Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ попала в гостиницу и жилые дома: враг комбинированно атаковал Полтавщину

Руслан Иваненко
24 марта 2026, 04:07обновлено 24 марта, 05:20
Российские оккупанты обстреляли Полтавскую область баллистическими ракетами и беспилотниками.
Враг применил ударные БПЛА и баллистическое оружие / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Массированный обстрел Полтавской области в ночь на 24 марта
  • Погибли 2 человека, 11 получили ранения
  • Повреждены жилые дома и здания гостиницы

В ночь на 24 марта Полтавская область подверглась массированному обстрелу со стороны российских оккупационных войск. Враг применил комбинированную атаку, использовав ударные беспилотники и баллистическое оружие.

Первые взрывы прогремели после появления вражеских БПЛА в воздушном пространстве области. Впоследствии Воздушные силы ВСУ предупредили о возможном применении баллистических ракет.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях. Также приглашаем в наш Telegram-канал.

Факт атаки подтвердил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, призвав жителей оставаться в укрытиях.

"Полтавщина под атакой врага. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях!" — сообщили в Полтавской ОГА во время тревоги.

Около 3:00 утра появились первые сообщения о последствиях обстрелов: в Полтавской общине зафиксированы повреждения жилых домов и здания гостиницы, на местах "прилетов" вспыхнули пожары.

Ближе к 4:00 утра поступили первые трагические известия: двое человек погибли, еще семеро получили ранения различной степени тяжести.

Чуть позже глава ОВА сообщил, что количество пострадавших увеличилось до одиннадцати человек. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Искандер инфографика
Искандер / Инфографика: Главред

Атаки РФ по территории Украины — последние новости

Как сообщал Главред, ближе к полуночи 23 марта Россия подняла в воздух несколько самолетов стратегической авиации. Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

Также в ночь на 24 марта российская оккупационная армия нанесла массированный удар по Запорожью, применив ударные беспилотники и ракеты. В результате атаки пострадали люди, в городе возникли пожары и зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры.

Кроме того, в ночь на 23 марта оккупанты атаковали дронами Одесскую область. Под ударом оказались жилые дома в пригороде Одессы и портовая инфраструктура. В результате падения обломков в двух частных домах повреждены крыши и выбиты стекла. Повреждения получил также склад на территории порта. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Полтавская область новости Украины ракетный удар атака дронов
РФ попала в гостиницу и жилые дома: враг комбинированно атаковал Полтавщину

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять