РФ попала в гостиницу и жилые дома: враг комбинированно атаковал Полтавщину

Российские оккупанты обстреляли Полтавскую область баллистическими ракетами и беспилотниками.

https://glavred.info/war/vrag-obstrelyal-gostinicu-i-zhilye-doma-rf-nanesla-kombinirovannyy-udar-po-poltave-10751381.html Ссылка скопирована

Враг применил ударные БПЛА и баллистическое оружие

Кратко:

Массированный обстрел Полтавской области в ночь на 24 марта

Погибли 2 человека, 11 получили ранения

Повреждены жилые дома и здания гостиницы

В ночь на 24 марта Полтавская область подверглась массированному обстрелу со стороны российских оккупационных войск. Враг применил комбинированную атаку, использовав ударные беспилотники и баллистическое оружие.

Первые взрывы прогремели после появления вражеских БПЛА в воздушном пространстве области. Впоследствии Воздушные силы ВСУ предупредили о возможном применении баллистических ракет.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях. Также приглашаем в наш Telegram-канал.

Факт атаки подтвердил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, призвав жителей оставаться в укрытиях.

"Полтавщина под атакой врага. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях!" — сообщили в Полтавской ОГА во время тревоги.

Около 3:00 утра появились первые сообщения о последствиях обстрелов: в Полтавской общине зафиксированы повреждения жилых домов и здания гостиницы, на местах "прилетов" вспыхнули пожары.

Ближе к 4:00 утра поступили первые трагические известия: двое человек погибли, еще семеро получили ранения различной степени тяжести.

Чуть позже глава ОВА сообщил, что количество пострадавших увеличилось до одиннадцати человек. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Искандер / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, ближе к полуночи 23 марта Россия подняла в воздух несколько самолетов стратегической авиации. Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

Также в ночь на 24 марта российская оккупационная армия нанесла массированный удар по Запорожью, применив ударные беспилотники и ракеты. В результате атаки пострадали люди, в городе возникли пожары и зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры.

Кроме того, в ночь на 23 марта оккупанты атаковали дронами Одесскую область. Под ударом оказались жилые дома в пригороде Одессы и портовая инфраструктура. В результате падения обломков в двух частных домах повреждены крыши и выбиты стекла. Повреждения получил также склад на территории порта. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред