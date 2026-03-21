Всё разрушено, есть погибшие: россияне нанесли удар по Запорожью

Российские оккупанты атаковали Запорожье ударными беспилотниками.

Россия нанесла удар по Запорожью

Российские оккупанты нанесли удар ударными беспилотниками по Запорожью. В результате атаки был разрушен частный дом, погибли люди. Об этом заявил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Известно, что погибшими были мужчина и женщина.

"Это утро в выходной день стало трагическим — вражеский удар унес жизни людей. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Эта вражеская атака — очередное доказательство целенаправленного террора против мирных людей", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате атаки пострадали дети — девочки 15 и 11 лет. Сейчас жизни детей ничего не угрожает. Среди пострадавших есть 46-летний мужчина. Ему оказали медицинскую помощь.

Как писал Главред, в ночь на 18 марта армия РФ атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате вражеской атаки поврежден объект критической инфраструктуры и часть оборудования.

Вечером 18 марта во время воздушной тревоги в городе Нововолынске раздались взрывы. После этого часть населенного пункта осталась без электроснабжения, также зафиксированы перебои с водой. По предварительным данным, произошло попадание в энергетический объект вблизи города.

В ночь на 19 марта армия РФ атаковала Одессу. Зафиксировано попадание в жилую застройку города. Один из "Шахидов" попал в многоэтажку – частично разрушены несколько квартир, фасад и остекление дома. Также поражена территория коммунального предприятия, повреждена часть оборудования и 11 транспортных средств. Все пожары ликвидированы спасателями.

Утром 19 марта российская оккупационная армия атаковала Запорожье. Под удар попала инфраструктура города. Один человек получил тяжелые ранения, около 40 тысяч абонентов остались без электроснабжения.

О личности: Иван Федоров Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) — украинский политик, общественный деятель, глава Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года С 2020 года — мэр Мелитополя. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России, город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен главой Запорожской ОГА.

