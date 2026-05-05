В Полтавской области жара не спадет: синоптики назвали максимальную температуру

Скоро температура воздуха поднимется ещё выше.

Погода в Полтавской области 6 мая

В Полтавской области в ближайшие дни ожидается по-настоящему летняя погода. Полтавский областной центр по гидрометеорологии в Telegram сообщил, что завтра, 6 мая, день будет малооблачным.

Ожидается юго-западный ветер, 3-8 м/с. Без осадков. Температура воздуха по области ночью опустится до 7-12 градусов тепла, а днем будет колебаться в пределах 21-26 градусов тепла.

В среду в городе температура воздуха ночью будет держаться в пределах 8-10 градусов тепла. Днем полтавчане почувствуют на улице от 24 до 26 градусов тепла.

Синоптики также отметили, что до конца рабочей недели осадков на Полтавщине не следует ожидать, а температура будет держаться на уровне 21-26 градусов тепла в светлое время суток.

Когда Украину накроют грозы — прогноз

Главред писал, что, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, погода в Украине еще несколько дней будет летней. Заметные изменения начнутся только в конце текущей недели.

Помимо падения температуры, как предупредила синоптик, украинцам следует подготовиться к осадкам. В большинстве регионов будут локальные дожди и даже грозы.

Напомним, Главред писал, что погода в Черкасской области нормализуется и приобретает по-настоящему весенние черты. Температура воздуха местами превышает 25 градусов тепла.

Ранее стало известно, что в среду, 6 мая, жителей Ровенской области ждет настоящая летняя жара. Небо будет переменчивым, однако существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Недавно синоптики сообщали, что погода в Одессе, области и вдоль морского побережья в ближайшие дни будет малооблачной. Существенных осадков под влиянием гребня антициклона не будет.

Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии Полтавский областной центр по гидрометеорологии — региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляющий информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.

