Зеленский.

Президент также подчеркнул необходимость усиления ПВО Украины и своевременного выполнения международных договоренностей о поставках систем противовоздушной обороны и ракет.

Напомним, в ночь на 24 марта Россия нанесла массированный удар по Украине, применив дроны, баллистические и крылатые ракеты. Основным направлением атаки были Полтава, Калуш, Запорожье, Одесса, Черноморск, Южное, Шостка и прифронтовые территории, в частности энергетическая инфраструктура.

По данным Воздушных сил, зафиксировано 426 воздушных целей, из которых ПВО сбила 390. В результате атаки есть попадания и пострадавшие.

Ночью РФ нанесла удар по отелю и жилым домам в Полтавской области. В результате атаки погибли и получили ранения люди.

Как сообщал Главред, в Харьковской области вражеский FPV-дрон попал в электропоезд Слатыно–Харьков. В результате удара погиб 61-летний пассажир, а машинист и его помощник получили стресс.

Об источнике: Офис президента Украины Офис президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

