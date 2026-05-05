Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

В Полтавской области жара не спадет: синоптики назвали максимальную температуру

Анна Косик
5 мая 2026, 16:47
Скоро температура воздуха поднимется ещё выше.

В Полтавской области жара не спадет: синоптики назвали максимальную температуру
Погода в Полтавской области 6 мая / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Будут ли осадки в Полтавской области до конца недели
  • Насколько поднимется температура воздуха в Полтаве

В Полтавской области в ближайшие дни ожидается по-настоящему летняя погода. Полтавский областной центр по гидрометеорологии в Telegram сообщил, что завтра, 6 мая, день будет малооблачным.

видео дня

Ожидается юго-западный ветер, 3-8 м/с. Без осадков. Температура воздуха по области ночью опустится до 7-12 градусов тепла, а днем будет колебаться в пределах 21-26 градусов тепла.

Погода в Полтаве 6 мая

В среду в городе температура воздуха ночью будет держаться в пределах 8-10 градусов тепла. Днем полтавчане почувствуют на улице от 24 до 26 градусов тепла.

погода в полтаве 6 мая
Погода в Полтаве 6 мая / фото: скриншот с meteoprog

Синоптики также отметили, что до конца рабочей недели осадков на Полтавщине не следует ожидать, а температура будет держаться на уровне 21-26 градусов тепла в светлое время суток.

Что известно о Полтаве
Что известно о Полтаве / Инфографика: Главред

Когда Украину накроют грозы — прогноз

Главред писал, что, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, погода в Украине еще несколько дней будет летней. Заметные изменения начнутся только в конце текущей недели.
Помимо падения температуры, как предупредила синоптик, украинцам следует подготовиться к осадкам. В большинстве регионов будут локальные дожди и даже грозы.

Погода в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что погода в Черкасской области нормализуется и приобретает по-настоящему весенние черты. Температура воздуха местами превышает 25 градусов тепла.

Ранее стало известно, что в среду, 6 мая, жителей Ровенской области ждет настоящая летняя жара. Небо будет переменчивым, однако существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Недавно синоптики сообщали, что погода в Одессе, области и вдоль морского побережья в ближайшие дни будет малооблачной. Существенных осадков под влиянием гребня антициклона не будет.

Больше новостей:

Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии

Полтавский областной центр по гидрометеорологии — региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляющий информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода Полтавщина новости Полтавы прогноз погоды Полтавская область Погода в Украине Погода на завтра погода завтра Погода в Полтаве
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Буданов назвал условие продления перемирия в войне — чего ждут от Кремля

Буданов назвал условие продления перемирия в войне — чего ждут от Кремля

18:04Война
Запорожье в огне: город под атакой КАБов и дронов

Запорожье в огне: город под атакой КАБов и дронов

17:05Война
Рекордный удар "Фламинго" по РФ: куда попали и почему местные подняли бунт против Кремля

Рекордный удар "Фламинго" по РФ: куда попали и почему местные подняли бунт против Кремля

16:50Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 5 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 мая: что происходит на фронте (обновляется)

В России официально переименовали украинцев — какое новое название придумали и когда

В России официально переименовали украинцев — какое новое название придумали и когда

Дом подает сигнал: какие бытовые мелочи считаются предупреждением об опасности

Дом подает сигнал: какие бытовые мелочи считаются предупреждением об опасности

Основа урожая помидоров: три домашних хитрости при посадке в грунт

Основа урожая помидоров: три домашних хитрости при посадке в грунт

"Человека обработали": психическое состояние Лорак напугало россиян

"Человека обработали": психическое состояние Лорак напугало россиян

Последние новости

18:39

Пылесос станет рассадником бактерий и плесени: где его нельзя хранить

18:04

Буданов назвал условие продления перемирия в войне — чего ждут от Кремля

17:57

Кошка не узнала собаку после стрижки: реакция рассмешила миллионыВидео

17:46

Суд отказал ГБР и ОГП в аресте комбата Герсака актуально

17:45

Сорняки больше не вырастут: секретный ингредиент для красивого газонаВидео

Между США и Украиной наметилась стабилизация в вопросе санкций, Киев отвечает ударами по РФ — ВласюкМежду США и Украиной наметилась стабилизация в вопросе санкций, Киев отвечает ударами по РФ — Власюк
17:38

Как не опозориться с букетом: какие цветы нельзя дарить и почему

17:29

"Очень особый момент": LELEKA впервые показала номер для Евровидения 2026

17:05

Холодный фронт с дождями и грозами надвигается на Житомирщину: когда накроет непогода

17:05

Запорожье в огне: город под атакой КАБов и дроновФотоВидео

Реклама
17:00

"Патриотизм формируется вокруг практических действий", – Ивашин

16:50

Рекордный удар "Фламинго" по РФ: куда попали и почему местные подняли бунт против КремляВидео

16:47

В Полтавской области жара не спадет: синоптики назвали максимальную температуру

16:44

Хватит ли мощности солнечных панелей для всего дома: что важно знать

16:41

Политику в сфере азартных игр могут передать Минфину: в законопроекте появилась поправка

16:34

Гороскоп на завтра, 6 мая: Ракам — приятные новости, Весам — развлечения

16:34

Когда и почему украинцы начали есть сало: история тянется сквозь тысячелетияВидео

16:24

Чем восхищал Met Gala 2026: камбэк Бейонсе, "Летучий голландец" и мыльная операВидео

16:09

"Перемирие" с угрозами от РФ и предложение тишины от Украины: будет ли прекращение огня и когдаФото

15:44

Военный пилот совершил "путешествие во времени": что он увидел

15:41

"Приложить все усилия": чиновник объяснил, как Украина усиливает давление на РФ

Реклама
15:39

Каким людям суждено стать богатыми: ответ кроется в дате рождения

15:39

Доллар и евро внезапно обвалились: появился новый курс валют на 6 мая

15:23

Ударит летняя жара до +30: стала известна дата, когда на Ровенщине резко потеплеет

15:13

Поздравления с Днем матери - теплые пожелания и красивые картинки

14:55

РФ не может создать запас дронов и запускает их "с конвейера": в чем причина

14:52

Как авто проедут перекресток: только половина водителей отвечает правильноВидео

14:50

Шикарные котлеты без мяса и яиц: рецепт проще простого

14:28

"Фантастический период": 45-летняя Витвицкая показала беременный животик

14:25

Птица "дала знак" мужчине и он стал миллионером через пару дней

14:21

Украину после жары резко накроют грозы: синоптик сказала, когда изменится погода

14:01

"Увенчанный лавром": какое старинное украинское имя снова возвращается в моду

13:59

Яичница, как в ресторане, всего за 90 секунд: что нужно добавить в сковородуВидео

13:48

"Мне нравится Зеленский": Трамп сделал важное заявление о войне в Украине

13:21

Когда сеять огурцы в грунт: идеальные сроки для хорошего урожаяВидео

13:21

Без палочки и мужа: Пугачева неожиданно вышла в люди и поразила своим видом

13:10

Ракеты преодолели более 1500 км: Зеленский показал, как запускали "Фламинго" по РФ

13:09

В России официально переименовали украинцев — какое новое название придумали и когдаВидео

12:59

Оценивают в миллион: женщина во время прогулки наткнулась на сокровище

12:40

"Мы не зайдем в Славянск": в РФ начали говорить о поражении в войне

12:22

Одеяло и подушки снова станут свежими без стирки: какой простой способ поможет

Реклама
12:09

Китайский гороскоп на завтра, 6 мая: Свиньям - гнев, Драконам - хандра

11:46

"Есть четкое подтверждение": Зеленский раскрыл правду о потерях армии РФ

11:43

Что нельзя сажать рядом с клубникой: список растений, которые "убивают" урожайВидео

11:36

"Немедленный развод": женщина раскрыла отвратительную привычку мужа

11:12

"Назвала мужским органом": известная ведущая обиделась на Лесю НикитюкВидео

11:04

В Германии призвали страны ЕС как можно быстрее перенимать военный опыт Украины

10:46

Как правильно одевать малыша при температуре +20 градусов - универсальный лайфхак

10:40

Большинство ошибается: в какой воде варить картошку - в холодной или горячей

10:14

Украинский "Фламинго" ударил по военному заводу в РФ: мощный пожар в Чебоксарах

10:01

"Попрощался навсегда": Потап оставил последнее послание Насте Каменских

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять