Кремль предложил Трампу тайную сделку по Украине — чего хочет Россия и как ответили США

Россия предложила США сделку, в рамках которой намерена использовать вопрос разведданных в качестве инструмента для "обмена" уступками, сообщают СМИ.

Кремль предложил Трампу тайную сделку по Украине — СМИ раскрыли подробности

Москва в рамках неофициальных дипломатических контактов могла предложить Соединенным Штатам соглашение в сфере разведданных, которое предусматривает взаимные ограничения в сотрудничестве с ключевыми союзниками сторон. Согласно сообщениям западных СМИ, речь идет о сценарии, по которому Кремль якобы готов прекратить передачу Ирану разведывательной информации, в частности данных о потенциальных американских военных объектах на Ближнем Востоке, если Вашингтон, в ответ, согласится свернуть или существенно сократить обмен разведданными с Украиной.

Главред собрал главное, что стоит знать о предложении России по войне в Украине и Иране.

Что предложил Кремль Трампу

Москва предложила США соглашение, по которому готова прекратить передачу Ирану разведывательных данных, в частности координат американских военных объектов на Ближнем Востоке, в обмен на отказ Вашингтона предоставлять Украине информацию о таких целях на территории России. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом российско-американских переговоров.

По их словам, такую инициативу озвучил российский представитель Кирилл Дмитриев во время встречи с представителями администрации Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в Майами на прошлой неделе, однако США от нее отказались.

Сам факт появления подобного предложения вызвал беспокойство среди европейских дипломатов, которые считают, что Москва пытается ослабить единство между Европой и США в важный момент для трансатлантических отношений.

Некоторые представители ЕС резко раскритиковали эту идею и предположили, что такие контакты не приближают мирные договоренности по Украине, а могут быть попыткой России втянуть США в отдельные соглашения, оставив Европу в стороне.

В то же время один из дипломатов отметил, что "две трети" разведывательной поддержки Украина уже получает от европейских партнеров, в частности от Франции.

Как Россия манипулирует Трампом

В материале Financial Times отмечается, что на фоне затягивания войны российский диктатор и военный преступник Владимир Путин может пытаться предложить Дональду Трампу условную "победу" в вопросе Ирана, в частности для того, чтобы удержать США от дальнейшей поддержки Украины, которая уже несколько лет противостоит российскому вторжению.

"Трамп понимает, что его возможности выйти из ситуации в Иране с положительным результатом сужаются. Поэтому идея заключается в том, что если он станет достаточно отчаянным, у России появится интерес в том, чтобы Трамп выглядел хорошо", — указывает источник издания, знакомый с ходом переговоров.

В то же время эксперт Николь Граевская из парижского университета Sciences Po считает, что такая инициатива больше похожа на сигнал или провокацию, чем на реальное предложение.

"В более широком смысле это [помощь России Ирану, — ред.] даже близко нельзя сравнить с масштабами или глубиной разведывательной поддержки, которую оказывают США Украине, что делает такое сравнение несколько неубедительным. И это была бы плохая сделка, если бы США на нее согласились", — сказала она.

Реакция РФ

Белый дом и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не прокомментировали эту информацию. В то же время спецпредставитель российского военного преступника Путина Кирилл Дмитриев в соцсети X назвал ее ложной и заявил о якобы масштабной информационной кампании, направленной на подрыв прогресса в отношениях между США и Россией.

Как США и Россия могут "разменять" Украину

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон считает, что диктатор и военный преступник Владимир Путин может поднять вопрос о прекращении передачи разведданных Украине в ответ на возможную просьбу США не делиться информацией с Ираном.

По его мнению, Кремль потенциально может согласиться ограничить сотрудничество с Тегераном, но попытается получить аналогичные уступки в отношении Украины, и не исключено, что Вашингтон мог бы рассмотреть такой вариант.

"Здесь есть и обратная сторона медали, которая пришла мне в голову, и это когда Трамп звонит Путину, чтобы отчитать его за предоставление Ирану разведывательной информации. Путин говорит: "Давай заключим соглашение, мы прекратим все поставки разведывательной информации Ирану, если ты прекратишь все поставки разведывательной информации Украине", — отметил он в эфире CNN.

Как Россия помогает Ирану воевать с США

В то же время сообщается, что Россия и Китай оказывают Ирану помощь в рамках военного сотрудничества. Об этом заявлял глава иранского МИД Аббас Аракчи, указывает Politico.

"В прошлом мы тесно сотрудничали, и это сотрудничество продолжается до сих пор, в том числе и в военной сфере. У Ирана сложились хорошие отношения с этими странами: в политической, экономической и даже военной сферах", – сказал Аббас Аракчи.

Украинская разведка также фиксирует передачу Ирану дронов типа "Шахед" со стороны России и предоставление разведывательной информации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии CNN.

"Россия уже передала дроны "Шахед". Вы знаете, они используют иранскую лицензию и произвели много дронов. Они передали их. У меня есть 100-процентные факты, что иранский режим использовал [их, – ред.] против американских баз и своих соседей на Ближнем Востоке. Они использовали эти дроны. Мы видели разведданные [о, – ред.] российских деталях в этих дронах", – подчеркнул глава государства.

Украинская разведка считает, что Россия передает разведывательные данные иранскому режиму. По словам Зеленского, в Москве это объясняют тем, что если США и европейские страны помогают Украине разведывательной информацией в войне, то Россия, соответственно, может поддерживать Иран. Такая позиция, как отмечается, не является секретной.

В то же время сообщается, что Россия усиливает военное сотрудничество с Ираном, передавая спутниковые снимки и современные технологии для беспилотников. В частности, речь идет о поставках компонентов модернизированных дронов, в которых улучшены системы связи и навигации. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает"Европейская правда".

Также, по информации источников издания, Россия делится опытом применения беспилотников в войне против Украины, давая рекомендации по тактике их использования — в частности, по количеству аппаратов для операций и высоте, с которой следует наносить удары.

Кроме того, утверждается, что Москва передает Ирану данные о расположении американских вооруженных сил на Ближнем Востоке, а также сил их региональных союзников. Недавно, по словам источников, она начала напрямую передавать и спутниковые снимки.

Аналитики отмечают, что такая помощь по своему характеру схожа с разведывательной поддержкой, которую США и европейские союзники оказывали Украине в последние годы.

В то же время в Кремле отказались комментировать факт оказания военной помощи Ирану и намекнули, что соответствующие публикации западных СМИ якобы являются "информационными вбросами". Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Путина заявил, что вокруг войны на Ближнем Востоке появляется много различных сообщений, подавляющее большинство которых якобы являются "информационными вбросами".

"Не считаем необходимым комментировать каждое из этих сообщений. По этому поводу были вопросы и комментарии представителя США, которые говорили, что никакой информации по этому поводу не имеют", – сказал Песков.

Верят ли в США Путину на слово и помогает ли Россия Ирану

Специальный представитель президента США Стив Виткофф сообщил, что во время контактов с американским руководством российская сторона заверила в отсутствии передачи Ирану разведывательной информации о военных целях на Ближнем Востоке. Об этом он рассказал в комментарии телеканалу CNBC, отвечая на вопрос о возможном предоставлении Москвой данных о расположении американских военных объектов.

По его словам, такие заверения прозвучали непосредственно во время телефонного разговора российской стороны с президентом США Дональдом Трампом, и в настоящее время американская сторона учитывает эти заявления. В то же время он подчеркнул, что сам не имеет доступа к разведывательной информации.

"Я – не офицер разведки, поэтому не могу вам сказать. Я могу сказать, что вчера во время телефонного разговора с президентом россияне сообщили, что не обменивались разведданными. Это то, что они сказали", – добавил Виткофф.

Кроме того, он упомянул об отдельном контакте с представителями российских властей: в понедельник вместе с Джаредом Кушнером он провел телефонный разговор с помощником президента России Юрием Ушаковым. Во время этой беседы российская сторона вновь заверила в отсутствии передачи разведданных Тегерану, и именно на эти заверения, по его словам, сейчас ориентируются в Вашингтоне.

"Мы можем верить им на слово", — резюмирует Виткофф.

В свою очередь, 18 марта, во время слушаний в Сенате сенатор-демократ Джек Рид заявил, что российское руководство заверило президента Дональда Трампа в отсутствии передачи разведывательных данных Тегерану, и поинтересовался, соответствует ли это действительности.

Директор ЦРУ Джон Ретклифф отметил, что Иран обращается за разведывательной поддержкой к России, Китаю и другим оппонентам США, однако детали такого сотрудничества могут обсуждаться только в закрытом формате.

"Нет, я не верю Владимиру Путину на слово", — ответил Джон Ретклифф на вопрос о том, верит ли он российскому руководству, которое уверяет в отсутствии военной помощи Ирану.

Впоследствии он не подтвердил информацию СМИ о взаимодействии России или Китая с Ираном, но подчеркнул, что подобное сотрудничество не было бы неожиданным, ведь обе страны обладают соответствующими возможностями.

Сенатор Рид предупредил, что последствия могут быть двоякими, ведь Москва способна извлечь выгоду из изменений экономической ситуации, тогда как Украина рискует столкнуться с перебоями в поставках из-за возможного перенаправления американских ресурсов на Ближний Восток.

В целом, в США считают, что даже в случае передачи Россией разведывательных данных Ирану для ударов по американским военным базам это не является определяющим фактором. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Комментируя сообщения о возможной передаче Москвой информации для атак на военные объекты США, Израиля и их союзников, она отметила, что это не имеет существенного значения и не вызывает особого интереса со стороны Вашингтона.

"Честно говоря, произошло это или нет, на самом деле не имеет значения. Президент Трамп (президент США Дональд Трамп, — ред.) и американские военные полностью уничтожают преступный иранский террористический режим", — сказала она.

Какова реальная цель Кремля в войне в Иране

Передавая Тегерану спутниковые разведданные и современные технологии радиоэлектронной борьбы, Москва фактически отвечает на поддержку, которую Украина получает от Запада, и одновременно пытается отвлечь внимание США от войны в Европе. Об этом заявил политолог-международник Максим Яли в комментарии"Апострофу".

Он напомнил, что сотрудничество между Россией и Ираном закреплено соответствующими договоренностями, а информация о помощи со стороны РФ, в частности в сфере разведки, неоднократно появлялась в американских СМИ.

По его словам, учитывая ограниченные спутниковые возможности Ирана, такая поддержка позволяет эффективнее определять цели, в том числе и американские военные объекты. Кроме того, по оценкам экспертов, Россия могла передавать и средства РЭБ, что объясняет проблемы с работой разведывательных беспилотников, которые теряли управление.

Эксперт также обращает внимание, что даже Дональд Трамп в завуалированной форме фактически признавал возможность обмена разведданными, сравнивая это с помощью США Украине. Заявления главы МИД Ирана Аббаса Аракчи лишь подтверждают уже известное сотрудничество между Москвой и Тегераном, которое усилилось после начала полномасштабной войны против Украины.

"Это скорее политическое заявление, цель которого — повлиять на украинское руководство, чтобы оно не предоставляло там те же технологии борьбы с иранскими шахидами и не помогало в первую очередь Израилю. Это, в принципе, то же самое, что происходило, начиная с 2022 года, когда Иран сначала начал продавать свои шахиды России, а затем и передал ей технологии производства", — подчеркнул Яли.

Об источнике: Politico Politico (первоначально известная как The Politico) — американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект — совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания — события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

