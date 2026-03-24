Громкие взрывы, пожары и разрушения: Запорожье под массированной атакой РФ

Руслан Иваненко
24 марта 2026, 03:01обновлено 24 марта, 04:12

Шахед, пожар
/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Запорожская ОВА

В ночь на 24 марта российская оккупационная армия нанесла массированный удар по Запорожью, применив ударные беспилотники и ракеты. В результате атаки пострадали люди, в городе возникли пожары и зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Один человек ранен, возник пожар — таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. Областной центр все еще находится под атакой российских беспилотников", — написал Федоров в 2:27.

  • Последствия атаки на Запорожье 24.03.2026
    Последствия атаки на Запорожье 24.03.2026 Фото: Запорожская ОВА
По словам чиновника, количество поврежденных объектов растет. Зафиксированы попадания и разрушения многоквартирных и частных домов, нежилых сооружений и торгового объекта. По состоянию на 03:24 известно о трех раненых.

"По меньшей мере два человека ранены, возникли пожары, есть разрушения в результате вражеской атаки на Запорожье", — уточнил Федоров.

Ближе к четырем часам утра стало известно, что, к сожалению, один человек погиб, еще трое получили ранения. Повреждены шесть многоквартирных и два частных дома, магазин, нежилые здания и объект промышленной инфраструктуры. На местах уже работают экстренные службы, волонтеры и коммунальные службы.

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ попала в гостиницу и жилые дома: враг комбинированно атаковал Полтавщину

РФ попала в гостиницу и жилые дома: враг комбинированно атаковал Полтавщину

04:07Война
Громкие взрывы, пожары и разрушения: Запорожье под массированной атакой РФ

Громкие взрывы, пожары и разрушения: Запорожье под массированной атакой РФ

03:01Война
Угрожает ли Украине дефицит дизеля: эксперт раскрыл, чего ждать в апреле

Угрожает ли Украине дефицит дизеля: эксперт раскрыл, чего ждать в апреле

02:20Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Легендарный кислородный коктейль из СССР: кто его придумал и был ли он полезен

Легендарный кислородный коктейль из СССР: кто его придумал и был ли он полезен

Китайский гороскоп на завтра, 24 марта: Обезьянам - споры, Козлам - уроки судьбы

Китайский гороскоп на завтра, 24 марта: Обезьянам - споры, Козлам - уроки судьбы

Гороскоп на завтра, 24 марта: Близнецам - разногласия, Рыбам - сюрприз

Гороскоп на завтра, 24 марта: Близнецам - разногласия, Рыбам - сюрприз

Карта Deep State онлайн за 23 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Почему нельзя стирать белье при температуре 40 градусов: ответ удивит

Почему нельзя стирать белье при температуре 40 градусов: ответ удивит

Последние новости

04:30

Они вот-вот озолотятся: четыре знака зодиака сделают шаг к большим деньгам

04:07

РФ попала в гостиницу и жилые дома: враг комбинированно атаковал Полтавщину

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке теннисиста за 35 секунд

03:30

Урожай вырастет в 10 раз: как пикировать рассаду томатов, огурцов и перца

03:05

Мало кто знает — в чём главное отличие между белым и красным лукомВидео

Громкие взрывы, пожары и разрушения: Запорожье под массированной атакой РФГромкие взрывы, пожары и разрушения: Запорожье под массированной атакой РФ
02:42

Переплюнет маму и сестру: как выглядит младшая дочь Беллуччи и Касселя

02:34

Вовсе не "глазунья", "скрембл" и "омлет": как на украинском называются эти блюдаВидео

02:20

Угрожает ли Украине дефицит дизеля: эксперт раскрыл, чего ждать в апреле

02:11

"Меня осудят": Тодоренко пожаловалась на жизнь

Реклама
02:05

Инопланетяне совсем рядом: ученые ошарашили открытием планет наподобие Земли

01:41

"Очень радуюсь": холостяк Дзидзьо заговорил о детях

00:47

Узкий коридор станет значительно шире: дизайнеры раскрыли, как подобрать цветаВидео

00:46

"С него началась моя любовь": Эктор Хименес-Браво потерял друга

00:14

Синоптики удивили прогнозом: когда ждать повышения температуры в Киеве

00:04

Не выходит без палочки: как сейчас выглядит Алла Пугачева

23 марта, понедельник
23:35

Угроза запуска крылатых ракет: РФ подняла "Тушки" в воздух, что известно

23:26

Могут ли ТЦК заставлять выйти из авто на блокпосту — адвокат указала на нюанс

23:19

РФ готова к массированному удару по Украине: раскрыты сроки и цели обстрела

23:10

"Это может повлиять на игру": тренер Швеции сделал заявление о сборной Украины

22:30

Уже не шутка: где открыт "университет барбекю" и зачислены первые студенты

Реклама
22:27

10 лучших триллеров из девяностых, которые стоит пересмотреть

21:44

Угроза усилилась: Зеленский предупредил о массированном ударе и дал поручение ПВО

21:06

Россияне готовят наступление на важный город: офицер раскрыл планы врага

20:57

Кому могут вручить повестку даже с "бронью": появилось важное предупреждение

20:47

"Золотая жила": адвокат объяснила, что делают ТЦК на блокпостах и законно ли это

20:45

Задача, ламающая мозг: только люди с острым зрением найдут банан за 9 секунд

20:18

Большинство делают "на глаз": без чего подкормка чеснока не даст результатаВидео

19:59

"Плюс" будет даже ночью: когда в Тернопольской области станет заметно теплее

19:54

Всего 5 минут — и ковёр как новый: простой способ вернуть блеск без химчисткиВидео

19:53

Графики не действуют: в Украине ввели экстренные отключения света, что произошло

19:20

Как продлить жизнь кошки: самый простой способ, который игнорируют владельцыВидео

19:10

Конфликт вокруг Ирана может изменить мировые рынки: Андрусив назвал рискимнение

18:58

"Трамп будет давить": появился тревожный сценарий окончания войны в Украине

18:53

РФ завершает подготовку к массированному удару: названы приоритетные цели и регионы

18:48

Запасов дизеля в Украине хватит до конца марта, но апрель под вопросом – Reuters

18:45

Только один секрет спасет урожай: когда сеять огурцы в открытый грунтВидео

18:21

Погода в Украине резко изменится — где выпадут дожди и ударит похолодание

18:15

Температура подскочит с -3 до +16: когда на Львовщине резко изменится погода

17:40

Руководил шпионской сетью в Закарпатье: СБУ разоблачила венгерского разведчикаВидео

17:39

Когда рождаются люди, наделенные особой интуицией — всего четыре даты

Реклама
17:32

Доллар, евро и злотый резко пошли вверх: новый курс валют на 24 марта

17:30

Цены на топливо резко взлетят: украинцам назвали сроки подорожания на АЗС

17:19

Оля Полякова наказала мужа после скандального интервью - детали

17:06

ТЦК начали обход квартир — мобилизацию резко усилят, кого призовут в первую очередь

16:59

"ФСБ не боитесь?": предательницу Елку "размазали" украинцы и получили ответ

16:50

Его все забывают мыть: названо одно из самых грязных мест на кухнеВидео

16:32

РФ пошла в новое масштабное наступление - какие города под угрозой и готовы ли ВСУ

16:30

Садоводы массово закапывают бананы в землю: причина оказалась неожиданно простойВидео

16:29

Почему опытные повара сбрызгивают сковороду уксусом перед жаркой: старый трюк

15:55

В Украину возвращается тепло: синоптик порадовала свежим прогнозом

