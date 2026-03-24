FPV-дрон попал прямо в вагон: оккупанты атаковали электричку на Харьковщине

Анна Ярославская
24 марта 2026, 08:55
Электропоезд находился на станции Слатино. На месте погиб 61-летний пассажир.
Дрона атаковал электричку на Харкьовщине / Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

  • FPV-дрон атаковал электропоезд на станции Слатино
  • Удар произошел утром 24 марта
  • Погиб 61-летний пассажир

В Харьковской области вражеский FPV-дрон попал в электропоезд. В результате атаки погиб человек, есть пострадавшие.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре во вторник, 24 марта около 05:20 зафиксировано прямое попадание в электропоезд сообщением Слатино-Харьков.

По предварительной информации, для удара российская армия использовала FPV-дрон, который попал в вагон поезда, находившегося в тот момент на станции Слатино.

"На месте погиб 61-летний пассажир. Машинист поезда и его помощник получили острую реакцию на стресс", - сообщили в прокуратуре.

Проводится досудебное расследование. Дело квалифицировано как военное преступление, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Атака на Украину в ночь на 24 марта 2026

Как писал Главред, в ночь на 24 марта страна-агрессор Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Оккупанты применили дроны, баллистику и крылатые ракеты.

Во время ночной атаки оккупанты применили 15 крылатых ракет Х-101, 8 баллистических ракет Искандер-М, 3 ракеты Искандер-К/Х-101, 250-300 БпЛА разных типов, 4 КАБа, Торнадо-С, 2 ракеты Х-59, 1 ракету Х-31П.

Основное направление атаки - Полтава, Ивано-Франковская область (г. Калуш), Запорожье, Одесса, Черноморск, Южное, Шостка, прифронтовые территории.

Основная цель атаки – энергетическая инфраструктура в городах – Полтава, Наливайковка, Калуш (Ивано-Франковщина), Одесса, Южное, Запорожье.

В Запорожье один человек погиб. Повреждены жилые дома, магазин, промобъекты. На местах работают экстренные службы.

В Полтаве повреждены дома и гостиницы, возникли пожары. Два человека погибли, 11 ранены.

Херсон был под массированным обстрелом РСЗО "Торнадо-С". Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Новая коварная тактика ударов россиян

Советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестов сообщил, что россияне переносят FPV-дроны с помощью ударных дронов-камикадзе типа "Шахед".

"Недавно я написал, что заводское крепление для переноса ФПВ на "Молнии" и "Гербере" является плохим знаком. Сегодня у меня есть первое видео подтверждение переноса ФПВ на "Шахеде". Уже знаю, что "Шахед" переносит два FPV", - подчеркнул "Флеш".

Поэтому он обратился ко всем экипажам зенитных дронов с советом обращать внимание на возможное наличие FPV на "Шахедах".

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

