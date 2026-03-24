Громкие взрывы, пожары и разрушения: Запорожье под массированной атакой РФ

В ночь на 24 марта российская оккупационная армия нанесла массированный удар по Запорожью, применив ударные беспилотники и ракеты. В результате атаки пострадали люди, в городе возникли пожары и зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
"Один человек ранен, возник пожар — таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. Областной центр все еще находится под атакой российских беспилотников", — написал Федоров в 2:27.
По словам чиновника, количество поврежденных объектов растет. Зафиксированы попадания и разрушения многоквартирных и частных домов, нежилых сооружений и торгового объекта. По состоянию на 03:24 известно о трех раненых.
"По меньшей мере два человека ранены, возникли пожары, есть разрушения в результате вражеской атаки на Запорожье", — уточнил Федоров.
Ближе к четырем часам утра стало известно, что, к сожалению, один человек погиб, еще трое получили ранения. Повреждены шесть многоквартирных и два частных дома, магазин, нежилые здания и объект промышленной инфраструктуры. На местах уже работают экстренные службы, волонтеры и коммунальные службы.
