РФ попала в гостиницу и жилые дома: враг комбинированно атаковал Полтавщину

Кратко:
- Массированный обстрел Полтавской области в ночь на 24 марта
- Погибли 2 человека, 11 получили ранения
- Повреждены жилые дома и здания гостиницы
В ночь на 24 марта Полтавская область подверглась массированному обстрелу со стороны российских оккупационных войск. Враг применил комбинированную атаку, использовав ударные беспилотники и баллистическое оружие.
Первые взрывы прогремели после появления вражеских БПЛА в воздушном пространстве области. Впоследствии Воздушные силы ВСУ предупредили о возможном применении баллистических ракет.
Факт атаки подтвердил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, призвав жителей оставаться в укрытиях.
"Полтавщина под атакой врага. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях!" — сообщили в Полтавской ОГА во время тревоги.
Около 3:00 утра появились первые сообщения о последствиях обстрелов: в Полтавской общине зафиксированы повреждения жилых домов и здания гостиницы, на местах "прилетов" вспыхнули пожары.
Ближе к 4:00 утра поступили первые трагические известия: двое человек погибли, еще семеро получили ранения различной степени тяжести.
Чуть позже глава ОВА сообщил, что количество пострадавших увеличилось до одиннадцати человек. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Атаки РФ по территории Украины — последние новости
Как сообщал Главред, ближе к полуночи 23 марта Россия подняла в воздух несколько самолетов стратегической авиации. Об этом сообщили Воздушные силы Украины.
Также в ночь на 24 марта российская оккупационная армия нанесла массированный удар по Запорожью, применив ударные беспилотники и ракеты. В результате атаки пострадали люди, в городе возникли пожары и зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры.
Кроме того, в ночь на 23 марта оккупанты атаковали дронами Одесскую область. Под ударом оказались жилые дома в пригороде Одессы и портовая инфраструктура. В результате падения обломков в двух частных домах повреждены крыши и выбиты стекла. Повреждения получил также склад на территории порта. К счастью, обошлось без пострадавших.
Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
